ఎస్బీఐ జూనియర్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాలకు ఎలా అప్లై చేయాలి? - ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి?
ఎస్బీఐ జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - డిగ్రీ అర్హతతో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం - దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ జీతభత్యాల వివరాలు మీకోసం
Published : August 19, 2026 at 2:30 PM IST
SBI Junior Associate Recruitment 2026 : ఇటీవల కాలంలో వరుస నోటిఫికేషన్లతో ప్రభుత్వ బ్యాంకింగ్ రంగ సంస్థలు నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు చెబుతున్నాయి. తాజాగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 9,124 జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసే ముందు నోటిఫికేషన్లోని అన్ని వివరాలు ఒకటికి రెండుసార్లు జాగ్రత్తగా చదవాలి.
దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. చివరి ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే అన్ని దశలు పూర్తి చేసుకొని జాబ్ ఎంపికైతే 31-12-2026లోపు డిగ్రీ పూర్తి చేసినట్లు సర్టిఫికేట్ సమర్పించాలి. ఇక వయసు వివరాలు చూస్తే 01-04-2026 నాటికి 20 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వేషన్ వర్గాల వారికి ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు వయో సడలింపులు వర్తిస్తాయి. అలాగే అభ్యర్థులు ఏ రాష్ట్రానికి దరఖాస్తు చేస్తే అక్కడి స్థానిక భాషపై పట్టు తప్పనిసరి. ఒక అభ్యర్థి ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం : పోస్టుల సంఖ్య విషయానికి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా మెుత్తం 9,124 ఖాళీలున్నాయి. ఇందులో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏపీకి ఎలాంటి పోస్టులు కేటాయించలేదు. తెలంగాణలో మాత్రం 260 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇక దరఖాస్తు ఫీజు ఓసీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.750 ఉండగా ఎస్సీ /ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీ వారికి ఎలాంటి ఫీజు లేదు. ఎంపిక ప్రక్రియ 3 దశల్లో జరుగుతుంది. మొదట నిర్వహించే ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే మెయిన్స్ రాసేందుకు అర్హులు అవుతారు. ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన మఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత విధిస్తారు. ఆ తర్వాత స్థానికభాష ప్రావీణ్య పరీక్ష ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
జీతభత్యాలు : అన్ని దశలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగానికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నెలకు రూ. 24,050 నుంచి 64,480 వరకు వేతనాన్ని అందిస్తోంది. మెట్రోనగరాల్లో డీఏ, ఇతర అలవెన్సులతో కలిపి ప్రారంభ వేతనమే నెలకు రూ.46,000 వరకు అందుతుంది. ఇక దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామా.. అభ్యర్థులు ముందుగా
దరఖాస్తు విధానం : https://sbi.bank.in వెబ్సైట్ని సందర్శించి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చదవండి . ఆ తర్వాత click here for new registration పై క్లిక్ చేసి పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఈ మెయిల్ ఐడీ నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకొని... ఫోన్కి వచ్చిన పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి. పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, డిజిటల్ సంతకం, ఎడమ చేతి బొటనవేలి ముద్రతో పాటు చేతితో రాసిన డిక్లరేషన్ కాపీనీ నిర్దేశించిన సైజ్లో అప్లోడ్ చేయాలి. విద్యార్హతలు, చిరునామా, దరఖాస్తు చేయాలనుకుం టున్న రాష్ట్రం, తదితర వివరాలు సరిగ్గా నమోదు చేయాలి. అనంతరం ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ బటన్పై క్లిక్ చేయాలి. భవిష్యత్తు అవసరాలకోసం అప్లికేషన్ని ప్రింట్ తీసుకోండి.
ప్రిపరేషన్ విధానం : ఇక ప్రిపరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిలబస్పై పూర్తి అవగాహన కలిగివుండాలి. స్పష్టమైన స్టడీప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఏ విభాగంలో ఏ టాపిక్స్ చదవాలో ముందుగానే నిర్ణయించుకుని వాటిని క్రమంగా పూర్తి చేయండి. అలాగే వీక్లీ టైమ్టేబుల్ కూడా సిద్ధం చేసుకోండి. ఏ టాపిక్లో వెనకపడ్డారో దానికి ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించి పట్టు సాధించండి. గతంలో నిర్వహించిన ప్రశ్నాపత్రాలను రివైజ్ చేయండి. దానివల్ల ప్రశ్నల తీరు తెలుస్తుంది. వారానికి 2 మోడల్ పేపర్స్ రాయడం వల్ల ఏ విభాగం ఎంత టైంలో పూర్తి చేయాలో అవగాహన వస్తుంది. అంతేకాదు ఎక్కడ వెనకబడ్డారో తెలుస్తుంది. దీంతో పాటు ప్రతిరోజూ మాక్ టెస్ట్లు రాయండి. ఇవి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి.
పరీక్ష రాసేటప్పుడు ముఖ్యంగా స్పీడ్ & యాక్యురెసీపై శ్రద్ధ వహించాలి. నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. తెలిసిన ప్రశ్నలకే మెుదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత మిగతా ప్రశ్నలకు ఆలోచించి సమాధానమిస్తే ఫలితం ఉంటుంది. చాలామంది ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్లకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి జనరల్ అవేర్నెస్పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టరు. అయితే మెయిన్స్లో ఇందులోని మార్కులూ కీలకమే. మొదటి నుంచి ఆయా అంశాలపై సన్నద్ధమవ్వాలి. ప్రతిరోజు న్యూస్పేపర్లు చదువుతూ ముఖ్యమెన అంశాలను నోట్స్ రాసుకోండి. ప్రతివారం రివిజన్ చేస్తే పరీక్ష సమయానికి మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉంటాయి.
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