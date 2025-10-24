ETV Bharat / state

వృథా ఇంజిన్ ఆయిల్​తో వంటలు - ఆయిల్ స్టవ్ ఆలోచన సూపర్!

ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌కు సరికొత్త అర్థం తీసుకొచ్చిన సత్యనారాయణ - గ్యాస్‌ అవసరం లేకుండానే స్టవ్​ ఆవిష్కరణ, నెలకు 8-10 లీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఖర్చవ్వదని వెల్లడి

Waste Engine Oil For Cooking in Vizianagaram
Waste Engine Oil For Cooking in Vizianagaram (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:40 AM IST

2 Min Read
Engine Oil For Cooking in Vizianagaram District: వాహనాల్లో వినియోగించాక వృథాగా పారబోసే ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌కు సరికొత్త అర్థం తీసుకొచ్చారు విజయనగరం జిల్లా బొండపల్లికి చెందిన కాసా సత్యనారాయణ. గ్యాస్‌ అవసరం లేకుండానే స్టవ్​ను ఆవిష్కరించి అందరినీ అబ్బురపరిచాడు. అందులో ఇంధనంగా ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ను వేసి, మండేలా చేశారు. 100 మిలీమీటర్ల వృథా ఇంధనంతో ముగ్గురు సభ్యుల కుటుంబానికి సరిపడ ఆహార పదార్థాలు అరగంటలో వండొచ్చని సత్యనారాయణ చెబుతున్నారు. నెలకు 8-10 లీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఖర్చవ్వదని, విద్యుత్తు బిల్లు కూడా రూ.50 దాటదని సత్యనారాయణ వెల్లడించారు.

ఐటీఐలో చదువుకునే సమయంలో నేర్చుకున్న పరిజ్ఞానంతో స్టవ్​ను తయారు చేశానని కాసా సత్యనారాయణ అన్నారు. స్టవ్, స్టాండ్, ఇంధనం ట్యాంకు, దాని అడుగున చిన్న ట్యాప్, చిన్న మోటారు, ఫ్యాన్‌ రెగ్యులేటర్, మిగిలిన పరికరాలు, తయారీకి గాను రూ.2,500 ఖర్చయిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. మార్కెట్​లో వృథా ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ లీటరు కేవలం రూ.25కే దొరుకుతుందని వివరించారు. ఇప్పుడు ఇంట్లో వంటకు దాన్ని వినియోగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలుచేయాలని ఆయన సూచించారు.

Waste Engine Oil For Cooking in Vizianagaram
వంట చేస్తున్న సత్యనారాయణ దంపతులు (Eenadu)

ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ను మండించి వంట చేసుకునే వెసులుబాటు ఉందని విజయనగరం ఎంవీజీఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల రసాయన శాస్త్ర ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం ప్రొఫెసర్‌ బండారు సర్వారావు అన్నారు. ఐదు లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన చిన్న ట్యాంకును వృథా ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌తో నింపాలని వివరించారు. మరోవైపు విద్యుత్తుతో పనిచేసే మోటారు అమర్చాలన్నారు. ట్యాంకులోని ఇంధనాన్ని ఒక్కో చుక్కగా ట్యాప్‌ ద్వారా స్టవ్‌ గొట్టంలోకి విడుదల చేయాలని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో మోటారు సాయంతో మంట వెలిగించాలని తెలియజేశారు.

"ఐటీఐలో నేర్చుకున్న పరిజ్ఞానంతో స్టవ్‌ తయారు చేశాను. స్టవ్, స్టాండ్, ఇంధనం ట్యాంకు, అడుగున చిన్న ట్యాప్, చిన్న మోటారు, ఫ్యాన్‌ రెగ్యులేటర్, మిగిలిన పరికరాల తయారీకి రూ.2,500 ఖర్చయింది. మార్కెట్లో వృథా ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ లీటరు రూ.25కే దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో వంటకు దాన్ని వినియోగిస్తున్నాం. ప్రభుత్వ సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలుచేయాలి"-సత్యనారాయణ,ఇంజిన్ ఆయిల్ స్టవ్ ఆవిష్కర్త

"ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ను మండించి వంట చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఐదు లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన చిన్న ట్యాంకును వృథా ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌తో నింపాలి. మరోవైపు విద్యుత్తుతో పనిచేసే మోటారు అమర్చాలి. ట్యాంకులోని ఇంధనాన్ని ఒక్కో చుక్కగా ట్యాప్‌ ద్వారా స్టవ్‌ గొట్టంలోకి విడుదల చేయాలని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో మోటారు సాయంతో మంట వెలిగించాలి"-ప్రొఫెసర్‌ బండారు సర్వారావు,ఎంవీజీఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల

