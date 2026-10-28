ఏపీ పెట్టుబడులకు నార్త్ అమెరికా వారధిగా సతీశ్ మండువ
Satish Manduva: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు నార్త్ అమెరికా ప్రిన్సిపల్ లైజన్గా సతీశ్ మండువ నియమితులయ్యారు. ఆయనను ఆదివారం డల్లాస్లో ఘనంగా సత్కారించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:38 PM IST
Satish Manduva Appointed as Principal Liaison for North America : ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు నార్త్ అమెరికా ప్రిన్సిపల్ లైజన్గా సతీశ్ మండువ నియమితులయ్యారు. ఆయనకు డల్లాస్లో ఘన సత్కారం చేశారు. ఆదివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, సామాజిక ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అమెరికా కంపెనీలను ఏపీలోని పెట్టుబడి అవకాశాలతో అనుసంధానించడమే లక్ష్యంగా ఈ సమావేశం నిర్వహించారు.
అమెరికా–ఏపీ మధ్య వారధిగా: అమెరికా వ్యాపార సంస్థలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా పనిచేయడం తన బాధ్యత అని సతీశ్ మండువ తెలిపారు. తనపై నమ్మకం ఉంచిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఐటీశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అమెరికా కంపెనీలను రాష్ట్రానికి తీసుకురావడం, పెట్టుబడిదారులను సరైన భాగస్వాములతో అనుసంధానించడం, ప్రవాసాంధ్రులకు అవకాశాలు కల్పించడం తన ప్రాధాన్యాలని వివరించారు. పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల కల్పన, పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాలు, విశ్వవిద్యాలయాల సహకారం రూపంలో స్పష్టమైన ఫలితాలు సాధించడంపై దృష్టి సారిస్తానన్నారు.
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, విశాఖపట్నంలో గూగుల్ 15 బిలియన్ డాలర్లతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఏఐ, డేటా సెంటర్ హబ్, అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీ, శ్రీ సిటీ వంటి ప్రాజెక్టుల గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం, సింగిల్ విండో అనుమతులు, పారిశ్రామిక విధానాలు ఉన్నాయని వివరించారు.
పెట్టుబడులకు సానుకూలత: గత కొన్ని వారాల్లోనే ఫార్చ్యూన్ 100 జాబితాలోని ఓ కంపెనీ, అంతర్జాతీయ సంస్థల ఉన్నతాధికారులు, పలు విశ్వవిద్యాలయాల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిగాయని సతీశ్ మండువ తెలిపారు. టెక్నాలజీ, ఇంధనం, తయారీ, వైద్యం, విద్యారంగాల్లో పెట్టుబడులు, భాగస్వామ్యాలపై పలువురు ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారని పేర్కొన్నారు. కంపెనీలు, పెట్టుబడిదారులు, విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధన సంస్థలను ఏపీకి పరిచయం చేయాలని కోరారు.
సలహాదారుల బృందం: తనకు సహకరించనున్న సలహాదారుల బృందాన్ని సతీశ్ మండువ పరిచయం చేశారు. వీరిలో అనిల్ పాటిబండ (హార్మోనియా హోల్డింగ్స్ మాజీ అధ్యక్షులు), కిషోర్ నకా (న్యూవిసో సీఈఓ), కృష్ణకుమార్ (టెక్నాలజిస్ట్, మెక్సికో పెట్టుబడుల వ్యవహారాల్లోనూ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు, నీలిమ గోనుగుంట్ల (యూఎస్ ఇండియా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు సభ్యురాలు), సతీశ్ నన్నపనేని (ఫ్లెక్సెరా గ్లోబల్ ఇంక్ సీఈఓ) ఉన్నారు. కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన హోస్ట్ కమిటీ సభ్యులకు, వివిధ తెలుగు సంఘాలు, వాణిజ్య సంస్థల ప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
సతీశ్ మండువ ఇంటెలిసాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ సీఈఓగా, ఐటీసర్వ్ సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 2,000కు పైగా ఐటీ కంపెనీలకు సహకారం అందించిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. యూఎస్–ఇండియా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ బోర్డులోనూ సభ్యుడిగా ఉన్నారు.
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