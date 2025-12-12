సర్పంచి ఎన్నికల్లో భార్య, భర్త, కుమారుడు పోటీ - అదృష్టం అంటే ఇదే
మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఘటనలు - జగిత్యాల జిల్లాలో ఒకే కుటుంబం నుంచి నామినేషన్లు వేసిన కుటుంబ సభ్యులు - విత్డ్రాకు అవకాశం లేకపోవడంతో సంయమనం పాటించి ప్రచారం
Published : December 12, 2025 at 6:04 PM IST
Interesting Results of Panchayat Elections in Telangana : తెలంగాణలో మొదటి విడత సర్పంచి ఎన్నికల్లో పలు చోట్ల పోటీదారుల మధ్య ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలు చోటుచేసుకున్నాయి. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మండలం జగ్గాసాగర్ గ్రామపంచాయతీ సర్పంచిగా పుల్ల సాయ గౌడ్ విజయం ఎంతో ఉత్కంఠకు తెరలేపింది.
జగ్గాసాగర్ గ్రామ సర్పంచి స్థానం రిజర్వేషన్ బీసీ జనరల్కు కేటాయించడంతో గ్రామంలో 12 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేశారు. అయితే ఇక్కడ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సర్పంచి బరిలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. జగ్గాసాగర్కు చెందిన పుల్ల సాయ గౌడ్ సర్పంచి అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. గత సర్పంచి ఎన్నికల్లో పోటీచేయడానికి సాయ గౌడ్ నామినేషన్ దాఖలు చేసినా పలు కారణాలతో తిరస్కరణకు గురయ్యింది. దీంతో ఈసారి అలా జరగకూడదని ముందు జాగ్రత్తగా తన భార్య పుష్పలత, కుమారుడు వెంకటేష్తో కూడా నామినేషన్ వేయించారు.
ప్రథమ పౌరుడి పోటీలో ముగ్గురు : జగ్గాసాగర్ గ్రామంలో సర్పంచి స్థానానికి కొందరు వేలం వేస్తున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఎన్నికల అధికారులు గ్రామంలో సర్పంచి అభ్యర్థులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారికి ఎన్నికపై అవగాహన కల్పించారు. ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్య బద్దంగానే నిర్వహిస్తామని నామినేషన్లు ఎవరూ ఉపసంహరించుకునేందుకు అవకాశం లేదని చెప్పారు.
సాయ గౌడ్ కుటుంబ సభ్యులు నామినేషన్లు వెనక్కి తీసుకుందామని అధికారుల వద్దకు వెళ్తే ఉపసంహరణ లేదని అధికారులు చెప్పడంతో అవాక్కయ్యారు. దీంతో గ్రామంలో నామినేషన్ వేసిన అభ్యర్థులందరూ పోటీలోనే ఉన్నారు. మిగతా అభ్యర్థులతో పాటు పుల్ల సాయ గౌడ్ కుటుంబంలోని ముగ్గురు సభ్యులు బరిలో నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సాయ గౌడ్ స్పానర్ (పానా), భార్యకు టీవీ రిమోటు, కుమారుడికి టూత్ పేస్ట్ గుర్తులను అధికారులు కేటాయించారు.
దీంతో చేసేదేమి లేక ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు ఏకతాటిపైకి వచ్చి సాయ గౌడ్కు కేటాయించిన స్పానర్(పానా) గుర్తుపై ఓటేయాలని ఇంటింటికి ప్రచారం చేశారు. 11వ తేదీన పోలింగ్ అనంతరం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టగా పుల్ల సాయ గౌడ్ 86 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. దీంతో ఆ కుటుంబంలో ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి. ఇలా భర్త కోసం భార్య, తండ్రి కోసం కుమారుడు ప్రచారం చేసి చివరకు ఇంటి పెద్దకు విజయం వరించేలా చేసిన వారి కృషికి ఊరంతా ప్రశంసలు వెల్లివెత్తుతున్నాయి.
"జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మండలం జగ్గాసాగర్ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచి అభ్యర్థులుగా మా కుటుంబం నుంచి ముగ్గురం నామినేషన్లు వేశాం. అయితే నా భార్యను, కొడుకును విత్డ్రా చేయించాలనుకుంటే చిన్న సమస్య వల్ల అవకాశం ఇవ్వలేదు. ముగ్గురికి మూడు గుర్తులు రావడంతో చాలా భయపడ్డాం. మా మధ్య ఓట్లు చీలిపోతాయోమోనని ముగ్గురం ఇంటింటికి తిరుగుతూ నాకు కేటాయించిన పాన గుర్తుకు ఓటు వేయాలని ప్రచారం చేశాం. గ్రామ ప్రజలు మమ్మల్నీ అర్థం చేసుకుని ఓటు వేసి గెలిపించారు"-సాయ గౌడ్, జగ్గాసాగర్ నూతన సర్పంచి
మరణించినా ఓటు వేశారు : సర్పంచి బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థి గుండెపోటుతో అకస్మాత్తుగా మరణించగా గురువారం జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన 370 ఓట్ల మెజార్టీ వచ్చిన ఘటన సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మండలం చింతల్ఠాణాలో చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన చెర్ల మురళి(50) గతంలో మూడు పర్యాయాలు వార్డు మెంబరుగా గెలిచారు. ఈ దఫా సర్పంచి స్థానం ఎస్సీ జనరల్కు రిజర్వు కావడంతో బీఆర్ఎస్, స్థానికుల మద్దతుతో నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ నెల 4న రాత్రి వరకు ప్రచారంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న చెర్ల మురళి అదేరోజు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో మృతిచెందారు. ఇతర అభ్యర్థులు బరిలో ఉండడంతో ఎన్నికను రద్దు చేయకుండా అధికారులు పోలింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో మురళికి 730 ఓట్లు పడ్డాయి. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి అధికారులు నివేదిక అందజేయగా తదుపరి నిర్ణయంపై గ్రామస్థులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
