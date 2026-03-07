ETV Bharat / state

టీ తాగే ఖర్చుతో రూ.60 లక్షల బీమా - SBI బ్యాంకులో ఖాతా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అర్హులే

సంవత్సరానికి రూ.3000 చెల్లిస్తే రూ.60 లక్షల ప్రమాద బీమా - ప్రమాదంలో వైకల్యం ఎదురైనా, మరణం సంభవించినా పరిహారం చెల్లించేలా నూతన పథకం - పరిహారంతో పాటు అదనపు ప్రయోజనాలు

SBI Accidental Insurance Telugu
SBI Accidental Insurance Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
SBI Accidental Insurance Telugu : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎంత సంపాదిస్తున్నామనేదాని కంటే, ఎంత పొదుపు చేస్తున్నామనేదే ముఖ్యం. భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే అవసరాలను, ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అనేక మంది రకరకాల సేవింగ్​ స్కీమ్​లలో పెట్టుబుడులు పెడుతూ ఉంటారు. అయితే మనం పెట్టుబడి ఎంత పెట్టినా అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగి కుటుంబ పెద్ద మరణిస్తే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం. ఇంట్లో సంపాదించే వ్యక్తి దూరం కావడంతో కుటుంబం దుర్భర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంది.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కుటుంబానికి భరోసాగా ఉండేందుకు అనేక సంస్థలు ఇన్సూరెన్స్​ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. అయితే వీటిలో ఎలాంటి ఇన్సూరెన్సు తీసుకోవడంతో ఏయే ప్రయోజనాలు ఉంటాయనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. దీనికోసం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఎస్​బీఐ ఓ నూతన ఇన్సూరెన్స్​ స్కీమ్​ను తీసుకు వచ్చింది. ఆ స్కీమ్ ఏమిటి? దీనికి అర్హులు ఎవరు? అనే పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఎస్బీఐ ప్రమాద బీమా : ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వహించి, కుటుంబానికి ఆర్థికంగా చేయూతనిచ్చే వ్యక్తి అనుకోని ప్రమాదంలో మరణిస్తే సంబంధిత కుటుంబానికి జరిగే నష్టం పూడ్చలేనిది. పేద కుటుంబాలైతే రోడ్డున పడే పరిస్థితి నెలకొంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ఆర్థిక భరోసా కల్పించే లక్ష్యంగా ఎస్బీఐ (భారతీయ స్టేట్​ బ్యాంక్) వ్యక్తిగత, ప్రమాద బీమా పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

ఎస్బీఐ ఖాతాదారులు గతంలో రూ.20 లక్షల పరిహారం పొందడానికి కేవలం రూ.1000 చెల్లించి ప్రమాద బీమా పథకంలో చేరేవారు. తర్వాత కొంత కాలానికి ఇదే పథకంలో రూ.40 లక్షల పరిహారం చెల్లించే విధంగా రూ.2 వేలు చెల్లిస్తే అందించే వారు. ఇటీవల నూతనంగా ఎస్బీఐలో ఖాతా కలిగిన అభ్యర్థులకు రూ.60 లక్షల బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు కేవలం రూ.3000 చెల్లిస్తే సరిపోయేలా నూతన పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది.

రూ.3 వేలతో రూ.60 లక్షల బీమా : దీనిని సంవత్సరంలో కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అంటే రోజుకు ఒక టీ తాగడం కంటే తక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు చేసి కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా ఇవ్వొచ్చు. ప్రమాదాల వల్ల మరణం సంభవించొచ్చు లేదా వైకల్యం ఏర్పడొచ్చు. దీనిని ఉద్దేశించి ఈ పథకంలో రెండింటికీ అవకాశం కల్పించారు. ఎస్బీఐలో సేవింగ్స్​, లేదా కరెంట్​ ఖాతా కలిగిన వ్యక్తులు ఎవరైనా సులువుగా దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

ఏయే సందర్భాల్లో : ఈ పథకంలో చేరిన వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు ఇళ్లు కూలిపోయినా, యాక్సిడెంట్స్​, కరెంట్​ షాక్​తో చనిపోయినా, పాము కాటు, తేలు కాటు వంటి ఇతర ఊహించని ప్రమాదాలు సంభవించి మరణించినా, వైకల్యానికి గురైనా నామినీ దీనికి సంబంధించిన పరిహారాన్ని పొందవచ్చు.

వైకల్యానికీ పరిహారం :

  • ప్రమాదం జరిగి రెండు కళ్లు, కాళ్లు, చేతులు కోల్పోయి వైకల్యం ఏర్పడితే సంబంధిత వ్యక్తి పూర్తి పరిహారం అందుకోవచ్చు.
  • ప్రమాదం జరిగి ఒక కన్ను, కాలు, చెయ్యి ఇలా ఏ ఒక్క అవయవం పోగొట్టుకున్నా సగం పరిహారాన్ని అందుకోవచ్చు.
  • ప్రమాదం జరిగి ఒక చెవి కోల్పోవడం, వినికిడి లోపం ఏర్పడటం, ఒక బొటన వేలు కోల్పోవడం వంటివి జరిగితే 25 శాతం పరిహారాన్ని అందుకోవచ్చు.

ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు : దీనికోసం ఎస్బీఐ యోనో యాప్​లో, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్​లో లేదా సమీప ఎస్బీఐ బ్రాంచిలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం దరఖాస్తు దారునికి ఆ బ్రాంచిలో సేవింగ్స్​​ లేదా కరెంట్​ ఖాతా ఉండాలి. తర్వాత నామినీ వివరాలను బ్యాంకులో సమర్పించాలి. దీనిని ఒక సంవత్సరానికి ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. లేదా ప్రతి సంవత్సరానికి రెన్యువల్​ చేసుకోవచ్చు.

క్లైమ్​ చేసుకోవడం ఎలా : దీనికోసం నామినీ బ్యాంకు బ్రాంచిని సంప్రదించాలి. ఖాతాదారు చనిపోయినా, ఆసుపత్రిపాలైనా సంబంధిత ధృవీకరణ పత్రాన్ని తీసుకురావాలి. దీనితో పాటు నామినీ ఆధార్, పాన్​ కార్డులు తీసుకొస్తే సరిపోతుంది.

అదనపు ప్రయోజనాలు : యాక్సిడెంట్​ వల్ల కుటుంబానికి పెద్దదిక్కైన వ్యక్తి మరిణించినా, శాశ్వత వైకల్యానికి గురైనా కుటుంబానికి ఈ పాలసీ అండగా నిలుస్తోంది. వ్యక్తికి సంబంధించిన ఇల్లు, వాహన యాజమాన్య హక్కులు కుటుంబ సభ్యుల పేరిట మార్పించేందుకు రూ.20 వేలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. కుటుంబంలోని ఇద్దరు పిల్లల చుదువు కోసం రూ.20 వేలు అందిస్తుంది. అంబులెన్సు ఖర్చులు రూ.1,500 పొందవచ్చు. మృతి చెందితే అంత్యక్రియల ఖర్చులకు రూ.10 వేలు చెల్లిస్తారు.

