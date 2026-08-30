తిరుమలలో అర్ధరాత్రి సమయంలో టోకెన్లు జారీ - బారులు తీరిన భక్తులు
గంటన్నరలో 10 వేల ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు పూర్తి - దాదాపు 27 వేల మంది భక్తులు నిరీక్షణ - అధికారుల తీరుపై భక్తుల ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 10:48 AM IST
Sarvadarshan Tokens Issued at Midnight in Tirupati : తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సంబంధించి సమయ నిర్దేశ (ఎస్ఎస్డీ) టోకెన్ల జారీ విధానం మరోసారి భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగించింది. తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ కేంద్రాల వద్ద శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 12.15 గంటలకు 10 వేల ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు జారీ చేశారు. టోకెన్ల జారీ ప్రారంభమైన గంటన్నర వ్యవధిలోనే అన్ని టోకెన్లు అయిపోయాయి. టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు శనివారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు శ్రీవారి దర్శనం కానుంది. అదేవిధంగా శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో కాలినడకన వెళ్లే భక్తులకు మరో 2 వేల టోకెన్లను జారీ చేశారు.
శుక్రవారం రాత్రి నుంచే క్యూలైన్లు: వరుసగా శనివారం, ఆదివారం సెలవులు రావడంతో తిరుపతిలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. టోకెన్లు జారీ చేసే మూడు కేంద్రాల వద్ద శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచే భక్తులు బారులు తీరారు. అర్ధరాత్రి టోకెన్ల జారీ ఉంటుందని తెలిసి భక్తులు క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్నారు. టోకెన్ల పంపిణీ ప్రారంభం కాగానే మూడు కేంద్రాల వద్ద భారీ రద్దీ నెలకొంది. దాదాపు 27 వేల మంది భక్తులు టోకెన్ల కోసం వేచి ఉండగా, కేవలం 10 వేల టోకెన్లు మాత్రమే జారీ చేయడంతో వేలాదిమంది నిరాశతో వెనుదిరిగారు.
భక్తుల బేజారు: గత నెల రోజులుగా అర్ధరాత్రి సమయంలోనే ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు జారీ చేయడం భక్తులను తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు ఆ రోజు సాయంత్రం నుంచే క్యూలైన్ల వద్ద పడిగాపులు కాయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. చంటి పిల్లలు, వృద్ధులు రాత్రంతా నిల్చొని వేచి ఉండాల్సి రావడంతో తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు.
లోపించిన సమన్వయం: భక్తుల సమస్యలపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించడం లేదని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత నెల రోజులుగా అర్ధరాత్రి టోకెన్ల జారీపై భక్తులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ, టోకెన్ల పంపిణీ విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని ఆరోపిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి కాకుండా ఉదయం వేళల్లో టోకెన్లు జారీ చేయాలని, మిగిలిన సమయంలో వచ్చే భక్తులను నేరుగా తిరుమలకు పంపే విధంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇకనైనా ఉన్నతాధికార యంత్రాంగం టోకెన్ల జారీ సమయాలను సమీక్షించి ఒకే సమయంలో టోకెన్లు ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందించి, భక్తుల కష్టాలను తీర్చాలని కోరుతున్నారు. అలాగే ప్రస్తుతం 10 వేలుగా ఉన్న ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల సంఖ్యను కనీసం 25 వేలకు పెంచాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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