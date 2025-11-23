ఘనంగా సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకలు - హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి, తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు
పుట్టపర్తిలోని హిల్వ్యూ ఆడిటోరియంలో ఘనంగా జరిగిన శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాలు - హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి, త్రిపుర గవర్నర్, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, పలువురు ప్రముఖులు
Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోని హిల్వ్యూ ఆడిటోరియంలో శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనారెడ్డి, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డితో పాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్, తమిళనాడు మంత్రి శేఖర్బాబు తదితరులు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు స్వర్ణ రథంపై సత్యసాయి చిత్రపటాన్ని ఊరేగింపుగా వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చారు. కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
సత్యసాయి సేవామార్గానికి ప్రతిరూపం : ఈ సందర్భంగా ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ "సత్యసాయిబాబా ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు ప్రపంచవ్యాప్తమయ్యాయి. సత్యసాయి సేవామార్గానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచారు. పేదలకు నిస్వార్థ సేవలు అందించారు. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నమ్మి ఆచరించారు. ఆయన ప్రపంచమంతా ప్రేమను పంచారు. లక్షల మందిని సేవా మార్గంలో నడిపించారు. తన సేవల ద్వారా ఎంతో మందికి తాగునీరు అందించారు. ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించి పేదలకు వైద్యమందించారు. తమిళనాడులో తాగునీటి సదుపాయం కల్పించి ప్రజల దాహార్తిని తీర్చారు. దేశవిదేశాల్లో సత్యసాయి సిద్ధాంతాలు అమలవుతున్నాయి. ప్రపంచ దేశాల్లో సత్యసాయి ట్రస్టు సేవలందిస్తోంది. దీనికి లక్షల మంది వాలంటీర్లు ఉన్నారు'' అని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు.
బోధనలతో కోట్ల మందిని ప్రభావితం : పుణ్యభూమి పుట్టపర్తిలో ఒక లక్ష్యం కోసం సత్యసాయి అవతరించారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ‘‘సత్యసాయి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ లోకానికి వచ్చి దాని కోసమే జీవించారు. మన కోసం సాయి సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చి వెళ్లారు. తన బోధనలతో కోట్ల మందిని ప్రభావితం చేయగలిగారు. క్రమశిక్షణ, ప్రేమ, సేవాభావం గురించి చెప్పారు. సత్యం, ధర్మం, ప్రేమ, శాంతి, అహింసా సిద్ధాంతాలుగా నూతన అధ్యాయం ప్రారంభించారు. మానవ రూపంలో మనం చూసిన దైవ స్వరూపం శ్రీసత్యసాయి. శతజయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలు స్మరించుకుందాం. 1960లో బాబా స్థాపించిన శ్రీసత్యసాయిబాబా సంస్థలతో సేవలకు ఒక రూపం వచ్చింది. తన మహిమలతో అన్ని మతాలు ఒక్కటేనని ప్రత్యక్షంగా నిరూపించారు.
సకల జనుల సంక్షేమాన్ని కోరుకున్నారు. వివిధ దేశాల అధినేతలు వచ్చి ఆయన్ను దర్శించుకున్నారు. భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. దాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలి. సత్యసాయిబాబా ట్రస్టు ద్వారా సేవలను ప్రపంచవ్యాప్తం చేశారు. కులం, మతం, ప్రాంతాలకు అతీతంగా నిస్వార్థ సేవలకు నిలువెత్తు రూపమయ్యారు. 102 సత్యసాయిబాబా పాఠశాలల్లో 60 వేల మంది చదువుతున్నారు. ట్రస్టు ఆసుపత్రుల ద్వారా రోజుకు 3000 మందికి పైగా రోగులకు చికిత్స అందుతోంది. ప్రజల దాహార్తి తీర్చడానికి రూ.550 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నీరందించారు. 7.50 లక్షల మంది యాక్టివ్ సేవాదళ్ సభ్యులున్నారు. సత్యసాయి మనకు ఇచ్చిన సిద్ధాంతాలను అంతా ఆచరించాలి. ఉత్సవాలను ప్రభుత్వం తరఫున అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నాం’’ అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
ప్రేమతో మనుషులను గెలిచారు : సత్యసాయి మనుషుల్లో దేవుడిగా శాశ్వత స్థానం ఏర్పరచుకున్నారని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ‘‘సత్యసాయి మానవ సేవే మాధవ సేవ అని బోధించడమే కాదు, అమలు చేశారు. విద్య, వైద్యం, తాగునీటి సమస్యలను పరిష్కరించి చూపించారు. జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని చేరడానికి అవసరమైన ధైర్యాన్ని అందించారు. 140 దేశాల్లో సత్యసాయిబాబాకు భక్తులున్నారు. వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలందిస్తున్నారు.
సత్యసాయిబాబా శతజయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనడం అరుదైన అవకాశం. ఆయన ప్రేమతో మనుషులను గెలిచారు సేవలతో దేవుడిగా అందరి హృదయాల్లో ముద్ర వేసుకున్నారు. ప్రేమ ద్వారా ఏదైనా సాధించవచ్చని సత్యసాయిబాబా నిరూపించారు. ఆయన ఆలోచనలను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవడం ప్రతిఒక్కరి బాధ్యత. ప్రభుత్వాలు కూడా చేయలేని పనులను సత్యసాయి ట్రస్టు నెరవేర్చింది. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు పేదలకు ఉచితంగా విద్య అందించారు. చివరి దశలో ఉన్న లక్షల మంది పేదలకు సరైన వైద్యం అందించారు. పాలమూరు వంటి వలస జిల్లాకు తాగునీటి సదుపాయం కల్పించారు. అనంతపురం జిల్లాతో పాటు తమిళనాడులోనూ తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించారు’’ అని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు.
