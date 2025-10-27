ETV Bharat / state

సంప్రదాయ పద్ధతిలో కూరగాయల పెంపకం - ఐదంచెల విధానంలో కొత్త తరహా సాగు

కొత్త తరహా సాగును సూచిస్తున్న సేవ్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపకులు విజయ్‌రామ్‌ - ఎకరంలో ఐదు అంచెలుగా ఉద్యాన పంటలు వేసినట్లు వెల్లడి, సాగు విధానంపై రైతులకు ఉచితంగా శిక్షణ

Save Foundation organiser Vijay Ram
Save Foundation organiser Vijay Ram (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 8:04 AM IST

3 Min Read
Save Foundation organiser Vijay Ram From Krishna District: సంప్రదాయ విధానంలో సాగుతో ఏం లాభం లేదు అని నిట్టూర్చే అన్నదాత కాస్తంత కొత్తగా ప్రయత్నించాలి అంటున్నారు సేవ్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపకులు విజయ్‌రామ్‌. ఐదంచెల సాగుతో లాభాలు ఖాయమని ఆయన వివరిస్తున్నారు.

ఇంటిల్లిపాదీ కష్టపడినా సంప్రదాయ సాగుతో పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండట్లేదు. కుటుంబమంతా రెక్కలు ముక్కలు చేసుకున్నప్పటికీ నెలకు రూ.5వేల చొప్పున కూడా ఆదాయం దక్కట్లేదు. చుట్టూ అన్నీ వరి పొలాలే అందుకే మేం వరి తప్పితే మరేమీ సాగు చేయలేకపోతున్నాం. ఉద్యాన, మెట్టపంటలు సాగు చేయాలంటే కష్టమే అంటున్నారు రైతులు. అయితే చుట్టూ నీరున్నా మడులు ఏర్పాటు చేసుకుని పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకు కూరలు వేసుకుంటే వరికి మించిన రాబడి వస్తుంది. ఏడాదికి రూ.3లక్షల ఆదాయం తీసుకోవచ్చునని అంటున్నారు సేవ్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపకులు విజయ్‌రామ్‌.

Save Foundation organiser Vijay Ram
ఐదంచెలతో ఐశ్వర్య సిద్ధి (Eenadu)

ఐదు అంచెలుగా పంటలు: కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం సమీపంలోని తరకటూరులో చుట్టూ వరి పొలాల మధ్య పండ్ల మొక్కలు, ఉద్యాన పంటలు సాగు చేస్తున్న ఆయన ఎకరంలో ఐదు అంచెలుగా పంటలు వేశారు. ఈ విధానంలో దీర్ఘకాల, మధ్యకాల, స్వల్పకాల ఆదాయాన్నిచ్చే పండ్లతోటలు, ఉద్యాన పంటలు వేస్తారు. ఏడాదంతా ఆదాయం ఉంటుంది. ఎకరా విస్తీర్ణంలో 6060 అడుగుల విస్తీర్ణం (400 గజాలు)తో ప్లాట్లు తయారు చేసుకోవాలి. ఎకరాకు 10 ప్లాట్లు వస్తాయి. 7.5 అడుగుల విస్తీర్ణంలో మడులను, వాటి మధ్య 2.5 అడుగుల కాల్వలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎక్కువ తేమ అవసరమైన దుంపలు, ఇతర మొక్కల్ని మడుల అంచుల్లో తక్కువ తేమ కావాల్సిన పండ్లు, కూరగాయ మొక్కలను మధ్యభాగంలో నాటుకోవాలి.

జూన్‌ నుంచి అక్టోబరు వరకు వర్షాలతో నీటి యాజమాన్యం పెద్దగా అవసరం ఉండదు. మిగిలిన రోజుల్లో తడి ఇవ్వవచ్చు. తొలినాళ్లలో కలుపు వచ్చినా మునగ, పండ్లమొక్కలు ఎత్తు పెరిగాక నీడ కారణంగా కలుపు తగ్గుతుంది. మొక్కలపై జీవామృతం, పంచగవ్య పిచికారి చేయవచ్చు. మొక్కలు నాటే సమయంలో మడులపై ఘనజీవామృతం చల్లుకోవచ్చు.

