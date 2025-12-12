Telangana Panchayat Elections Results2025

ఓట్లు సమానమాయే - 'లక్కీ'గా సర్పంచి పదవి దక్కే

పలుచోట్ల సమానంగా నమోదైన ఓట్లు - డ్రా వేసి సర్పంచిని ప్రకటించిన అధికారులు - సంబురాల్లో మునిగిన అభ్యర్థులు

Sarpanch Candidates Who Won Through Lucky Draw
sarpanch elections votes counting (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 12:18 PM IST

Sarpanch Candidates Who Won Through Lucky Draw : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని రోజులుగా పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి సాగుతోంది. ఎన్నికల సమయంలో వింతలు, విశేషాలు చోటుచేసుకోవడం ఎక్కడైనా సహజమే. ఈ సమయంలో అభ్యర్థులు చేసే వాగ్దానాలు ఓటర్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తాయి. వారిని ఆకట్టుకోవడానికి అభ్యర్థులు పడే పాట్లు అంతా ఇంతా కావు. అయితే గురువారం రోజు జరిగిన తొలి విడత ఎన్నికల్లో కొంతమంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేలిపోయింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు ఓట్లు వేయడం జరిగింది. ఎన్నికల అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగింది.

కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా వరకు ఓట్లు సమానంగా పోలయ్యాయి. దాంతో అధికారులు డ్రా తీశారు. అందులో ఎవరి పేరు వస్తే, వారే గెలిచినట్టు ప్రకటించారు. మరికొన్ని చోట్ల టాస్​ వేసి రిటర్నింగ్​ అధికారులు విజేతను ప్రకటించారు. ఒకటి, రెండు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు బాధతో ఇంటి దారిపట్టారు. అదృష్టం వరించి గెలుపొందిన అభ్యర్థులు సంబురాల్లో మునిగిపోయారు.

Sarpanch Candidates Who Won Through Lucky Draw
ఇండ్ల రాజయ్య (EENADU)
  • యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజపేట మండలంలోని లక్ష్మక్కపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్​ని డ్రా తీసి ఎంపిక చేశారు. గ్రామంలో మొత్తం 323 ఓట్లుండగా, 296 పోలయ్యాయి. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థి వేముల సురేందర్‌ రెడ్డికి 148 ఓట్లు, బీఆర్​ఎస్ మద్దతు ఇచ్చిన అభ్యర్థి ఇండ్ల రాజయ్యకు 147 ఓట్లు రావడంతో తొలుత కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి గెలిచారని అనుకున్నారు. తర్వాత ఒక పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓటు రాజయ్యకు పడడంతో ఇద్దరి ఓట్లు సమానమయ్యాయి. దీంతో డ్రా నిర్వహించారు. అందులో కూడా ఇండ్ల రాజయ్య పేరు రావడంతో అధికారులు ఆయన గెలుపొందినట్లు ప్రకటించారు.
Sarpanch Candidates Who Won Through Lucky Draw
ధరావత్ చిట్టి (EENADU)
  • సూర్యాపేట జిల్లా ఆత్మకూరు (ఎస్‌) మండలం కోటి నాయక్‌ తండాలో కాంగ్రెస్‌ మద్దతుతో బాణోత్‌ మంగమ్మ, బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ తరఫున ధరావత్‌ చిట్టి బరిలో నిలిచారు. ఇద్దరికీ 315 చొప్పున ఓట్లు నమోదయ్యాయి. దీంతో డ్రా తీశారు. అక్కడ ధరావత్‌ చిట్టి గెలుపొందారు.
Sarpanch Candidates Who Won Through Lucky Draw
నర్వాటే ఈశ్వర్ (EENADU)
  • ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలంలోని ధాబ-బి గ్రామంలో సర్పంచి స్థానానికి పోటీ చేసిన నర్వాటే ఈశ్వర్, మానె రామేశ్వర్‌లు ఇద్దరికి సమానంగా చెరో 176 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో ఎన్నికల అధికారులు లక్కీ డ్రా నిర్వహించారు. అందులో నర్వాటే ఈశ్వర్‌ గెలుపొందారు.
Sarpanch Candidates Who Won Through Lucky Draw
కొమురయ్య (EENADU)
  • పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలం కాకర్లపల్లి సర్పంచి డ్రాలో గెలిచారు. కనబోయిన కొమురయ్య, మొండ రాజయ్యలకు 391 చొప్పున ఓట్లు సమానంగా వచ్చాయి. దీంతో ఎన్నికల అధికారులు డ్రా తీయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కొమురయ్యను సర్పంచి పదవి వరించింది. మండలంలోని గద్దల్లపల్లి సర్పంచిగా తోంబురపు సుజాత,తన ప్రత్యర్థి అంభీరు సరోజనపై ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందారు.

ఒకటి, రెండు ఓట్ల తేడాతో గెలిచిన అభ్యర్థులు :

  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం గంగిమాన్​దొడ్డి సర్పంచిగా బోయ పద్మ ఒక్క ఓటు మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
  • ఈ మండలంలోని రాయపురం సర్పంచిగా గోవిందమ్మ రెండు ఓట్లతో విజయం సాధించారు
  • నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా తాడూరు మండలంలోని గుట్టలపల్లిలో ప్రశాంత్​రెడ్డి రెండు ఓట్లతో గెలుపొందారు.
  • వనపర్తి జిల్లా ఖిల్లాఘనపూర్​ మండలంలోని సోలిపూర్​లో సర్పంచి అభ్యర్థి సింధు ఒక్క ఓటుతో గెలిచినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.

ఒక్క ఓటు - ఒకే ఒక్క ఓటు - దర్జాగా సర్పంచ్ పీఠంపై కూర్చోబెట్టేసింది

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఫలితాలు - 'లక్కీ'గా గెలిచిన సర్పంచ్​లు

