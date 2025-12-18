Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

ఒక్క ఓటు వారిని సర్పంచ్​ పీఠంపై కూర్చోబెట్టింది - ఎక్కడెక్కడంటే?

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముగిసిన మూడో విడత ఎన్నికలు, విడుదలైన ఫలితాలు - పలుచోట్ల ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందిన అభ్యర్థులు - ఒక్క ఓటుతో తారుమారైన అభ్యర్థుల భవితవ్యం

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 8:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఫలితాలూ వెలువడ్డాయి. హోరాహోరీగా జరిగిన పల్లె సంగ్రామంలో ఒక్క ఓటు కొంతమంది అభ్యర్థుల తలరాతలు మార్చింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఓటు ఎంత విలువైందనే విషయాన్ని చాటింది. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పలువురు సర్పంచి అభ్యర్థులు ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందారు. ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.

ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలిచిన అభ్యర్థులు :

సంగారెడ్డి జిల్లాలోని నారాయణఖేడ్‌ మండలం బానాపూర్‌ సర్పంచి పదవికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మద్దతుదారుగా పుప్పాల అనిల్, బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన పుప్పాల శంకర్‌ పోటీ చేశారు. మొత్తం 526 ఓట్లకు 496 పోలయ్యాయి. 13 ఓట్లు చెల్లకుండా పోగా, నోటాకు 2 ఓట్లు పడ్డాయి. పుప్పాల అనిల్‌కు 241 ఓట్లు రాగా శంకర్‌కు 240 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో ప్రత్యర్థిపై అనిల్​ విజయం సాధించారు.

Telangana Panchayat Elections 2025
అనిల్ (EENADU)

నిర్మల్‌ జిల్లాలోని భైంసా మండలం లింగా గ్రామంలో సర్పంచి విజేతను పోస్టల్‌ ఓటు తేల్చింది. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా గడ్‌పాలే సుష్మారాణి, కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారు రాధిక, మరొకరు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. 329లో 293 ఓట్లు పోలయ్యాయి. మూడు ఓట్లు చెల్లలేదు. ఒకటి నోటాకు పడింది. సుష్మారాణి, స్వాతికి 142 ఓట్ల చొప్పున పడగా మరో అభ్యర్థికి 4 ఓట్లు వచ్చాయి. ఉన్న ఒక పోస్టల్‌ బ్యాలెట్​ ఓటును చివరగా తెరిచిన అధికారులు సుష్మారాణి గెలుపొందినట్లుగా ప్రకటించారు.

Telangana Panchayat Elections 2025
సుష్మా రాణి (EENADU)

నిర్మల్‌ జిల్లా ముథోల్‌ మండలం రువ్వి గ్రామంలో మొత్తం 400 ఓట్లు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారు గంగాధర్, బీజేపీ బలపర్చిన అభ్యర్థి మల్లేశ్‌ బరిలో నిలిచారు. 367 మంది ఓటును వినియోగించుకోగా మరో 4 పోస్టల్‌ బ్యాలెట్లు నమోదయ్యాయి. ఇందులో 4 ఓట్లు చెల్లలేదు. రెండు నోటాకు పడ్డాయి. మల్లేశ్‌కు 183 ఓట్లు, గంగాధర్‌కు 182 ఓట్లు వచ్చాయి.

Telangana Panchayat Elections 2025
మల్లేశ్ (EENADU)

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025 పూర్తి ఫలితాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి

మరిన్ని :

సూర్యాపేట జిల్లాలోని నేరేడుచర్ల మండలం కందులవారిగూడెం సర్పంచిగా ఊట్కూరి మాధవరెడ్డి తన మేనమామ కందుకూరి సత్యనారాయణరెడ్డిపై ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించారు. గ్రామంలో మొత్తం 981 ఓట్లు ఉండగా 798 పోలయ్యాయి. ఐదు ఓట్లు చెల్లలేదు. మాధవరెడ్డికి 397 రాగా సత్యనారాయణరెడ్డికి 396 ఓట్లు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్‌ నాయకులైన ఇద్దరూ ఎన్నికల పోటీకి నిలవడానికి సిద్ధపడడంతో పార్టీ మండల నాయకులు ఎవరు గెలిచినా మావారే అని భావించడం గమనార్హం.

