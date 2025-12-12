Telangana Panchayat Elections Results2025

డ్రైనేజీలో బ్యాలెట్ పత్రాలు - రిగ్గింగ్​ జరిగిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ నేతలు

చిట్యాల మండలం చిన్నకాపర్తిలో బ్యాలెట్ పత్రాల కలకలం - డ్రైనేజీలో లభ్యమైన కత్తెర గుర్తుకు ఓటువేసి ఉన్న బ్యాలెట్ పత్రాలు - ఎన్నికల సహాయక అధికారి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ నేతలు

SARPANCH ELECTION BALLOT PAPERS
డ్రైనేజీలో లభించిన బ్యాలెట్​ పత్రాలు (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Sarpanch Election Ballot Papers In Drainage : నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం చిన్నకాపర్తి గ్రామపంచాయతీకి సంబంధించి బ్యాలెట్‌ పత్రాలు డ్రైనేజీలో కనిపించడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. కత్తెర గుర్తుకు ఓటువేసి ఉన్న బ్యాలెట్‌ పత్రాలు పెద్ద మొత్తంలో మురుగు కాలువలో దర్శనమివ్వడం తీవ్ర గందరగోళానికి దారితీసింది. ఈ ఘటనను సీరియస్​గా తీసుకున్న భారత రాష్ట్ర సమితి నేతలు ఎన్నికల అధికారి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రిగ్గింగ్‌ జరిగిందని భారత రాష్ట్ర సమితి మద్దతుదారు రుద్రారపు భిక్షం బ్యాలెట్​ పత్రాలను చూపించి ఆరోపించారు. గురువారం వెలువడిన సర్పంచి ఎన్నికల ఫలితాల్లో 455 ఓట్ల తేడాతో ఆయన ఓడిపోయారు.

SARPANCH ELECTION BALLOT PAPERS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
BALLOT PAPERS IN DRAINAGE
డ్రైనేజీలో బ్యాలెట్ పత్రాలు
