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ఊరి కట్టుబాటు కాదంటారా? - బెల్ట్​ షాప్​ ఓనర్లకు షాకిచ్చిన సర్పంచ్

మద్యపాన నిషేధం ఉల్లంఘించిన ఆరుగురి ఇళ్లకు విద్యుత్ కనెక్షన్ తొలగింపు - పంచాయతీ తీర్మానం ప్రకారం చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపిన సర్పంచ్‌ రాజు - మద్యం అమ్మేదిలేదని బాండ్ రాసుకోస్తేనే మళ్లీ విద్యుత్ సరఫరా

Powercut To Liquor Shop Operators
Powercut To Liquor Shop Operators (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 2:43 PM IST

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Powercut To Liquor Shop Operators : మద్యపాన నిషేధాన్ని ఉల్లంఘించిన ఆరుగురు మద్యం గొలుసు దుకాణాల నిర్వాహకుల ఇళ్లకు ఓ గ్రామ సర్పంచి విద్యుత్తు సరఫరాను నిలిపివేయించారు. ఈ సంఘటన జనగామ జిల్లా చిల్పూరు మండలం నష్కల్‌లో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

జనగామ జిల్లా నష్కల్‌ గ్రామంలో గతంలో 20 మందికి పైగా విచ్చలవిడిగా మద్యం అమ్మేవారు. ఈ క్రమంలో గ్రామంలోని యువత మద్యానికి బానిసై బంగారు భవిష్యత్తును పాడుచేసుకుంటున్నారని గ్రహించి మద్యపాన నిషేధానికి తీర్మానం చేశారు. గత కొద్ది రోజుల పాటు బాగానే కొనసాగింది. అయితే గ్రామంలో బొడ్రాయి పండుగ నిర్వహించగా మళ్లీ కొంతమంది గుట్టు చప్పుడు కాకుంగా మద్యం అమ్మడం మొదలుపెట్టారు.

సమాచారం అందుకున్న సర్పంచ్ విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆరుగురు అక్రమంగా మద్యం అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే వారి ఇళ్లకు విద్యుత్ కనెక్షన్ తొలగించారు. మళ్లీ ఇక ఎప్పుడు గ్రామపంచాయతీ నిబంధనలు ఉల్లంఘించమని బాండ్ పేపర్​పై రాసుకొస్తేనే విద్యుత్ కనెక్షన్ పునఃప్రారంభిస్తామని సర్పంచి రాజు వారికి స్పష్టం చేశారు.

Powercut To Liquor Shop Operators
బెల్ట్​ షాపుల నిర్వాహకులకు షాకిచ్చిన సర్పంచ్​ (ETV Bharat)

"ఎంతో గొప్ప చరిత్ర కలిగిన ఈ గ్రామంలో పూర్తిగా మద్యపాన నిషేధిత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీనిలో భాగంగా బెల్ట్​ షాపులు నడవకుండా తీర్మానం చేశాం. గ్రామంలో బెల్ట్​ షాపుల వల్ల యువకులు మద్యానికి బానిసలై చెడు మార్గంలో నడిచే ప్రమాదముంది. యువత మేలు కోసం బెల్డ్​ షాపులు నిషేధిస్తున్నాం. ఒకవేళ ఎవరైనా దీనిని అతిక్రమిస్తే వారికి రేషన్, కరెంట్​, నల్ల కనెక్షన్లు నిలిపివేస్తాం" - శాతబోయిన రాజు, నష్కల్ సర్పంచ్

13వ శతాబ్దం నాటి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయం : జనగామ జిల్లా చిల్పూర్ మండలంలోని నష్కల్ గ్రామం ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక వారసత్వాన్ని తనలో దాచుకొంది. ఈ గ్రామంలో ప్రధానంగా కాకతీయుల కాలం నాటి చరిత్ర నేటికీ సజీవంగా దర్శమిస్తుంది. భక్తి, చరిత్ర, సంస్కృతి, ఆచార వ్యవహార, సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తున్న గ్రామంగా నష్కల్ తన ప్రత్యేకతను నలుదిశలా చాటుకుంటోంది. ఈ గ్రామంలో 13వ శతాబ్దం నాటి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయం కాకతీయుల నిర్మాణ కళకు సాక్ష్యంగా దర్శనమిస్తోంది. వారు నిర్మించిన ఈ ఆలయ శిల్పకళ కాకతీయుల వైభవానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. శతాబ్దాలు గడిచినా ఈ దేవాలయం తన చారిత్రక మహిమను కోల్పోకుండా నిత్యం భక్తులను ఆకర్షిస్తూ శోభాయమానంగా వెలుగొందుతోంది. ఆలయంలోని ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం, నిర్మాణ శైలి భక్తులను విశేషంగా మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.

భద్రాచలం తరహాలో సీతారాముల కళ్యాణం : ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి కల్యాణం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. భద్రాచలం తరహాలో ఇక్కడా కూడా వేడుకలు జరుపుతారు. స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనులారా దర్శించేందుకు అనేక ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. భక్తి, ఆధ్యాత్మికత భావంతో గ్రామం పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.

365 రోజులు వెలిగే అఖండ దీపం : ఈ ఆలయంలోని అఖండ జ్యోతి మరో విశేషం. ఇది కాకతీయుల కాలంలో వెలిగించిన దీపం. ఇది సంవత్సరంలోని 365 రోజులు నిరంతరాయంగా వెలుగుతూనే ఉండటం విశేషం. గ్రామంలోని ప్రజలంతా తరతరాలుగా భక్తి, విశ్వాసంతో నేటికీ ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

మద్యపాన రహిత గ్రామసభ నిర్ణయం : ఇంతటి విశిష్టత, చరిత్ర, ఆధ్యాత్మిక విలువలు కలిగిన గ్రామాన్ని పూర్తి మద్యపాన రహిత గ్రామంగా తీర్చి దిద్దాలనే లక్ష్యంతో గ్రామ సర్పంచ్​ రాజు ముందడుగు వేశారు. గ్రామ ప్రజలతో కలిసి పంచాయతీ కార్యాలయంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు నిర్వహించకూడదనే ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని తీసుకొచ్చారు.

ఈ గ్రామంలో మద్యం విక్రయిస్తే రేషన్, కరెంటు కట్

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బెల్ట్ షాప్ ఓనర్ల ఇళ్లలో పవర్​ కట్
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