Telangana Panchayat Elections 2025
మాధవ రెడ్డి (EENADU)

సూర్యాపేట జిల్లా పాలకవీడు మండలంలోని మహంకాళిగూడెం గ్రామంలో 600 ఓట్లు ఉండగా 547 పోలయ్యాయి. పిడమర్తి దాసు(కాంగ్రెస్‌ రెబల్‌), చిట్టిప్రోలు నారాయణ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులుగా పోటీలో నిలిచారు. దాసుకు 187 ఓట్లు రాగా నారాయణకి 186 ఓట్లు వచ్చాయి. మరో ముగ్గురు అభ్యర్థులు పోటీ చేయగా మిగతా ఓట్లు వారికి పడ్డాయి.

Telangana Panchayat Elections 2025
దాసు (EENADU)

పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పెద్దపల్లి మండలం రంగాపూర్‌లో మొత్తం 1,790 మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. వాటిలో 15 చెల్లకపోగా నోటాకు 1 గుర్తుపై ఒక ఓటు పడింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మద్దతుదారు గంట రమేశ్‌ 885 ఓట్లను సాధించారు సమీప ప్రత్యర్థి నరేందర్‌కు 884 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇతరులకు 5 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో గంట రమేశ్​ విజయం సాధించారు.

Telangana Panchayat Elections 2025
గంట రమేశ్ (EENADU)

పెద్దపల్లి జిల్లాలోని సుల్తానాబాద్‌ మండలం దుబ్బపల్లిలో మొత్తం 429 ఓట్లు పోలవ్వగా 4 చెల్లలేదు. బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు శోభకు 213 ఓట్లు రాగా ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన లక్ష్మికి 212 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో శోభను అధికారులు విజేతగా ప్రకటించారు.

Telangana Panchayat Elections 2025
శోభ (EENADU)

వరంగల్‌ జిల్లాలోని నర్సంపేట మండలంలోని గుర్రాలగండి రాజపల్లి(జీజీఆర్‌) పంచాయతీలో 453 ఓట్లు ఉండగా 423 మంది తమ ఓటును వినియోగించుకున్నారు. సర్పంచి పదవికి ముగ్గురు అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. బీఆర్ఎస్​ మద్దతుదారు కత్తుల కుమారస్వామికి ఒక పోస్టల్‌ బ్యాలెట్ ఓటుతో కలిపి 190 ఓట్లు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారు బూస నర్సయ్యకు 191 ఓట్లు రావడంతో విజయం సాధించారు.

Telangana Panchayat Elections 2025
నర్సయ్య (EENADU)

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని చౌటుప్పల్‌ మండలం అల్లాపురం గ్రామపంచాయతీలో బీజేపీ మద్దతుదారు టేకుల మంజుల ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన బద్దం మమతపై ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందారు. 557 ఓట్లు పోలవ్వగా ఒకటి చెల్లలేదు. మంజులకు 181 ఓట్లు రాగా మమతకు 180 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కొలను శిల్పకు 171, రాసాల మౌనికకు 24 ఓట్లు వచ్చాయి.

Telangana Panchayat Elections 2025
మంజుల (EENADU)

ఒక్క ఓటుతో వార్డు మెంబర్​గా గెలిచి ఉపసర్పంచ్ పదవి

పల్లెపోరులో కాంగ్రెస్​ జోరు - మూడు విడతలోనూ 2,286 స్థానాల్లో విజయం

TAGGED:

TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TG LOCAL BODY ELECTIONS 2025
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
PANCHAYAT ELECTIONS RESULTS 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.