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'సత్తుపల్లి-కొవ్వూరు రైల్వే లైన్‌ను చేపట్టండి' - రైల్వే బోర్డుకు ఏపీ సర్కార్​ విజ్ఞప్తి

ఈ ప్రాజెక్టు అమలైతే రైల్వే శాఖకు గణనీయమైన ఆదాయం - భద్రాచలం రోడ్‌ నుంచి కొవ్వూరు రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కాలంలోనే ఆమోదం - బొగ్గు రవాణాకు భారీ ప్రయోజనం

Income From Sattupalli-Kovvur Railway Line
Income From Sattupalli-Kovvur Railway Line (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 11:41 AM IST

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Income From Sathupalli-Kovvur Railway Line : సత్తుపల్లి-కొవ్వూరు రైల్వే లైన్‌ ప్రాజెక్టును వెంటనే చేపట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం రైల్వే బోర్డును కోరింది. ఈ ప్రాజెక్టు అమలైతే రైల్వే శాఖకు గణనీయమైన ఆదాయం లభిస్తుందని, ఫైనాన్షియల్‌ ఇంటర్నల్‌ రేట్‌ ఆఫ్‌ రిటర్న్‌ (ఎఫ్‌ఐఆర్‌ఆర్‌) 14 శాతానికి పైగా ఉంటుందని ప్రభుత్వం వివరించింది. సాధారణంగా 10 శాతానికి మించిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ఆర్‌ ఉన్న ప్రాజెక్టులను రైల్వే శాఖ సొంత నిధులతో చేపట్టే అవకాశం ఉండటంతో, ఈ లైన్‌ను కూడా పూర్తిగా కేంద్ర నిధులతో నిర్మించాలని కోరింది.

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే ఆమోదం : భద్రాచలం రోడ్‌ (కొత్తగూడెం) నుంచి కొవ్వూరు వరకు రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కాలంలోనే ఆమోదం లభించింది. అయితే నిర్మాణ వ్యయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సగం వాటా భరించాలని అప్పట్లో రైల్వే శాఖ షరతు విధించింది. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు నిధులు కేటాయించేందుకు ముందుకు రాకపోవడంతో ప్రాజెక్టు ముందుకు సాగలేదు.

కొత్త ప్రతిపాదన ఇదే : ప్రస్తుతం సింగరేణి బొగ్గు రవాణా అవసరాల కోసం భద్రాచలం రోడ్‌ నుంచి సత్తుపల్లి వరకు రైల్వే లైన్‌ ఇప్పటికే నిర్మించారు. దీంతో సత్తుపల్లి నుంచి కొవ్వూరు వరకు మాత్రమే కొత్త లైన్‌ వేస్తే సరిపోతుందని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తోంది. ఈ కొత్త మార్గం రుద్రాక్షపల్లి, నాయుడుపేట, దమ్మపేట, అశ్వారావుపేట, జీలుగుమిల్లి, తాడువాయి, జంగారెడ్డిగూడెం, రాజవరం, పొంగుటూరు, చిన్నాయగూడెం, దేవరపల్లి, పంగిడి మీదుగా వెళ్లనుంది. మొత్తం 118.9 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ లైన్‌లో 70.31 కిలోమీటర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పరిధిలో ఉంటాయి.

నిధులపై భిన్నాభిప్రాయాలు : ఈ ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం సగం నిధులైనా లేదా భూసేకరణ వ్యయాన్నైనా భరించాలని రైల్వే శాఖ గతం నుంచి సూచిస్తోంది. అయితే రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్రం చేపడతామని పేర్కొన్నందున, పూర్తి వ్యయాన్ని రైల్వే శాఖే భరించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది.

బొగ్గు రవాణాకు భారీ ప్రయోజనం : సత్తుపల్లి-కొవ్వూరు రైల్వే లైన్‌ పూర్తయితే కొత్తగూడెం, మణుగూరు ప్రాంతాల్లోని సింగరేణి గనుల నుంచి బొగ్గును కాకినాడ పోర్టుకు తరలించే దూరం 140 కిలోమీటర్లకు పైగా తగ్గనుంది. దీంతో రవాణా వ్యయాలు తగ్గడంతో పాటు రైల్వే శాఖకు అధిక ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టును పూర్తిగా రైల్వే శాఖ నిధులతోనే చేపట్టాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అవసరమైన అన్ని విధాలా సహకారం అందిస్తామని రైల్వే బోర్డుకు స్పష్టం చేసింది.

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SATHUPALLI KOVVUR RAILWAY LINE

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