రాష్ట్రంలోని ఆ 5 పంచాయతీలు, 133 వార్డులకు ఎన్నికలు లేనట్లే! - కారణమిదే
తొలి విడతకు సంబంధించి పత్రాల పరిశీలన పూర్తి - నిర్మల్లో ఒక పంచాయతీ, 7 వార్డులు, వికారాబాద్లో 19 వార్డులు, జనగామలో 10 వార్డులకు దాఖలు కాని నామినేషన్లు
Published : December 2, 2025 at 11:08 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : తొలి విడత ఎన్నికలు నిర్వహించనున్న 4,236 పంచాయతీలకు గానూ 5 సర్పంచి స్థానాల్లో అసలు ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలు కాలేదు. అలాగే వార్డులకు సంబంధించి 133 చోట్ల ఎవరూ నామినేషన్ వేయలేదు. మిగిలిన 37,179 వార్డులకు ఎన్నికలు సజావుగా జరగనున్నాయి. వీటికి 85,428 నామినేషన్లు అర్హతను సాధించాయి. ఈ మేరకు నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన పూర్తి కాగా, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించింది.
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఒక పంచాయతీ, 30 వార్డులు, మంచిర్యాలలో 3 పంచాయతీలు, 34 వార్డులు, నిర్మల్లో ఒక పంచాయతీ, 7 వార్డులు, వికారాబాద్లో 19 వార్డులు, జనగామలో 10 వార్డులకు మరికొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా నామినేషన్లు దాఖలు కాకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. నామినేషన్ల విత్డ్రాకు ఈ నెల మూడో తేదీ వరకు గడువు ఉంది. మరోవైపు రెండో విడతలో 14వ తేదీన ఎన్నికలు జరగనున్న పంచాయతీలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మంగళవారంతో దీనికి కూడా గడువు ముగియనుంది.
సింగిల్ నామినేషన్ - నో కాంపిటీషన్ : పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో తొలి విడత 129 చోట్ల సర్పంచి అభ్యర్థులుగా ఒక్కరు చొప్పున మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. దీంతో ఈ స్థానాలన్నీ ఏకగ్రీవం కానున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. శనివారం (నవంబర్ 29)తో తొలి విడత పంచాయతీలకు నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ముగిసింది. మొత్తం 4,231 సర్పంచి పదవులకు గానూ సోమవారం నామినేషన్ల పరిశీలన అనంతరం 22,330 మంది మిగిలారు. ఈ పంచాయతీల్లో నామినేషన్ల ఉప సంహరణ తర్వాత ఏకగ్రీవాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కువ : సర్పంచి పదవికి ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలైన పంచాయతీలు ఎక్కువగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏకంగా 30 చోట్ల ఒక్కటి చొప్పున మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. తర్వాతి స్థానాల్లో వికారాబాద్ (16), నిర్మల్ (9), కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నారాయణపేట, మెదక్, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట (6), జనగామ, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి (5), ఖమ్మం, రంగారెడ్డి (4), భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి (3), మహబూబ్నగర్, మంచిర్యాల, సంగారెడ్డి, వరంగల్ (2), హనుమకొండ, జగిత్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, ములుగు (ఒక్కొక్కటి చొప్పున) జిల్లాలు ఉన్నాయి.
ఉపసంహరణకూ నిబంధనలు : ఏకగ్రీవాల కోసం నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకోవాలని పలు గ్రామాల్లో తీవ్రమైన ఒత్తిళ్లు ఇప్పటికే మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు నామినేషన్ ఉపసంహరణకు రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రత్యేకంగా నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. ఉపసంహరించుకునే అభ్యర్థి రిటర్నింగ్ అధికారికి ప్రత్యేక ప్రొఫార్మాలో దరఖాస్తు నింపి సమర్పించాలి. తనంతట తానుగానే, ఇష్టపూర్వకంగానే ఉపసంహరించుకుంటున్నానని, బెదిరింపులు, ఒత్తిళ్లు, ఆర్థికపరమైన ప్రలోభాలు, ఏ ఇతర ప్రమేయాలు లేవని స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దీనిపై రిటర్నింగ్ అధికారి ఒకవేళ సంతృప్తి చెందకపోతే క్షేత్రస్థాయి విచారణ కూడా చేపట్టేందుకు అధికారాలున్నాయి.
ఆ ‘ఒక్కరి’కి స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం : ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలైన పంచాయతీల్లో ఆ అభ్యర్థి కూడా అధికారులకు స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వార్డు సభ్యులకూ ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. రిటర్నింగ్ అధికారి ఈ డిక్లరేషన్ను పరిశీలించి ఆమోదిస్తేనే ఆ సర్పంచ్, వార్డు పదవులు ఏకగ్రీవం అవుతాయి.