Save Foundation organiser Vijay Ram
సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉద్యాన పంటలు (Eenadu)

ఇలా చేస్తే అధిక ఆదాయం: అరటి ఒక్కో ప్లాట్‌లో 20, పది ప్లాట్లలో 200 చెట్లు, ఒక్కో గెల రూ.200 చొప్పున అమ్మినా దాదాపు రూ.40వేల వరకూ వస్తుంది. అదే విధంగా బొప్పాయి ఒక్కో చెట్టుకు 50 కిలోల కాయలు వస్తాయి. కిలో రూ.10 చొప్పున చెట్టుకు రూ.500, ప్లాట్‌కు 16 చెట్ల చొప్పున 10 ప్లాట్లకు గాను 160 చెట్ల ద్వారా రూ.80వేల వరకూ ఆదాయం సమకూరుతుంది.

ఒకవేళ పసుపు వేస్తే ప్లాట్‌కు 650 కిలోల వరకూ వస్తుంది. ఇది వరి పొలం మాదిరిగా గాలులకు పడిపోదు. 10 ప్లాట్ల ద్వారా 6.50 టన్నుల దిగుబడి(ఉడకబెడితే నాలుగోవంతు 1.62టన్నులు) లభిస్తుంది. వీటిని కిలో రూ.250 చొప్పున అమ్ముకోవచ్చు. మునగ నుంచి ఆకును కోసి ఎండబెట్టి పొడి అమ్ముకోవచ్చు. దీనికి మంచి మార్కెట్‌ కూడా ఉంది. చామగడ్డ, అల్లం, ఆకు కూరలు, తీగజాతుల ద్వారా అదనపు ఆదాయం సైతం వస్తుంది. వట్టివేరు పెంపకంతోనే అదనపు రాబడిని పొందవచ్చు.

రైతులకు ఉచితంగా శిక్షణ: ఐదంచెల పంటల సాగుతో రైతుకు సౌభాగ్యమేనని సేవ్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపకులు విజయ్‌రామ్‌ అన్నారు. ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేసి పసుపు ద్వారా అధిక ఆదాయం తీసుకున్నానని ఆయన తెలిపారు. పండ్ల మొక్కలు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో అదనపు రాబడి వస్తుందని వెల్లడించారు. విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీపై శిక్షణ ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. మార్కెటింగ్‌ మెలకువలను సైతం తెలియజేస్తామన్నారు. పశుగ్రాసం పెంపకంతోపాటు, గట్లపై ఉద్యాన పంటల సాగు ద్వారా కూడా రాబడి పెంచుకునే వీలుంటుందని వివరించారు. మడులు, చుట్టూ కంచెకు సుమారు రూ.4.50లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Save Foundation organiser Vijay Ram
సేవ్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపకులు విజయ్‌రామ్‌ (Eenadu)

సాగు విధానంపై ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా ఒక్కో జిల్లా నుంచి 100 మంది రైతులకు శిక్షణ ఇస్తామని విజయ్‌రామ్‌ అన్నారు. తరకటూరు గోసదన్‌లో డిసెంబరు 15 నుంచి ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని ఆయన తెలిపారు. రైతులంతా బస్సులు ఏర్పాటు చేసుకుని వస్తే ప్రయాణ సమయంలో వారిలో వారు వివిధ అంశాలపై చర్చించుకునేందుకు అన్ని విధాలా వీలుంటుందని వివరించారు. దీనికి సంబంధించి వివరాల నమోదుకు ఈ ప్రత్యేక నంబరును ఏర్పాటు చేశారు నంబరు: 6309111427

