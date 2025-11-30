మేజర్ పంచాయతీల్లో సర్పంచ్ పదవికి ఫుల్ డిమాండ్ - ఖర్చుకు వెనకాడని రియల్టర్లు
మేజర్ గ్రామ పంచాయతీల్లో భారీ ఖర్చుకు నాయకులు సిద్ధం - రియల్ ఎస్టేట్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఖర్చుకు వెనకాడని వైనం - మరో పక్క ఏకగ్రీవాలతో పదవి దక్కించుకోవాలని ఆతురత
Published : November 30, 2025 at 4:23 PM IST
Local Body Elections in Telangana 2025 : పల్లెలు, గ్రామాల్లో ఓట్ల జాతర మొదలైంది. మొదటి విడత ఎన్నికలు జరిగే పంచాయతీల్లో నామపత్రాల దాఖలు గడువు శనివారంతో ముగిసింది. మేజర్ పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవికి బరిలో నిలిచే అభ్యర్థులు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరహాలో ఉండే ప్రచార హంగామాతో నామినేషన్లను రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. నామపత్రాల దాఖలు రోజునే ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన ఖర్చును దాటేస్తున్నారు. తమకున్న పరిధిని దాటి హామీలు గుప్పిస్తున్నారు. రూ.కోట్లు వ్యయం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు బహిరంగంగానే ప్రకటిస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కొనసాగుతున్న గ్రామాలు, పరిశ్రమలున్న పల్లెల్లో సర్పంచి పదవిని కైవసం చేసుకునేందుకు అన్ని పార్టీల నాయకులు పెద్దఎత్తున ఖర్చు చేసేందుకు వెనుకాడని పరిస్థితి నెలకొంది.
స్థిరాస్తి వ్యాపారమున్న ప్రాంతాల్లో అధికం : సంగారెడ్డి, పటాన్చెరు వంటి నియోజకవర్గాలు, హత్నూర మండలంలోని మేజర్ పంచాయతీలున్న గ్రామాల్లో అభ్యర్థులు భారీగా వ్యయం చేసేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు. ఈ దిశగా హామీలను ప్రజలపై గుప్పిస్తున్నారు. హెచ్ఎండీఏ (హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతాల్లో స్థిరాస్తి వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. దీంతో ఈ పల్లెల్లో పోరు అన్నింటికంటే రసవత్తరంగా మారే అవకాశం ఉంది.
మెదక్ జిల్లాలోని మొదటి విడతలో జరిగే ఎన్నికల్లో రేగోడ్, పెద్దశంకరంపేట, టేక్మల్, అల్లాదుర్గం వంటి పంచాయతీల్లో రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు వ్యయం చేసేందుకు అభ్యర్థులు సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటిస్తున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లాలో మొదటి విడత ఎన్నికలు జరిగే కొన్ని మండల కేంద్రాలలో భారీగా పోటీ నెలకొంది. వర్గల్ మండలంలోని గౌరారం, ములుగు మండలం కొత్తూరు, మర్కుక్ మండల కర్కపట్లలో సర్పంచి పదవుల కోసం ఎంత వ్యయం అయినా సరే భరించేందుకు అభ్యర్థులు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
ఏకగ్రీవాల కోసం : ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు గ్రామపంచాయతీల్లో సర్పంచి పీఠాలను ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకునేందుకు పలువురు అభ్యర్థులు భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లాలోని జగదేవ్పూర్, రాయిపోల్, వర్గల్ మండలాల్లోని కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికే ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని కేవలం ఒక్కరే నామపత్రాలు దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. ఏకగ్రీవం కోసం రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.35 లక్షల వరకు వెచ్చించినట్లు తెలుస్తోంది. హత్నూర మండలంలోని రెండు తండాల్లో ఏకంగా ఎన్నికలు లేకుండానే పదవులు దక్కించుకునేందుకు ఎత్తులు వేస్తున్నట్లు సమాచారం.
దెబ్బతీసిన రిజర్వేషన్లు : సర్పంచులుగా పోటీ చేయాలని చాలా మంది రెండేళ్ల నుంచి ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూశారు. ఆయా గ్రామాల్లో సర్పంచి స్థానాలకు ఇటీవల ప్రకటించిన రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులకు అనుకూలంగా రాకపోవడంతో వారు తీవ్ర నిరాశకు లోనయ్యారు. దీంతో ఆశావహులు తగ్గడంతో ప్రధానంగా పలు గ్రామాల్లో ప్రధాన పార్టీల నుంచి బలమైన అభ్యర్థులే కనిపించడం లేదు. దీంతో స్వతంత్య్ర అభ్యర్థుల వైపు రాజకీయ పార్టీల చూపు మళ్లింది. స్థానిక కార్యకర్తల బలంతో గెలిపించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
గ్రామాల్లో యువత నుంచి పెద్దల వరకు ఎన్నికలపై రాత్రి, పగలు పోటీలో ఉండే అభ్యర్థులపై సమూహంగా చర్చలు సాగిస్తున్నారు. ఈసారి సర్పంచిగా ఎవరు నిలబడుతున్నారు, ఎవరూ పోటీకి సరైన వారు, ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలి అనే చర్చలు నడుస్తున్నాయి. పార్టీలు, కులసంఘాల నాయకులు సమావేశాలు నిర్వహించి అభ్యర్థులను ఖరారు చేస్తున్నారు.
