'భూమి ఇప్పించండి - అమ్మమ్మల కాలం నాటి వంట రుచులు చూపిస్తాం'
ప్రతి జిల్లాలో రైతు సంఘాలకు ఐదు ఎకరాల భూమిని లీజుకు ఇవ్వండి - తెలుగు సంస్కృతిని ప్రదర్శించే ఏర్పాట్లు చేస్తాం - ముఖ్యమంత్రికి తమ ప్రతిపాదనను వివరించిన విజయ్ రామ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 11:52 AM IST
Save Foundation Seeking Support From CM : జాతీయ రహదారుల వెంబడి ప్రతి జిల్లాలోనూ రైతు సంఘాలకు ఐదు ఎకరాల భూమిని లీజు ప్రాతిపదికన కేటాయించండి. అమ్మమ్మల కాలం నాటి స్వచ్ఛమైన ఇంటి వంట రుచులను అందిస్తామని 'సేవ్ ఫౌండేషన్' వ్యవస్థాపకుడు విజయ్ రామ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి స్పష్టం చేశారు. 'మా భూమి, మా పంటలు, మా వంటలు' అనే మా నినాదానికి మీ మద్దతును అందించండి. ప్రతి జిల్లాలో హైవేల వెంబడి ఇచ్చే భూమిలో 'తెలుగుదనం' (తెలుగు సంస్కృతి సారం) అనే శీర్షికన 600 రకాల ఆంధ్ర వంటకాలను పరిచయం చేస్తామని తెలిపారు.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హయాంలో రైతు బజార్లు, శిల్పారామాలను స్థాపించడం ద్వారా చంద్రబాబు మన వ్యవసాయానికి, సంస్కృతికి అపారమైన మద్దతును అందించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 'తెలుగుదనం' వేదికల ఏర్పాటుకు కూడా అటువంటి సహకారాన్నే అందించాలని ఆయన ముఖ్యమంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. సుభాష్ పాలేకర్ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబించాలని మొట్టమొదటగా సూచించింది, ప్రోత్సహించింది చంద్రబాబేనని కూడా ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
చంద్రబాబుకు 35 రకాల ఉత్పత్తుల బహూకరణ : చిత్తూరుకు చెందిన ప్రవాస తెలుగు మహిళ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, విజయ్ రామ్ సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి తమ ప్రతిపాదనలను సమర్పించి వాటి గురించి వివరించారు. ఈ 'తెలుగుదనం' కేంద్రాల ద్వారా ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి ఒక వేదికను కల్పించడం వల్ల రైతు సమాజానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని వారు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా మచిలీపట్నం సమీపంలోని తారకటూరులో ఉన్న ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పండించిన 35 రకాల ఉత్పత్తులను వారు చంద్రబాబుకు బహూకరించారు. ఆ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని తాను స్వయంగా సందర్శిస్తానని ముఖ్యమంత్రి తమకు హామీ ఇచ్చారని విజయ్ రామ్ తెలిపారు. విశాఖపట్నంలో మా వంటకాలకు అపారమైన ఆదరణ లభిస్తుందని వెల్లడించారు.
"గత రెండేళ్లుగా మేము విశాఖపట్నంలో ఒక 'ఆహార ఉత్సవం' (భోజన పండుగ) నిర్వహించి అనేక రకాల వంటకాలను పరిచయం చేశాం. దీనికి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి 5వ తేదీ వరకు 'సబల' అనే పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి 50,000 మంది ప్రజలు హాజరయ్యారు. మా సంప్రదాయ వంటకాల పట్ల ప్రజలకు ఎంత ఆసక్తి ఉందో చెప్పడానికి ఇదే స్పష్టమైన నిదర్శనం." - విజయ్ రామ్, సేవ్ ఫౌండేషన్' వ్యవస్థాపకుడు
తయారీలపై పూర్తి శిక్షణ : 'తెలుగుదనం' (తెలుగు సంస్కృతి సారం) కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రణాళికల గురించి వివరిస్తూ, తెలుగు ప్రజలకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన సుమారు 600 రకాల వంటకాలను ఎలా తయారు చేయాలో ఈ కేంద్రాల ద్వారా నేర్పిస్తామని ఆయన తెలిపారు. ఏ సీజన్లో ఏ విధమైన ఆహారం తీసుకోవాలనే దానిపై మార్గదర్శకత్వం అందిస్తాం. సంప్రదాయ పిండివంటలు, ఊరగాయల తయారీ, ఎద్దుల సహాయంతో నడిచే గానుగల ద్వారా కోల్డ్-ప్రెస్డ్ నూనెల ఉత్పత్తి, మట్టి బొమ్మలు, కుండల తయారీ, అలాగే బుట్టలు, తాటి ఆకు మంచాల అల్లిక వంటి అంశాలలో శిక్షణ ఇస్తాం. జానపద కళలు, తెలుగు కవిత్వం, మహనీయుల వీరగాథల గురించి తెలుసుకోవడానికి వేదికలుగా ఈ కేంద్రాలను రూపొందిస్తాం. అంతేకాకుండా గో-ఆధారిత వ్యవసాయం, వర్షపు నీటి సంరక్షణ, స్థానిక విత్తనాల పరిరక్షణ, దేశవాళీ పశు జాతుల పెంపకం, సుస్థిర పాడి పరిశ్రమ నమూనాలపై నిరంతర శిక్షణ అందిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
అన్ని ప్రధాన కార్యక్రమాలకు ఆతిథ్యం : జిల్లా పరిధిలో జరిగే అన్ని ప్రధాన కార్యక్రమాలకు ఈ కేంద్రాలే వేదికలుగా నిలిచేలా సంస్థ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. సంప్రదాయ 'పెళ్లి చూపులు, పర్యావరణ హిత వివాహాలు, 'సీమంతం', 'ఉయ్యాల పండుగ', పుట్టినరోజు వేడుకలు, పదవీ విరమణ సన్మాన సభలు వంటి వివిధ సందర్భాల కోసం ఈ ప్రాంగణాలను వినియోగించుకోవచ్చని చెప్పారు. ప్రతి జిల్లాలోనూ ఈ కేంద్రాల నిర్వహణను ఒక IAS అధికారి పర్యవేక్షించేలా చూడటం అత్యంత ఆవశ్యకం అని విజయ్ రామ్ వివరించారు.
