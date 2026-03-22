సరస్వతి పవర్ వివాదం- 'విజయమ్మకు వాటాల బదిలీ చట్టబద్ధమే'

జగన్, విజయమ్మ మధ్య కుదిరిన అవగాహన మేరకే వాటాల బదిలీలు జరిగాయని వెల్లడి - అభ్యంతరం చెబుతూ జగన్, భారతి ఎలాంటి లిఖితపూర్వక సమాచారం ఇవ్వలేదన్న సంస్థ

Published : March 22, 2026 at 11:10 AM IST

Saraswati Power Shares Dispute: సరస్వతి పవర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్‌కు చెందిన వాటాలను విజయమ్మ పేరుతో బదలాయించిన చాలా కాలం తర్వాత ఈడీ ఆస్తుల్ని జప్తు చేసిందని, ఆ సంస్థ ఎన్​సీఎల్​ఏటీకి నివేదించింది. విజయమ్మ పేరుతో వాటాల బదిలీకి ముందు ఎలాంటి దశలోనూ అందుకు అనుమతించొద్దని వైఎస్ జగన్‌, భారతి, క్లాసిక్ రియాల్టీలు కంపెనీకి లిఖితపూర్వక సమాచారమివ్వలేదని పేర్కొంది. వైఎస్ జగన్‌, విజయమ్మ మధ్య కుదిరిన అవగాహన మేరకే ఆమెకు వాటాల బదిలీ జరిగి హక్కులు సంక్రమించాయని తెలియజేసింది. విజయమ్మకు వాటాల బదిలీకి సంబంధించి చట్టబద్ధమైన పత్రాలున్నాయన్నది నిర్వివాద వాస్తవమని, వాటాల బదిలీకి ఎలాంటి అడ్డంకులూ లేవని స్పష్టం చేసింది.

ఆ తీర్పు చట్టవిరుద్ధం: విజయమ్మ, చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డిల పేరుతో వాటాలను బదలాయిస్తూ సరస్వతి పవర్ బోర్డు తీర్మానించడం, దాని ప్రకారం రిజిస్టర్‌లో సభ్యుల పేర్లను మార్చడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ జగన్‌, భారతి, క్లాసిక్‌ రియాల్టీలు హైదరాబాద్‌ ఎన్​సీఎల్​ఏటీలో గతంలో పిటిషన్‌ వేశారు. దీనిపై విచారించిన ఎన్​సీఎల్​ఏటీ, వాటాల బదలాయింపును రద్దు చేస్తూ జగన్‌, భారతి, క్లాసిక్‌రియాల్టీల పేర్లను పునరుద్ధరించాలంటూ గతేడాది జులై 29న తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పు చట్టవిరుద్ధమని, దాని అమలును నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులివ్వాలంటూ చెన్నై ఎన్​సీఎల్​ఏటీలో సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్, విజయమ్మ వేర్వేరుగా అప్పీళ్లు వేశారు. ఈ అప్పీళ్లలో వైఎస్​ జగన్ తదితరులు కౌంటర్ వేస్తూ పలు ఆరోపణలు చేశారు. వాటిని తిప్పికొడుతూ ఇటీవల సరస్వతి పవర్‌ రిప్లై కౌంటర్ దాఖలు చేసింది. అప్పీల్ వేసే అర్హత కంపెనీకి లేదనడం సరికాదని తేల్చిచెప్పింది. రిజిస్టర్‌లో వాటాల బదిలీ మార్పునకు సంబంధించి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్‌ తీసుకున్న తీర్మానాలను, వాటాల బదిలీకి అనుసరించిన విధానాన్ని ఎన్​సీఎల్​టీ తప్పుపట్టిందని, అందువల్ల అప్పీల్ వేసే అర్హత కంపెనీకి ఉందని స్పష్టం చేసింది.

