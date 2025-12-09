మా మాటల్ని కాదు - మేమిచ్చే బాండ్లను నమ్మండి - సర్పంచి అభ్యర్థుల కొత్త వ్యూహాలు
దగ్గర పడుతున్న ఎన్నికల ప్రచార గడువు - కొత్త కొత్త మార్గాలతో ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి అభ్యర్థుల నానా అవస్థలు
Published : December 9, 2025 at 3:48 PM IST
Sarpanch Candidates Writing Bonds : పల్లెల్లన్నీ ఎన్నికల ప్రచారాలతో హడావిడిగా మారిన సంగతి తెలసిందే. అభ్యర్థులకు వారి గెలుపు మాత్రమే కావాలి. ఎన్నికల్లో ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందడానికి అభ్యర్థులు ఏం కోల్పోవడానికైనా, ఏం ఇవ్వడానికైనా సిద్దంగా ఉంటారు. ఎన్నికల సమయంలో వారికి ప్రజల విశ్వాసం తప్ప మరొకటి అవసరం లేదు. అందులోను ప్రచార గడువు ముగుస్తున్న తరుణంలో వారు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఈ సమయంలోనే మా మాటల్ని కాదు - మేమిచ్చే బాండ్ను నమ్మండంటూ అభ్యర్థులు పోటీని మరింత రసవత్తరంగా మార్చడానికి కొత్త కొత్త మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ సమయంలో ప్రజలను వారి వైపునకు మళ్లించడానికి ప్రణాళికలు యోచిస్తున్నారు. అయితే గ్రామంలోని ప్రజలందరు ఎక్కువగా అభివృద్ధినే కోరుకుంటున్నారు. అందుకని వారి ప్రచార పంథాను మార్చుతున్నారు. అందుకోసం నూతన మార్గాలతో ఓటర్లను ఆశ్చర్య సంద్రంలోకి నెడుతున్నారు.
బాండ్తో కొత్త ట్రెండ్ : 'బాండ్' పేపర్తో సరికొత్త బ్రాండ్ సృష్టించుకుంటున్నారు. సర్పంచ్గా గెలిచిన తర్వాత గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పడతామని ఎవరు ఎంత చెప్పినా కూడా ఓటర్లు నమ్మకంగా లేరు. అందుకని బాండ్ రాయడంపై శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. గ్రామానికి సేవా చేస్తానని ప్రచార కార్యక్రమాలకు వెళ్తుండటం వారికి ఎన్నికల పైన ఉన్న త్రికరణ శుద్ధి కనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి నిధులు రాకపోతే తమ ఆస్తులను వాడి పనులను పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు.
- మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం మాలగురిజాలకు చెందిన గోమాస శ్యామలత శ్రీకాంత్ సర్పంచిగా పోటీ చేస్తూ, ఓటర్లకు 20 వాగ్దానాలతో ఉన్న కరపత్రాన్ని ఇంటింటా పంచుతున్నారు. ఆమె ప్రచారంలో భాగంగా తను సర్పంచ్గా గెలిపిస్తే ఇంటి పన్ను మాఫీ చేస్తానని చెబుతున్నారు.
- సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తిలో గుడితండాకు చెందిన జైపాల్ నాయక్ తనకున్న ఆస్తి కంటే అదనంగా ఒక్క రూపాయి సంపాదించినా తన ఆస్తులను జప్తు చేసుకోవచ్చని బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చారు.
- కరీంనగర్ జిల్లా చెంజర్ల గ్రామానికి చెందిన రాజేశ్వరి అనే మహిళ అభ్యర్థి తను ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోతే కులానికి ఒక చెప్పు చొప్పున మెడలో వేసుకొని రాజీనామా చేస్తానని రూ.100 బాండ్ పేపర్పై రాసిచ్చారు.
- యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలం రుస్తాపురం గ్రామ సర్పంచిగా నామినేషన్ వేసిన కొండాపురం శ్రీహరి కుమార్ వినూత్నంగా ఆలోచించారు. రూ.100 బాండ్ పేపర్పై 15 హామీలతో కూడిన అంశాలను రాసిచ్చారు. రెండున్నరేళ్ల కాలంలోనే తను ఇచ్చిన హామీలు పూర్తిచేస్తాను. లేకపోతే సర్పంచి పదవికి రాజీనామా చేస్తానని తన బాండ్ పేపర్లో పేర్కొన్నారు.
అవినీతికి పాల్పడనని బాండ్ : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా దండుమల్కాపురం సర్పంచి అభ్యర్థి జింకల కృష్ణ, తనను సర్పంచిగా గెలిపిస్తే అవినీతికి పాల్పడనని రూ.100 బాండ్ పేపరుపై రాసిచ్చారు. ఇప్పుడున్న ఆస్తుల కన్నా ఎక్కువ సంపాదించినట్లయితే, వాటిని పంచాయతీకి చెందిన అధికారులు జప్తు చేయవచ్చని ప్రజలకు పంపిణీ చేయవచ్చని బాండ్లో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తన అంగీకారం తెలియజేస్తూ రాసిన బాండ్ నకలు పత్రాన్ని్ ఓటర్లకు పంపిణీ చేస్తున్నారు.
పల్లెల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచార జోరు - ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న అభ్యర్థులు
ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క - ఇప్పటి నుంచి మరో లెక్క - ఓటర్లను ఆకర్షించే ప్రయత్నాల్లో అభ్యర్థులు