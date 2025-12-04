ETV Bharat / state

సర్పంచ్ బరిలో ఎన్​ఆర్​ఐ - ఊరుకు తిరిగిచ్చేయాల్సిన సమయం వచ్చేసిందంటున్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి

సొంతూరును అభివృద్ది చేయడమే లక్ష్యంగా సొంత నిధులతో గ్రామాభివృద్ది - యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రయత్నాలు - గ్రామానికి మేలు చేసేందుకు బరిలో దిగానంటున్న ఎన్​ఆర్​ఐ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 5:34 PM IST

NRI Nominated for Sarpanch : ఆశలు - ఆశయాలు అందరికీ ఉంటాయి. కొందరు నిజం చేసుకుంటారు. మరికొందరు అమావాస్య చీకటిలో అప్పుడప్పుడు తలుచుకుంటూ ఆవేదన చెందుతారు. లేకపోతే వారి ద్వారా తమ కలలను పిల్లలతో నేరవేర్చుకోవాలని చూస్తారు. 20వ శతాబ్దంలో ప్రపంచాన్ని తిరిగి రావాలనే కల కొందరిదైతే, ఒక్క దేశాన్నైనా చుట్టి రావాలనే ఆశయం మరికొందరిది. సినీ నటులు, రాజకీయ నాయకులు ఇలాంటి కోరికలను రోజుల వ్యవధిలో నెరవేర్చుకుంటారు.

కానీ... మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు మాత్రం అది అందని ద్రాక్ష పండులాంటిది. తమ ఆశయాలను నిజం చేసుకోవడానికి చదువును ప్రామాణికం చేసుకుంటారు. సుమారుగా 25 ఏళ్ల జీవితాన్ని విదేశాల్లో జీవించడానికి పెట్టుబడిగా పెడతారు. 'అలా మొదలైన' వారి జీవితం ఫారిన్​లో ఎమ్​ఎస్​ చేసి, సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం వచ్చి స్థిర పడేసరికి చాలా టైం పడుతుంది. 'మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు' అని అమ్మనాన్న గొప్పులు చెప్పుకుంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుదో కదా! దానికోసం ఎన్ని కష్టాలనైన లెక్కచేయరు. లక్షల జీతంతో జీవితం తర్వాత చాలా విలాసవంతంగా ఉంటుంది. వారంలో మూడు రోజులు ఆఫీస్​కి వెళితే సరిపోతుంది. మిగిలిన రోజులు ఇంటి నుంచి పని చేయవచ్చు. అది కాక వారాంతంలో సెలవులు. స్నేహితులతో వీకెండ్ పార్టీలతో లైఫ్​ బిందాస్​గా ఉంటుంది. కానీ కొందరు దీనికి భిన్నం. వారి ఆలోచనలు భిన్నం. అలాంటి వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుందాం రండి!

' ఊరు చాలా ఇచ్చింది - తిరిగి ఇచ్చేయాల్సిన టైం వచ్చేసింది' అని ఓ సినిమా డైలాగ్​ని సీరియస్​గా తీసుకున్నాడో ఎన్​ఆర్​ఐ స్వతంత్ర అభ్యర్థి. తన జీవితం విదేశాల్లో నాలుగు గోడల మధ్య గడిచిపోవద్దని అనుకున్నారు. సమాజానికి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడాలని అనుకున్నారు. ప్రస్తుత తరుణంలో రసవత్తరంగా సాగుతున్న సర్పంచి ఎన్నిక ప్రచారంలో 'అభ్యర్థుల గాథలు' పాఠకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఎన్నికలంటేనే విభిన్న సంఘటనలు వెలుగు చూస్తాయి. ఆ కోవకు చెందిందే ఈ కథ.

స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో : మెదక్ జిల్లా చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన కంజర్ల చంద్రశేఖర్, ఉన్నత చదువులు చదివారు. పదేండ్ల కింద సింగపూర్ వెళ్లి నాలుగేండ్ల పాటు, అక్కడ్నుంచి అమెరికా, అనంతరం కెనడాకు వెళ్లి జాబ్ చేశారు. అతని భార్య కూడా సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ చేస్తుంది. జీవితం అలా సాగుతుండగా పది నెలల కింద అతను సొంతూరుకు వచ్చారు. అక్కడే ఉంటూ సొంత నిధులతో గ్రామంలో ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో నిమగ్నమయ్యారు. ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడానికి విరాళాలు ఇచ్చారు. పాఠశాలలో సదుపాయాలు కల్పించడానికి తనవంతు సాయం చేశారు.

తాతే స్పూర్తి : సర్పంచిగా పనిచేసిన తన తాత శంకరప్పను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పోటీ చేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. విదేశాల్లో జాబ్​ వదిలేసి వచ్చానని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచి గ్రామాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసి, నిరుద్యోగ యువతకు స్థానిక కంపెనీల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే తన లక్ష్యమని అందుకే స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తున్నానని అన్నారు. తొలి విడతలో జరిగే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తమ అదృష్టం పరీక్షించుకునేందుకు ప్రచారం వేగవంతం చేశారు.

