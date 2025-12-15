ఈ ఊర్లలో పేర్లు ఒకటే - గుర్తులే వేర్వేలు
పంచాయతీ పోరులో చిత్ర విచిత్రాలు - ఎలాగైనా నెగ్గాలని అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరహాలో హామీల జల్లు - మరోచోట పోటీ చేసే అభ్యర్థుల పేర్లు, ఇంటిపేర్లు ఒక్కటే ఉండటంతో గుర్తులపై ఎక్కువగా ప్రచారం
Published : December 15, 2025 at 5:32 PM IST
Panchayat Elections In Telangana : నాగర్కర్నూల్ జిల్లా చారకొండ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి స్థానానికి బీజేపీ మద్దతుతో బరిలో నిలిచిన సర్పంచి అభ్యర్థి తిరుమల లావణ్య ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎజెండాతో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్థానానికి ఏడుగురు అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. లావణ్య ప్రత్యేకంగా తనను గెలిపిస్తే తన తనయుడు శివకుమార్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఫౌండేషన్ ద్వారా బాలింతలకు పౌష్టికాహారం కోసం రూ.5 వేలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు.
నిరుద్యోగులకు రూ.50 వేలు, ప్రసవం కోసం రూ. 25 వేలు : అలాగే ఇవే కాకుండా మహిళ మూడో ప్రసవం కోసం రూ.25 వేలు, ప్రతి యువతి పెళ్లి చీరకు రూ.5 వేలు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే నిరుద్యోగుల కోసం రూ.50 వేలు, గృహిణి ఓపెన్ డిగ్రీ చేస్తే మూడేళ్ల ఫీజు చెల్లింపు, మహిళ స్వయం ఉపాధి చేపట్టేందుకు రూ.10వేలు, ప్రతి ఏటా వేసవి కాలంలో అంబలి పంపిణీ, ప్రతి ఏటా మహిళలకు బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ, ఇద్దరు విద్యార్థులకు కనీస ఉపకార వేతనాలు, విద్యార్థుల విదేశీ సహకారం, బీఈడీ చదివి టెట్ ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థులకు రూ.10వేల చొప్పున ఆర్థికసాయం అందిస్తామని ఆమె ప్రకటించారు. ఇలా ఎవరికి వారు ప్రత్యేక ఎజెండాలతో ప్రచారాలను ఉత్సాహంగా చేస్తున్నారు.
ఇద్దరి పేర్లు సేమ్ : రంగారెడ్డి జిల్లా మాడ్గుల మండలం ఫిరోజ్నగర్ పంచాయతీ సర్పంచి రిజర్వేషన్ను ఎస్సీ మహిళకు కేటాయించారు. దీంతో మొదట ముగ్గురు మహిళలు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఒకరు నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోగా మిగతా ఇద్దరు పోటీలో ఉన్నారు. ఇక్కడ విచిత్రమేంటంటే, పోటీ చేసే ఇద్దరి పేర్లతో సహా ఇంటిపేర్లు కూడా ఒక్కటే. ఇంటి పేరు కలకొండ వారి పేర్లు జంగమ్మ. భారత రాష్ట్ర సమితి మద్దతుతో పోటీలో ఉన్న జంగమ్మకు కత్తెర గుర్తు, కాంగ్రెస్ మద్దతుతో బరిలో ఉన్న కలకొండ జంగమ్మకు ఎన్నికల్లో ఉంగరం గుర్తు వచ్చింది. పేర్లలో తికమక లేకుండా అభ్యర్థుల అనుయాయులు ఎన్నికల గుర్తులనే ప్రధానంగా భావించి ఎక్కువగా ప్రచారం చేశారు. బుధవారం జరిగే ఎన్నికలో ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయనే ఆసక్తి గ్రామస్థుల్లో నెలకొంది.
అభ్యర్థులు నలుగురు పేర్లు మాత్రం రెండే! : కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక, బొంతుపల్లి గ్రామాల్లో ఇద్దరు చొప్పున ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల పేర్లు ఇంటి పేరుతో సహా ఒక్కటే కావటంతో కొంత గ్రామస్థుల్లో అయోమయం నెలకొంది. పైగా వీరికి రక్త సంబంధం ఉంది. ఇక్కడ ఎన్నికలు మూడో విడతలో జరగనుండగా వీణవంక సర్పంచి స్థానానికి పోటీ చేస్తున్న ఇద్దరి పేర్లు దాసారపు సరోజన కావటం కొంత ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. ఇలాగే బొంతుపల్లి గ్రామంలో బావు సంపత్ అనే పేరుతో ఇద్దరు అభ్యర్థులు సర్పంచి బరిలో నిలిచారు. ఈ గ్రామంలో మొత్తం ఎనిమిది మంది సర్పంచి కోసం పోటీ చేస్తున్నారు. పేర్లు ఒకేలా ఉన్నా అభ్యర్థులు తమకు కేటాయించిన గుర్తునే ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. సరోజనలలో ఒకరికి బ్యాట్, మరొకరికి ఫుట్బాల్ గుర్తు రాగా సంపత్లలో ఒకరికి టీవీ రిమోట్, మరొకరికి టూత్ పేస్టు గుర్తులను ఎన్నికల అధికారులు కేటాయించారు.
ఒక్క ఓటుతో సర్పంచి పదవి కైవసం : నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ గ్రామంలో ఓ అభ్యర్థి ఒక్క ఓటు ఆధిక్యంతో గ్రామ సర్పంచిగా గెలుపొందారు. భారత రాష్ట్ర సమితి మద్దతుతో మల్లెల సాయిచరణ్, కాంగ్రెస్ మద్దతుతో చిట్యాల రవిశంకర్లు బరిలోకి దిగారు. వీరిలో సాయిచరణ్కు 736 ఓట్లు, రవిశంకర్కు 735 ఓట్లు లభించాయి.
