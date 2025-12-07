ETV Bharat / state

ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క - ఇప్పటి నుంచి మరో లెక్క - ఓటర్లను ఆకర్షించే ప్రయత్నాల్లో అభ్యర్థులు

మూడు రోజుల్లో ముగియనున్న మొదటి విడత ప్రచారం - మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆఖరు గడువు - మద్యం, మాంసం విందులను ఏర్పాటు చేస్తున్న అభ్యర్థులు

Candidates Distributing Cash
Candidates Distributing Cash (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Candidates Distributing Cash : గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న సర్పంచ్​ ఎన్నికల హడావిడి తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు నామినేషన్లు, కొన్ని చోట్ల ఏకగ్రీవ ప్రయత్నాలతో గ్రామాలన్నీ రసవత్తరంగా ఉన్నాయి. అయితే జిల్లాల్లో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు గడువు దగ్గరపడుతుండడంతో అభ్యర్థుల మధ్య ప్రచార జోరు పెరిగింది. 'ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క - ఇప్పటి నుంచి మరో లెక్క' అన్నట్టు అభ్యర్థులు డబ్బుల మూటలు విప్పుతున్నారు. నవంబర్​ 27 నుంచి 29 వరకు నామపత్రాల సమర్పణతో హామీలను నెట్టుకొచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు దారులు మార్చేశారు. ఎన్నికల గుర్తులు రాకముందే ఓట్లు వేయాలంటూ ఓటర్లను అభ్యర్థించారు. మళ్లీ కలుస్తామంటూ మాటను కూడా ఇచ్చారు.

ఓట్ల కోసం లక్షల్లో ఖర్చులు : నామపత్రాలను ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత ఎన్నికల బరిలో దిగిన సర్పంచ్​, వార్ఢు అభ్యర్థులకు గుర్తులను కేటాయించారు. ప్రచారం చేయడానికి అనుగుణంగా ప్రింటింగ్ ప్రెస్​లలో ఆ కరపత్రాలను ముద్రించేెందుకు రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేశారు. దాని తర్వాత పల్లెల్లో ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టారు. ప్రచారం ఒకవైపు నడుస్తుంటే, మరోవైపు మద్యం, మాంసం విందులను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ప్రజలను ఎలా వారి వైపు తిప్పుకోవాలో ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. అందుకోసం డబ్బులు ఖర్చు చేయడం ప్రారంభించారు. చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో అభ్యర్థులు ఇప్పటివరకు రూ.లక్ష నుంచి 2 లక్షలు వరకు ఖర్చు చేశాయి. పెద్ద ఊళ్లల్లో అయితే రూ.5 లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టుకున్నారు. అయితే చాలా గ్రామాల్లో ఎన్నికల్లో అధికారులు నిర్ణయించిన వ్యయ పరిమితి మాత్రం దాటిపోయింది.

ఇక మిగిలింది మూడ్రోజులే : పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఇక మూడు రోజుల గడువు మాత్రమే ఉంది. ఈ శనివారం నుంచి మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రచారం చేయడానికి సమయం ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రచారం చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. కొన్నిచోట్ల ఓటుకు ఇంత అంటూ అభ్యర్థులు డబ్బును వారి చేతిలో పెడుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఓటుకు ఇంత ఇవ్వాలంటూ కొందరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు 'మా ఇంటి ఓట్లు ఎవరికీ అమ్మము, మనకు ఓటు హక్కును రాజ్యాంగం ఆయుధంగా కల్పించింది. ఓటుతోనే పోరాడుదామని డబ్బుకు, మందుకు అవసరం లేదంటూ స్వతంత్రంగా ఓటు హక్కును వినియోగిస్తామంటూ' అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

రూ.50 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు ఖర్చు : ఎన్నికలకు ముందు రెండ్రోజులు చాలా కీలకమైనవి. ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా మొదలైనప్పటికీ, ఎలక్షన్స్ రెండు మూడు రోజులు మాత్రం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఓటర్లను ఎలా తిప్పుకోవాలకో నూతన సిద్ధాంతాలకు పోటీలోని అభ్యర్థులు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. మద్యం, నగదు పంపిణీకి సిద్ధమవుతున్నారు. వాటిని బంధువులు, మిత్రుల వద్ద దాచి పెడుతున్నారు. ఆదాయం ఎక్కువగా వచ్చే జిల్లాకు సరిహద్దులోని ఓ గ్రామంలో ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి నిత్యం మద్యం, డబ్బు పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఒక గ్రామంలో ఒక సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ మండలంలోని పంచాయతీలో సర్పంచ్​కి పోటీ పడుతున్న అభ్యర్థులు ప్రతి రోజూ రూ.50 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు.

'దారి ఖర్చులు మొత్తం మావే - రండి ఓటేయండి!' - పట్టణాల్లోని ఓటర్లకు అభ్యర్థుల విన్నపాలు

అన్నదమ్ముల మధ్య పోరు - ఇంట్లో కాదు ఎన్నికల బరిలో

TAGGED:

TELANGANA SARPANCH ELECTIONS 2025
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.