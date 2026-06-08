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ఒంటరైన వృద్ధులకు తోడూనీడా : అభాగ్యులకు అన్నం పెట్టి ఆదుకుంటున్న సర్పంచ్ దంపతులు

సర్పంచ్​ ఓట్ల సమయంలో వృద్ధులను చూసి చలించిన దంపతులు - ఆర్థికంగా ఉన్నతులు కాకపోయినా ఎదుటివారికి సాయం - సర్పంచ్ దంపతులపై అభిమానం కురిపిస్తున్న వయోవృద్ధులు

Sarpanch Couple Cares For Elderly
Sarpanch Couple Cares For Elderly (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 2:52 PM IST

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Sarpanch Couple Cares For Elderly : వారంతా మలిదశలో అయిన వారి ఆదరణకు నోచుకుని వృద్ధులు. పట్టెడన్నం కోసం కష్టం చేద్దామనుకున్నా వయసు సహకరించదు. అలాంటి వారిని చేరదీసి అన్నం పెట్టి ఆదుకుంటున్నారు ఆ దంపతులు. వారే హనుమకొండ జిల్లా చర్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన సర్పంచ్‌ బండి రేణుక, శంకర్‌. కేవలం అన్నం పెట్టడమే కాదు సొంతవారిలా వారికి కావాల్సిన అన్ని అవసరాలను తీర్చుతూ మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు.

వారి కోసం ఏదైనా చేయాలని తపన : వృద్ధాప్యం, దానికి తోడు అచేతనావస్థలో ఉన్న వీరంతా అయిన వారి ఆదరణకు నోచుకోని అభాగ్యులు. బుక్కెడు బువ్వ కోసం కష్టం చేయలేని స్థితిలో సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాంటి వారిని చూసి చలించిపోయారు బండి రేణుక, శంకర్‌ దంపతులు. సర్పంచ్‌ ఓట్ల కోసం ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న సమయంలో ఇలాంటి వారు గ్రామంలో చాలా మంది ఉన్నారని వారు గుర్తించారు. వారి కోసం ఏదైనా చేయాలని తపించిపోయారు. అప్పటి నుంచి వారందరికీ అన్నీ తామై అండదండగా ఉంటూ అన్నం పెడుతున్నారు. ఆర్థికంగా సంపన్నులు కాకపోయినా, ఉన్నదానిలోనే సాటివారికి సాయపడుతూ నిస్వార్థంతో ప్రజాసేవ చేస్తున్నారు.

అయిన వారి ఆదరణకు నోచుకోని వృద్ధులు : తమ మంచితనంతో గ్రామస్థుల మనసు దోచుకుని రేణుక ఎన్నికల్లో సర్పంచ్‌గా గెలిచారు. రాజకీయంగా అండ లభించడంతో తమ సేవా కార్యక్రమాన్ని విస్తృతం చేశారు. దాదాపు 15 మంది అనాథ వృద్ధులకు భోజన సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. కన్నపేగు కాదన్న వారికి అన్నీతామై చూసుకుంటూ వారికి భరోసాగా నిలిచారు రేణుక దంపతులు. వీరు సంపన్నులేం కాదు. రెక్కల కష్టాన్ని నమ్ముకున్న వారే. అయినా తమకు ఉన్నదాంట్లోనే ఆ ముసలి వారికి చేయూతగా నిలుస్తున్నారు. ప్రతిరోజు స్వయంగా ఇంట్లోనే వంట చేస్తూ గ్రామంలో ఆసరా లేని వృద్ధుల ఇళ్లకు వెళ్లి కడుపునిండా తిండి పెడుతున్నారు. ఇలా వారికి అన్నం పెట్టడం తమకు ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తోందని రేణుక-శంకర్‌ దంపతులు చెబుతున్నారు.

సర్పంచ్​ ఎలక్షన్స్​లో ప్రచారం చేసినప్పుడు వృద్దులు దీనపరిస్థితుల్లో ఉన్నారని గుర్తించాం. గెలిచినా, ఓడినా వారికి అన్నం పెట్టాలనుకున్నాం. ప్రతిరోజు నేను ఇంట్లో వంట చేసి తీసుకువస్తాను. వాళ్లకు వండిందే మేం కూడా తింటాం. మా ఆయనకు వృద్ధులకు పెట్టడమంటే ఇష్టం. మేము ఆర్థికంగా బాగుంటే భవిష్యత్తులో మా గ్రామంలో ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేయాలనే ఆశయం ఉంది. మాకు తల్లిదండ్రులు లేరు. వీరినే మా అమ్మనాన్నల్లా చూసుకుంటాం. - రేణుక, సర్పంచ్‌

స్తోమత ఉన్నంత వరకు వారికి అండగా ఉంటాం : అనాథలైన తమను అక్కున చేర్చుకుని సర్పంచ్‌ దంపతులు ‌అండగా ఉంటున్నారని ఆ వృద్ధులు చెబుతున్నారు. సొంత పిల్లల ప్రేమకు నోచుకోలేని తమను చేరదీసిన శంకర్‌ దంపతులపై ఎంతో అభిమానాన్ని నింపుకున్నారు వారంతా. ఇంతకు ముందు ఏ రాజకీయ నాయకుడూ తమకు ఇలాంటి సహాయం చేయలేదని తెలిపారు. వారికి ఆర్థిక స్తోమత అంతంత మాత్రమే అయినా తమను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారని అంటున్నారు. తమకు ఆర్థిక అండ లభిస్తే గ్రామంలో ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేసి వృద్ధులకు సేవ చేసుకుంటామని రేణుక, శంకర్‌లు చెబుతున్నారు.

సంవత్సరానికి ఒకసారి గణపతి నవరాత్రులప్పుడు అన్నదానం పెట్టడం కంటే పిల్లలు లేనివారికి అన్నం పెడితే సార్థకత ఏర్పడుతుంది. మేం గెలిచిన 20 రోజుల్లోనే వృద్ధులకు భోజనం పెట్టడం మొదలుపెట్టాం. మాకు శ్వాస ఉన్నంత వరకు వారికి సేవ చేయడమే మా లక్ష్యం. ఈ 15 మందితో మాది చాలా పెద్ద కుటుంబమైంది. ఎన్నికల్లో గెలిపించి, సమాజ సేవకు సాయపడేలా చేస్తున్న చర్నపల్లి గ్రామస్థులకు మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు - శంకర్‌, సర్పంచ్‌ భర్త

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TAGGED:

వృద్ధులను చేరదీస్తున్న సర్పంచ్
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