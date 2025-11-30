ETV Bharat / state

అదృష్టం అంటే ఇదే : చదువుకున్న యువకుడికి సర్పంచ్ పీఠం - రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పదవి

గత 5 సంవత్సరాల్లో గ్రామంలో అభివృద్ధి శూన్యం - ఊరి అభివృద్ధి కోసం ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్ ఎన్నిక - ఊరిలోని చదువుకున్న యువకుడిని పట్టం కట్టిన గ్రామస్థులు

Sarpanch elected unanimously in the village
sarpanch elections (ETV BHARATH)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Sarpanch elected unanimously in Thanda : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. ఇప్పటికే తొలి విడత ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు సైతం ముగియగా, నేటి నుంచి రెండో విడత నామినేషన్లు షురూ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే పలు గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఊరి అభివృద్ధి కోసం అంతా కలిసి ఒకరిని ఎన్నుకుని సర్పంచ్ స్థానాన్ని కట్టబెడుతున్నారు. మహబూబాబాద్​ జిల్లాలోని ఓ తండాలోనూ ఇదే కోవలో నడిచారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

అదొక మారుమూల తండా. నూతనంగా ఏర్పడిన గ్రామ పంచాయతీ. గత 5 సంవత్సరాల కాలంలో గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్, అధికారులు ఎలాంటి కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించలేదు. అక్కడ ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదు. కనీసం వీధి దీపాలు, మంచి నీరు కూడా అందించలేదు. దీంతో ఈసారి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తమ గ్రామంలో ఎవరూ పోటీ చేయకుండా ఏకగ్రీవంగా గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థిని ఎన్నుకోవాలని గ్రామస్థులంతా నిర్ణయించుకున్నారు.

గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని : గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేయటంతో మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇనుగుర్తి మండలం పాత తండా గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పాటైంది. గత ఎన్నికల్లో కూడా కొంత మంది తండా వాసులు ఏకగ్రీవానికి ప్రయత్నం చేశారు. కొంత మంది వ్యతిరేకించడంతో కార్యరూపం దాల్చలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా తమ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని గ్రామస్థులంతా నిర్ణయించుకున్నారు.

ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ కావడంతో గ్రామస్థులంతా గ్రామ శివారులోని దుర్గమ్మ దేవాలయం ఆవరణలో సమావేశమయ్యారు. గ్రామంలో ఎన్నికలు జరగకుండా అన్ని పదవులను ఏకగ్రీవంగా చేసుకోవాలని గ్రామస్థులంతా కలిసికట్టుగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామంలో చదువుకున్న యువకుడు ఇస్లావత్ నరేశ్​​ను సర్పంచ్​గా, ఇదే పేరున్న మరో యువకుడు ఇస్లావత్ నరేశ్​​ను ఉప సర్పంచ్​గా వీరితో పాటు మరో 8 మందిని వార్డు సభ్యులుగా ఏకగ్రీవంగా, కరతాల ధ్వనుల మధ్య ఎన్నుకున్నారు. అనంతరం తండావాసులంతా ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ సంబురాలు జరుపుకున్నారు.

ఆ గ్రామంలో ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్, ఉపసర్పంచ్! (ETV)

గ్రామస్థులందరికీ ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటాను. గ్రామాభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తాను. ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండి, ప్రతి పనిని చేయటానికి ముందుకొస్తాను. నాపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని వమ్ముచేయను. నన్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్న మా తండావాసులందరికీ కృతజ్ఞతలు. - నరేశ్​, సర్పంచ్ అభ్యర్థి

ఓటర్లు ఎంత మందంటే? : 'మా గ్రామంలో మొత్తం వెయ్యి మంది జనాభా ఉన్నారు. అందులో 534 ఓటర్లు ఉన్నారు. గతంలో బీఆర్​ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా సర్పంచ్​, వార్డు సభ్యులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవటానికి ప్రయత్నించాం. కానీ కొందరు వ్యతిరేకించడంతో సాధ్యపడలేదు. ఈసారి ఎలాగైనా ఏకగ్రీవంగానే ఎన్నుకోవాలని అందరం కలిసి నిర్ణయించుకున్నాం' అని గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తెలిపారు. 'రోడ్లు సరిగా లేవు. వీధి లైట్లు లేవు. వర్షాలు పడితే రహదారులన్నీ బురదమయం అవుతున్నాయి. గ్రామంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదు. గత సర్పంచ్​ను అడిగితే ప్రభుత్వం నుంచి ఫండ్​ రావట్లేదని చెప్పేవారు. తండా అభివృద్ధి దిశగా నడవాలని గ్రామస్థులు, యూత్​ కలిసి ఇస్లావత్ నరేశ్​​ అనే యువకుడిని సర్పంచ్​గా ఎన్నుకున్నాం. అభివృద్ధి చేస్తారనే నమ్మకం ఉంది' అని తాండా వాసులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

