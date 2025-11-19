ETV Bharat / state

సౌదీలోనే మృతుల అంత్యక్రియలు - బయలుదేరి వెళ్లిన వారి కుటుంబ సభ్యులు

సౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 45 మంది మృతి - 35 మంది మృతుల బంధువులు, హజ్‌హౌస్ ప్రతినిధుల పయనం - బంధువుల డీఎన్‌ఏ ద్వారా మృతదేహాలను గుర్తించనున్న వైద్యులు

Saudi Bus Accident
Saudi Bus Accident (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 8:02 AM IST

Saudi Bus Accident : ఉమ్రా యాత్రకు వెళ్లి అనుకోని ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబసభ్యులు హైదరాబాద్‌ నుంచి సౌదీ అరేబియాకు బయల్దేరివెళ్లారు. వీరిలో మృతుల కుటుంబసభ్యులు 35 మంది, హజ్‌ హౌస్ ప్రతినిధులు నలుగురు ఉన్నారు. డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు పూర్తయ్యాక మరణ ధ్రువపత్రాలు జారీ చేయనున్నారు. మృతుల అంత్యక్రియలు సౌదీలో గురువారం జరిగే అవకాశం ఉందని అధికారవర్గాల ద్వారా తెలిసింది.

సౌదీలోనే మృతుల అంత్యక్రియలు - అక్కడి బయలుదేరి వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులు (ETV)

35 మందిని ఎంపిక చేసి : సౌదీ అరేబియా ప్రమాద మృతుల కుటుంబ సభ్యుల్ని ఆ దేశానికి పంపించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. 45 మంది మృతుల్లో కొన్ని కుటుంబాల నుంచి 35 మందిని ఎంపిక చేసి పంపించారు. హజ్‌హౌస్‌ ప్రతినిధులు నలుగురు కూడా వీరితోపాటే వెళ్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నాంపల్లిలోని హజ్‌హౌస్‌ నుంచి మంగళవారం రాత్రి 10 గంటలకు రెండు ప్రత్యేక బస్సుల్లో శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి సౌదీకి పయనమయ్యారు.

కుటుంబీలకు బస, స్థానికంగా ప్రయాణించేందుకు వీలుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్‌ నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వ బృందం సౌదీ అరేబియా చేరుకుని ఆ దేశ చట్టాల ప్రకారం ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సౌదీలోని భారత రాయబార కార్యాలయం, స్థానిక అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.

కుటుంబ సభ్యుల డీఎన్‌ఏ మృతులతో పోల్చి : ప్రమాదంలో మృతులకు డీఎన్​ఏ పరీక్షలు పూర్తయ్యాకే సౌదీ ప్రభుత్వం అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మంటల ధాటికి మృతదేహాలన్నీ గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయాయి. మృతదేహాలు ఎవరివో గుర్తించాలంటే కచ్చితంగా డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యుల డీఎన్‌ఏ సేకరించి మృతులతో పోల్చి వారెవరో గుర్తిస్తారు. ఆ తర్వాత మరణ ధ్రువపత్రాలను కుటుంబ సభ్యులకు అందిస్తారు. మృతులు అక్కడి పౌరులు కాకపోవడం రెండు దేశాల మధ్య వ్యవహారం కావడంతో అధికార ప్రక్రియ పూర్తి చేశాక అంత్యక్రియలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. నాలుగు ఆసుపత్రుల్లో మృతదేహాలను భద్రపరిచారు. అన్నింటిని ఒకేచోటకు చేర్చి తదుపరి ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు.

"మా కుటుంబ సభ్యుల అంత్య క్రియలు సౌదీలోనే చేస్తాం. దీనికోసం ప్రభుత్వమే మాకు అన్ని విధాల సహకరిస్తుంది. మా కుటుంబ సభ్యులు హజ్ యాత్రకోసం వెళ్లారు. ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో మేము సౌదీ వెళుతున్నాము." - మృతుల బంధువులు

ఒకే కుటుంబంలో 18 మంది మృతి : సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 45 మంది చెందిన విషయం తెలిసిందే. చనిపోయిన వారిలో విద్యనగర్ నల్లకుంటకు చెందిన రైల్వే రిటైర్డ్ ఉద్యోగి నసీరుద్దీన్ (65) కుటుంబంలోని 18 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. వీరిలో నసీరుద్దీన్, ఆయన భార్య ముగ్గురు కుమార్తెలు, కుమారులు, కోడళ్లు వారి పిల్లలు అంతా కలిపి 18 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. వీరిలో 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారు.

నసీరుద్దీన్ ఇంటికి టీపీసీసీ చీఫ్ : విద్యానగర్​లోని నసీరుద్దీన్ ఇంటికి టీపీసీసీ చీఫ్​ మహేశ్ కుమార్​గోడ్​ వెళ్లి వారి బంధువులను ఓదార్చారు. ఒకే కుటుంబంలో 18 మంది మృతి చెందడం పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ రహ్మత్​ బేగ్ నసీరుద్దీన్ కూడా మృతుల బంధువులను పరామర్శించారు.

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది దుర్మరణం - సౌదీ ప్రమాదంలో వెలుగుచూసిన విషాదం

