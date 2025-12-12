డ్రైనేజీలో బ్యాలెట్ పత్రాలు - రిగ్గింగ్ జరిగిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ నేతలు
చిట్యాల మండలం చిన్నకాపర్తిలో బ్యాలెట్ పత్రాల కలకలం - డ్రైనేజీలో లభ్యమైన కత్తెర గుర్తుకు ఓటువేసి ఉన్న బ్యాలెట్ పత్రాలు - ఎన్నికల సహాయక అధికారి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ నేతలు
Published : December 12, 2025 at 10:14 PM IST
Sarpanch Election Ballot Papers In Drainage : నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం చిన్నకాపర్తి గ్రామపంచాయతీకి సంబంధించి బ్యాలెట్ పత్రాలు డ్రైనేజీలో కనిపించడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. కత్తెర గుర్తుకు ఓటువేసి ఉన్న బ్యాలెట్ పత్రాలు పెద్ద మొత్తంలో మురుగు కాలువలో దర్శనమివ్వడం తీవ్ర గందరగోళానికి దారితీసింది. ఈ ఘటనను సీరియస్గా తీసుకున్న భారత రాష్ట్ర సమితి నేతలు ఎన్నికల అధికారి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రిగ్గింగ్ జరిగిందని భారత రాష్ట్ర సమితి మద్దతుదారు రుద్రారపు భిక్షం బ్యాలెట్ పత్రాలను చూపించి ఆరోపించారు. గురువారం వెలువడిన సర్పంచి ఎన్నికల ఫలితాల్లో 455 ఓట్ల తేడాతో ఆయన ఓడిపోయారు.
