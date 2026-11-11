అక్షర దీప్తి నుంచి అవయవదానం వరకు - సావిత్రిబాయి పూలే ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ సేవా యజ్ఞం
Savitribai Phule Education Charitable Trust : సావిత్రిబాయి పూలే ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యను అందిస్తూ, అవయవ దానంపై ఉన్న అపోహలను తొలగిస్తోంది.
Published : November 11, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:53 PM IST
ఒక దీపం ఆరిపోతూ కూడా మరో దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు. ఒక మనిషి తన చివరి శ్వాస విడిచాక కూడా మరొకరి గుండె చప్పుడుగా బతకవచ్చు! అదే అవయవ దానం మహత్యం. చదువు ద్వారా పేదరికాన్ని జయించవచ్చని నిరూపిస్తూనే, మరణం తర్వాత కూడా జీవించడం ఎలాగో చూపిస్తోంది ఈ విశిష్ఠ సంస్థ. నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యను అందిస్తూ, అవయవ దానంపై ఉన్న అపోహలను తొలగిస్తున్న సావిత్రిబాయి పూలే ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ సేవా ప్రస్థానంపై ప్రత్యేక కథనం.
35 మందితో మొదలైన సేవా యజ్ఞం
అస్తమిస్తూ వెలుగునివ్వొచ్చు. గుండె ఆగిపోయాక కూడా మరో గుండెకు గుడి కట్టొచ్చు. మరణించాక కూడా జీవించొచ్చు. ఇది కల కాదు, అవయవ దానంతో సాధ్యమయ్యే సత్యం. ఈ సత్యాన్ని ప్రజల గుండెల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు గూడూరు సీతా మహాలక్ష్మి. విశ్రాంత ఉపాధ్యాయురాలిగా తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి, సేవనే ఊపిరిగా మార్చుకున్నారు. 2000వ సంవత్సరంలో కేవలం 35 మంది మిత్రులతో సావిత్రిబాయి పూలే ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ను ప్రారంభించారు. ఆ చిన్న విత్తనం నేడు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దేశంలోని 15 రాష్ట్రాలకు విస్తరించి, 65 వేల మంది సభ్యులతో మహావృక్షమైంది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం అతి కొద్ది మందితో మొదలైన ఈ ప్రస్థానం, ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లా, ప్రతి మండల కేంద్రంలోనూ తన సేవా జెండాను ఎగురవేస్తోంది.
"తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 600కు పైగా పిల్లలను చదివించాం. మరణం ద్వారా సమాజ రుణం తీర్చుకోవచ్చు. మన మరణం వృథా కాకూడదు. మరణం ద్వారా విలువైన శరీరాన్ని వృథాగా మట్టిపాలు చేయొద్దు. పిడికెడు బూడిదగా మిగిలిపోవద్దు. మరణించినా జీవించండి అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాం. మీ అవయవాలు దానం చేస్తారా అని అడిగితే ప్రజలు ఒకప్పుడు భయపడ్డారు. కానీ ప్రస్తుతం అవయవదానం చేసేందుకు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నారు."- గూడూరు సీతామహాలక్ష్మి, ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకురాలు,
ఆ ఘటనతో చలించిపోయి
ఒకప్పుడు 150 మంది నిరుపేద పిల్లలతో హాస్టల్ నడిపి వారి ఆకలి తీర్చి, అక్షరాల ఆకలినీ తీర్చారు గూడూరు సీతామహాలక్ష్మమ్మ. ఇప్పటి వరకు 630 మందికి పైగా విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక సహాయం అందించారు. 2005లో కిడ్నీ సమస్యతో కోయంబత్తూరు ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పుడు ఎనిమిదేళ్ల చిన్నారి కిడ్నీ దొరక్క ప్రాణాలు విడవడం, ఆ తల్లిదండ్రుల రోదన ఆమె హృదయాన్ని కదిలించింది.
అవయవం దొరక్క ఆగిపోయే గుండె చప్పుళ్లను చూసి చలించిపోయారు. అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నారు తన దేహాన్నే తొలి దానంగా ఇవ్వాలని. తనతో పాటు మరో 34 మందిని ఒప్పించి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో దేహదాన వీలునామా రాశారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే 2008లో అఖిల భారత శరీర అవయవ దాతల సంఘాన్ని స్థాపించారు.
ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా
2009 నుంచి 2013 వరకు జీవన్ దాన్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వాల తలుపు తట్టారు. అవయవదాతలను దేవుళ్లుగా గౌరవించాలని, వారి అంత్యక్రియలు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జరపాలని, కుటుంబాల్లో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అవయవ దానంపై జీవో సాధించి ఎంతో మందికి పునర్జన్మ ప్రసాదించారు. ఏ ప్రతిఫలం ఆశించకుండా విద్యాదానం నుంచి దేహదానం వరకు రెండు దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న ఈ సేవా ప్రస్థానం ఎందరికో ఆదర్శం. మరణం వృథా కాదని, మరణించినా జీవించవచ్చని చెబుతోంది. ఇది కేవలం ట్రస్ట్ కాదు, మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం.
దేహం ఒక పాఠం, అవయవం సజీవం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తూ