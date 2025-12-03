పైసలు ఉంటే పదవి దక్కినట్టే! - రూ.లక్షల్లో ఆశజూపి ఏకగ్రీవాలు
స్థానికి సంస్థల ఎన్నికల్లో ఆగని వేలం పాటలు - కాసులున్నోళ్లనే వరిస్తున్న సర్పంచ్ పదవులు - రూపుమారుతున్న ఏకగ్రీవం అర్థం - రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇటీవలే ఉత్తర్వులిచ్చినా ఆగని బేరసారాలు
Published : December 3, 2025 at 9:29 AM IST
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : పంచాయతీ పదవుల కోసం రాష్ట్రంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో పైసల బేరసారాలు నడుస్తున్నాయి. ఏకగ్రీవమనే ముసుగులో రూ.లక్షలు ఆశచూపి సర్పంచి, ఉప సర్పంచి స్థానాల్ని కొందరు ఏకగ్రీవం చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండో విడత నామినేషన్ల దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మంగళవారం ముగిసింది. మూడో విడత ఎన్నికలకు బుధవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు.
ఇప్పటి వరకు దాఖలు చేసిన నామినేషన్లలో కొందరిని ఒప్పించి, ఎలాగైనా ఎన్నికలను ఏకగ్రీవం చేయాలనే ప్రయత్నాలు అక్కడక్కడా కనిపిస్తున్నాయి. బలవంతపు ఏకగ్రీవాలు చెల్లవంటూ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇటీవలే ఉత్తర్వులిచ్చినా బేరసారాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఒక స్థానానికి ఒకే అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసిన పక్షంలో స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు రాయించుకునే విధంగా ఎన్నికల సంఘం చర్యలు తీసుకున్నా, వేలం పాటల పంచాయితీ మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంది.
నిర్మాణాలకు నిధులిస్తామంటూ : ఒకప్పుడు ఊరిని ఆదర్శంగా నిలిపేందుకు గ్రామస్థులంతా ఏకతాటిపై నిలబడి మంచి అభ్యర్థిని సర్పంచిగా ఏకగ్రీవం చేసుకునే వారు. గ్రామానికి అవసరమైన అన్ని రకాల వసతులను చేపట్టే బాధ్యతను కలిసికట్టుగా ఎంచుకున్న పాలకవర్గానికి అప్పగించే వారు. కానీ ఇప్పుడు ధన ప్రభావంతో ఏకగ్రీవానికి అర్థమే మారిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. డబ్బున్న వారే సర్పంచి పదవుల్ని కొనుక్కునే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వారిచ్చే నిధులతో ఊరి అవసరాల్ని తీర్చుకోవచ్చంటూ గ్రామ పెద్దలు కూడా ఎవరు ఎక్కువ డబ్బు ఇస్తే వారికే పదవులను కట్టబెట్టేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. దీంతో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, ఆర్థికంగా బలం ఉన్నవారు సులభంగా డబ్బును ఎరవేస్తూ సర్పంచి పీఠంపై కూర్చుంటున్నారు. వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టే స్థాయిలో రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడా నిజాయతీగా ఏకగ్రీవాల్ని చేపడుతున్న గ్రామ పంచాయతీలు కూడా ఉంటున్నాయి.
ఇలా ఇష్టానుసారంగా :
- సంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో మంచి ఆదాయమున్న మేజర్ గ్రామ పంచాయతీల కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని చిన్న పంచాయతీల్లో ఎక్కువగా ఈ విధానంలో సర్పంచి, ఉప సర్పంచి పదవుల్ని కట్టబెడుతున్నారు. బయటకు ఒకే నామినేషన్ దాఖలవుతున్నా లోపల మాత్రం పైసల తతంగమే నడుస్తోంది.
- ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని ఓ పంచాయతీ కోసం భారీగా (రూ.70 లక్షలు) ఇస్తానని ఓ అభ్యర్థి హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. మరోచోట సర్పంచి పదవిని రూ.50 లక్షలకు, ఉప సర్పంచి పదవికి రూ.10 లక్షలు ఇస్తామనగా గ్రామస్థులు ఒప్పుకున్నారు. ఇక్కడి మూడు జిల్లాల్లోని నాలుగైదు పంచాయతీల్లో ఇలా డబ్బుతో పోటీ ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని 10కి పైగా గ్రామాల్లో రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.90 లక్షల వరకు బహిరంగ వేలం పాటలతో పలువురిని ఎంపిక చేశారు. పోటీ లేకుండా కేవలం వారితోనే సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులుగా నామినేషన్లు వేయించారు. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా అంతటా ఇలాంటివి జరుగుతున్నా, బయటకు రాకుండా చాలా జాగ్రత్తలు పడుతున్నారు.
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో పోటీకి దిగిన ఏడుగురిలో ఒకరు రూ.25 లక్షలిస్తామనగా ఆ వ్యక్తికే గ్రామపెద్దలు జైకొట్టారు. నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారంటూ మరో పోటీదారు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయగా అధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో గ్రామస్థులతో సమావేశం నిర్వహించి నిబంధనల్ని ఉల్లంఘిస్తే కేసులు పెడతామని హెచ్చరించారు.
- ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోనూ పలు తండాల్లో ఇదే తరహా ఒప్పందాలతో రాజీ కుదిర్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడి ఓటర్లను బట్టి రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు ఇస్తామనే బేరసారాలు నడుస్తున్నాయి. ఓ గ్రామంలో ఈసారి సర్పంచిగా కొత్త వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాలని నిర్ణయించగా, గతంలో సర్పంచిగా అవకాశం ఇచ్చిన వ్యక్తి మళ్లీ పోటీ చేస్తానని పట్టుపట్టారు. దీంతో ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తామంటూ ఊరిలో కొంతమంది ముఖ్యులు ఆయన్ను హెచ్చరించారు.
