కోటి మంది మహిళలకు చీరల పంపిణీ - మీకు కావాలంటే ఇవి పక్కా ఉండాల్సిందే!!

ఇందిరాగాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని మహిళలకు చీరల పంపిణీ - 18 ఏళ్లు దాటి తెల్లరేషన్ కార్డున్న మహిళలందరికీ చీరలు

Indiramma Sarees Distribution
Indiramma Sarees Distribution (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 7:31 AM IST

2 Min Read
Indiramma Sarees Distribution : రాష్ట్రంలో మరో ప్రతిష్ఠాత్మక పథకానికి ప్రభుత్వం ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా కోటి మంది మహిళలకు కోటి చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. హైదరాబాద్‌ నెక్లెస్‌ రోడ్డులోని ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వద్ద నివాళి అర్పించి లాంఛనంగా చీరల పంపిణీ ప్రారంభిస్తారు.

కోటి మంది మహిళలకు కోటి చీరలు పంపిణీ - మీకు చీర కావాలంటే ఇవి పక్కా ఉండాల్సిందే!! (ETV)

సచివాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ : అనంతరం సచివాలయం నుంచి గ్రామీణ మహిళలతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ముఖాముఖి మాట్లాడతారు. కలెక్టరేట్ల నుంచి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొంటారు. సిరిసిల్లలో సుమారు 8వేల మంది చేనేత కార్మికులు చీరలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సుమారు 65 లక్షల చీరలు పంపిణీకి సిద్ధమయ్యాయి. మరో 35 లక్షల చీరలు తయారు చేయాల్సి ఉన్నందున రెండు విడతల్లో పంపిణీ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

తొలి విడతలో గ్రామీణ ప్రాంతాల మహిళలకు : మొదటి విడతలో నేటి(నవంబరు 19) నుంచి డిసెంబరు 9 వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల మహిళలకు చీరలు ఇవ్వనున్నారు. రెండో విడతలో మార్చి 1 నుంచి 8వ తేదీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం వరకు పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో 18 ఏళ్లు దాటిన తెల్లరేషన్ కార్డులు ఉన్న మహిళలందరికీ చీరలు ఇచ్చేలా సెర్ప్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. చీరలు పొందిన మహిళలందరినీ స్వయం సహాయక సంఘాల్లో చేర్పించేలా సెర్ప్ కసరత్తు చేస్తోంది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 67 లక్షల మంది మహిళలు స్వయం సహాయక సంఘాల్లో ఉన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 95 శాతం మంది మహిళలు పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్నారు. చీరల పంపిణీ ద్వారా మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లలోనూ స్వయం సహాయక బృందాల్లోనూ సభ్యులు పెరుగుతారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

అధికారులకు సూచనలు : ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. అర్హులైన మహిళందరికీ ఇందిరమ్మ చీరను అందించాలని అధికారులకు తెలిపారు. మహిళలకు ఇచ్చే చీరల నాణ్యత విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజీపడొద్దని స్పష్టం చేశారు. సాంకేతికతను వినియోగించుకుని ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని అధికారులకు సూచించారు.