ఉల్లంఘనలు జరగలేదు : తటస్థ వైఖరితో అప్పీలు వేసే అర్హత లేదని జగన్‌ తదితరులు తప్పుగా భావిస్తున్నారని, ఒకరి తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకోలేదని సరస్వతి పవర్‌ కంపెనీ కౌంటర్‌లో పేర్కొంది. బోర్డు తీర్మానాలను సవరించాలంటూ ట్రైబ్యునల్ చెప్పడంతోనే అప్పీల్ దాఖలు చేశామని తెలిపింది. వాటాల బదిలీ ఒప్పందం, గిఫ్ట్‌డీడ్‌ అమలును ఎవరూ విభేదించడం లేదని, కొనుగోలు చేసిన వాటాలకు సొమ్ము చెల్లించలేదనీ చెప్పడం లేదని పేర్కొంది. విజయమ్మ పేరుతో వాటాల బదిలీ ప్రక్రియలో ఉల్లంఘనలేవీ జరగలేదని తెలిపింది. పరోక్షంగా గిఫ్ట్‌డీడ్ షేర్‌ కొనుగోలు ఒప్పందాలను రద్దు చేయాలని కోరడమే జగన్, భారతిరెడ్డిల ఉద్దేశమని పేర్కొంది. వివాదాస్పద వాస్తవాల ఆధారంగా రికార్డులను సవరించాలని కోరరాదని స్పష్టం చేసింది. పార్టీల మధ్య విక్రయ ఒప్పందం, వాటా కొనుగోలు ఒప్పందాలున్నాయని తెలిపింది. ఆ ప్రకారమే సొమ్ము చెల్లించారని వివరించింది.

నోటీసు అవసరం లేదు : గిఫ్ట్‌డీడ్‌కు సంబంధించి జగన్, విజయమ్మల మధ్య ఇప్పటికీ ప్రేమ, ఆప్యాయతలు కొనసాగుతున్నాయనడంలో సందేహం లేదని స్పష్టం చేసింది. గిఫ్ట్‌డీడ్, వాటాల కొనుగోలు ఒప్పందాలను ఎవరూ తిరస్కరించనప్పుడు వాటాల బదిలీ అనేది కంపెనీకి, వాటాలు పొందిన వ్యక్తికి మధ్య జరిగే ఒక ప్రక్రియ మాత్రమేనని తెలిపింది. జగన్‌ తదితరులు కంపెనీ చట్టంలోని సెక్షన్‌-59 పరిధిలోకి రారని, వారికి ట్రైబ్యునల్‌లో పిటిషన్‌ వేసే అర్హత లేదని పేర్కొంది. విజయమ్మ పత్రాలు కనిపించలేదని చెప్పడంతో బోర్డు సమావేశమై నోటరీతో రాతపూర్వక లేఖ పొందాక 2024 జులై 6న వాటాల బదిలీ జరిగిందని స్పష్టం చేసింది. ఆ సమయంలో జగన్‌ తదితరులకు నోటీసు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదంది. చట్టప్రకారమే రిజిస్టర్‌లో పేర్ల మార్పిడి జరిగిందని, దీన్ని గుర్తించకుండా వివాదాస్పద వాస్తవాల ఆధారంగా హైదరాబాద్‌ ఎన్​సీఎల్​టీ ఇచ్చిన తీర్పును రద్దు చేయాలని సరస్వతి పవర్ సంస్థ కోరింది.

2021 జులై 24న క్లాసిక్‌ రియాల్టీ నుంచి వాటాల కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకున్నానని సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్‌ చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డి ఎన్​సీఎల్​ఏటీకి సమర్పించిన రిప్లై కౌంటర్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం రూ. 16 లక్షల 77వేలు చెల్లించినట్లు తెలిపారు. మొదట అదనపు డైరెక్టర్‌గా నియమితుడైన తాను 2021 సెప్టెంబరు 25న రెగ్యులర్‌ డైరెక్టర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. భద్రత దృష్ట్యా కంపెనీ వాటాలన్నీ ఒకేచోట ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో తాను కొన్న వాటా ధ్రువీకరణ పత్రాలను, బదిలీ పత్రాలను విజయమ్మకు అప్పగించినట్లు వివరించారు.

డైరెక్టర్‌గా తనను నియమించినప్పటికీ సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో వాటాదారుగా పేరు నమోదు కాలేదని తెలియడంతో, అందుకోసం దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలిపారు. రిజిస్టర్‌ సవరణకు వాటా ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేవని తేలడంతో నోటరైజ్డ్‌ లేఖను కంపెనీకి అందజేసినట్లు వివరించారు. ఎన్​సీఎల్​టీలో ఉత్తర్వు ఆధారంగా వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం కింద చెల్లించిన ప్రతిఫలాన్ని వాపసు ఇస్తునట్లు క్లాసిక్ రియాల్టీ సమాచారం పంపిందనీ, ఇది సివిల్ కోర్టు ప్రక్రియను తప్పించుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నమని చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఇరుపక్షాల మధ్య జరిగిన వాణిజ్య ఒప్పందాలను రద్దు చేయడానికి సెక్షన్‌-59ని ప్రతివాదులు వాడుకుంటున్నట్లు స్పష్టమవుతోందని కౌంటర్‌లో పేర్కొన్నారు.

