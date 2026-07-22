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దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఆమె ఒక్కతే - ప్రజా సమస్యలు తీర్చే దిశగా అంజనా ప్రయాణం

ఏపీ లాసెట్‌లో 88వ ర్యాంకు - ఎన్‌ఎఫ్‌ఎస్‌యూలో క్రిమినల్​ లా అండ్​ క్రిమినల్​ జస్టిస్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్​ (ఎల్‌ఎల్‌ఎమ్‌)లో సీటు

Satyala Anjana Priya From Ongole Got Seat World First Forensic Science Universit
Satyala Anjana Priya From Ongole Got Seat World First Forensic Science Universit (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:06 PM IST

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Satyala Anjana Priya From Ongole Got Seat World First Forensic Science University: స్పష్టమైన లక్ష్యం, తగిన శ్రమ ఉంటే ఏమైనా సాధించొచ్చు అని నిరూపించారు సత్యాల అంజనా ప్రియ. ప్రపంచంలో తొలి, ఏకైక ఫోరెన్సిక్‌ సైన్సెస్‌ విశ్వవిద్యాలయంగా గుర్తింపు పొందిన ‘నేషనల్‌ ఫోరెన్సిక్‌ సైన్సెస్‌ యూనివర్సిటీ’ (ఎన్‌ఎఫ్‌ఎస్‌యూ) గాంధీనగర్‌లో ఎల్‌ఎల్‌ఎం (క్రిమినల్‌ లా) కోర్సులో సీటు సాధించారామె. ఆ వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ఏపీ లాసెట్‌లో 88వ ర్యాంకు: చిన్నప్పటి నుంచీ దినసరి కూలీగా నాన్న పడే కష్టం చూసి పెరిగింది అంజనా. సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుంది. లోటుపాట్లు తెలిశాయని, అవే తనకు న్యాయశాస్త్రంపై ఆసక్తిని పెంచాయని చెబుతుందీ యువతి. సత్యాల అంజనా ప్రియది ఒంగోలు దగ్గర కరవది అనే పల్లెటూరు. దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం. అమ్మ గృహిణి. ఒకటి నుంచి పది వరకూ ఊళ్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదివింది. జీవితాన్ని మార్చేది చదువే అని అర్థమయ్యాక మరింతగా రాణించాలన్న పట్టుదల పెరిగిందని తెలుపుతుంది. ఏపీ లాసెట్‌లో 88వ ర్యాంకు సాధించింది. వైజాగ్‌లోని డాక్టర్‌ బి.ఆర్‌.అంబేడ్కర్‌ న్యాయ కళాశాలలో సీటు సంపాదించింది.

ఒక్కరికి 14 యూనివర్సిటీల్లో: అంజనా బీఏ ఎల్‌ఎల్‌బీ 2021-2025 బ్యాచ్‌. నాలుగో సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడు తన సీనియర్‌ ఒకరికి 14 యూనివర్సిటీల్లో సీట్‌ వచ్చిందని తెలుసుకుని ఎంతో స్ఫూర్తి పొందింది. ఆ తర్వాత తానూ ప్రయత్నించింగి. చివరి సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడు క్లాట్‌ ప్రవేశ పరీక్ష రాసింది. ఎన్‌ఎఫ్‌ఎస్‌యూలో క్రిమినల్​ లా అండ్​ క్రిమినల్​ జస్టిస్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్​ (ఎల్‌ఎల్‌ఎమ్‌)కు దరఖాస్తు చేసింది. ఈ కోర్సులో మొత్తం 20 సీట్లు మాత్రమే ఉండగా దక్షిణ భారతదేశం నుంచి అంజనా ఎంపికయ్యింది.

ప్రజా సమస్యలు తీర్చే దిశగా: దీంతో క్రిమినల్‌ లాలో పీజీ చేయాలన్న తన లక్ష్యం నెరవేరబోతుందని ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుంది. అదీ ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్‌ సైన్స్, క్రిమినాలజీ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రపంచంలోనే తొలి, ఏకైక విశ్వవిద్యాలయంలో చదివే అవకాశం రావడం తన అదృష్టమని, భవిష్యత్తులో జ్యుడీషియల్‌ ఆఫీసర్‌ అవ్వాలన్నది తమ కల అని సత్యాల అంజనా ప్రియ పేర్కొన్నారు. చదువుకునేటప్పుడే అనేక ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశానని, మున్ముందు మరిన్ని ప్రజా సమస్యలు తీర్చే దిశగా ప్రయత్నిస్తానని అంజనా వివరించారు.

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