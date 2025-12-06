'కోతులను పట్టించే బాధ్యత నాది - ఎన్నికల్లో గెలిపించే బాధ్యత మీది' - సర్పంచ్ అభ్యర్థి వినూత్న ప్రచారం
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి - ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న అభ్యర్థులు - వినూత్న హామీలు ఇస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్తున్న వైనం
Published : December 6, 2025 at 10:00 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 10:13 PM IST
Telangana Gram Panchayat Elections : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి గ్రామాల్లో రాజకీయాలు మరింత రసవత్తరంగా మారాయి. సర్పంచ్ పీఠమే లక్ష్యంగా ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న అభ్యర్థులు పలు చిత్రవిచిత్ర హామీలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇదే రీతిలో కరీంనగర్ జిల్లాలో కొంతమంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు వినూత్న హామీలు ఇస్తుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గ్రామాన్ని కోతుల బెడద నుంచి విముక్తి చేయిస్తానని ఓ సర్పంచ్ అభ్యర్థి హామీ ఇచ్చి ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కోతుల బెడద నుంచి విముక్తి కల్పిస్తానంటూ : వివరాల్లోకి వెళితే కరీంనగర్ జిల్లాలోని సైదాపూర్ మండలం వెన్నంపల్లి గ్రామంలో గత కొంత కాలంగా వానర మూకల సైన్యంతో కిష్కింధకాండగా మారింది. కోతుల బెడదతో గ్రామస్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. దాంతో ఎవరైతే కోతుల బెడదనుంచి విముక్తి కలిగిస్తారో వారికే తమ ఓటు అని వారు చెబుతున్నారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ వానరసేనకు చెక్ పెట్టడమే ప్రధాన హమీగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో జనం నాడి పట్టుకున్న చిరంజీవి అనే సర్పంచ్ అభ్యర్థి వానరాల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మార్గం ఆలోచించారు. కోతులను పట్టే వారిని గ్రామానికి పిలిపించి వాటిని తరలించే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాడు. ఏకంగా ఏడాదికి లక్ష రూపాయలను కోతులు పట్టే వారి కోసం కేటాయించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. వానర మూకను పారద్రోలే అంశం, సర్పంచ్ ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో చేరటం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
"గ్రామంలో కోతుల బెడద తీవ్రంగా ఉందని, మీద పడి దాడి చేస్తున్నాయని గ్రామస్థులంతా చెప్పడంతోనే అందరితో ఆలోచించి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాను. నామినేషన్ వేయక ముందే కొతుల బెడద నుంచి గ్రామంను విముక్తి కలిగించేందుకు ప్రయత్నించాను. ప్రజలందరికీ మంచి జరగాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాను. ఇందుకోసం ఒకరితో మూడు లక్షల రూపాయలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఇప్పటికే రూ.50 వేలు చెల్లించాం. గ్రామస్థులంతా నాకు ఓటు వేయాలని కోరుతున్నాను"- చిరంజీవి, సర్పంచ్ అభ్యర్థి
అభ్యర్థుల వినూత్న హామీలు : అటు మెదక్ జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి విచిత్రమైన హామీనే ఓ సర్పంచ్ అభ్యర్థి ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. హవేలి ఘన్పూర్ మండలంలోని కాప్రాయిపల్లి పంచాయతీకి చెందిన రాజుపల్లి తండా నుంచి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న కుక్కల మౌనిక ఏకంగా రూ.100బాండ్ పేపర్పై తాము నెరవేర్చే హామీలపై 15 అంశాలతో కూడిన మ్యానిఫెస్టోను సిద్ధం చేసింది. అందులో, గ్రామంలో ఆడబిడ్డ పుడితే రూ.2,000, తీజ్ పండుగ వేడుకలకు రూ.20,000, ముదిరాజ్ బోనాల పండుగకు రూ.8,000 ఇస్తానని ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా ప్రకటించారు. అలాగే, ఊర్లో ఎవరైనా అకాల మరణం చెందితే, వారికి ఆపద్బంధు పథకం పేరుతో అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం రూ.5,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని చేస్తానని అభ్యర్థి హామీ ఇచ్చింది.
ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో పేర్కొన్న హామీలను నెరవేర్చేందుకు తాను కట్టుబడి ఉన్నానాని తెలిపింది. మందు, నగదు లాంటి ప్రలోభాలకు గురిచేయకుండా ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మ్యానిఫెస్టోతో ప్రజల ముందుకు వచ్చానని ఆమె వివరించింది. ఒక వేళ హామీలు నెరవేర్చక పోతే జిల్లా కలెక్టర్తో గానీ, న్యాయస్థానం ద్వారా గానీ తనను పదవీ నుంచి తొలగించవచ్చని సర్పంచ్ అభ్యర్థి మౌనిక హామీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె చేస్తున్న ఈ విన్నూత్న ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
