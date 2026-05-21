కాళేశ్వరంలో ప్రారంభమైన సరస్వతీ అంత్యపుష్కరాలు - నేటి నుంచి జూన్ 1 వరకు
అంత్యపుష్కరాలను ప్రారంభించిన కంచికామకోటి పీఠాధిపతి - నేటి నుంచి జూన్ 1 వరకు జరగనున్న సరస్వతీ పుష్కరాలు
Published : May 21, 2026 at 7:22 AM IST
Saraswati Antya Pushkaralu In Kaleshwaram : దక్షిణకాశీగా భాసిల్లుతున్న కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర త్రివేణి సంగమ తీరాన సరస్వతీ అంత్య పుష్కరాలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తెల్లవారుజామున 5.43 గంటలకు అంత్య పుష్కరాలను కంచికామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి, మంత్రి శ్రీధర్బాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. నేటి నుంచి 12 రోజుల పాటు నిర్వహించే సరస్వతీ పుష్కర ఏర్పాట్లతో త్రివేణి సంగమం కాంతులీనుతోంది. పుష్కర స్నానం ఆచరించేందుకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇప్పటికే ఆదేశించారు.
త్రివేణి సంగమ తీరమైన కాళేశ్వరం పుణ్యక్షేత్రంలో సరస్వతీ అంత్యపుష్కరాలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యయి. గోదావరి, ప్రాణహిత, సరస్వతి నదుల సంగమంలో నేటి నుంచి నుంచి జూన్ 1 వరకు జరగనున్న అంత్య పుష్కరాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. గతేడాది జరిగిన ఆది పుష్కరాల మాదిరిగానే అంత్య పుష్కరాలకి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ వేడుకలకు దాదాపు 30 లక్షలమంది వరకు హాజరవుతారని అంచనా వేసిన ప్రభుత్వం భక్తుల కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది.
200 సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ఠ నిఘా : భక్తులకు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా దాదాపు 30.63 కోట్ల నిధులు కేటాయించి పనులు పూర్తిచేసింది. ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా కాయర్ మ్యాట్లు, చలువపందిళ్లు, ORS ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉంచారు. అధిక సంఖ్యలో వచ్చే భక్తుల కోసం పుష్కర ఘాట్ పరిసరాల్లోని 245 ఎకరాల్లో లక్షా 70 వేల వాహనాలు పార్కింగ్ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. బీటీ రోడ్ల నిర్మాణాలు పూర్తిచేశారు. 200 సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ఠ నిఘాతోపాటు 300 మంది వైద్య అధికారులు, సిబ్బందితో ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటుచేశారు పుష్కర ఘాట్లవద్ద 100 మంది గజ ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పుష్కర ఘాట్లు, టెంట్ సిటీలు, పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో నిరంతరాయంగా కరెంటు సరఫరా చేసేలా చర్యలు చేపట్టారు.
తొమ్మిది హారతులు : పుష్కరాలతో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాళేశ్వర క్షేత్రం సరికొత్త శోభ సంతరించుకుంది. సరస్వతీ ఘాట్ వద్ద హారతుల వేదికను సర్వాంగసుదరంగా ముస్తాబు చేశారు. కాశీ నుంచి వచ్చే పండితులు తొమ్మిది హారతులు చేపట్టనున్నారు. పుష్కర ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు నిత్యం ఓ హోమక్రతువు నిర్వహించనున్నారు. చివరిరోజు రుద్రయాగానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. సరస్వతీ ఘాట్ వద్ద భారీ వ్యయంతో చేపట్టిన సెట్టింగులు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గోదావరి తీరం వద్ద హెలిప్యాడ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.
భక్తుల రాకపోకలకు ఆటంకం లేకుండా : అంత్యపుష్కరాలను భక్తి శ్రద్దలతో వైభవంగా జరుపుకోవాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆకాక్షించారు. పుష్కర స్నానాలు ఆచరించేందుకు తరలి వచ్చే భక్తులు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భక్తుల రాకపోకలకు ఆటంకం లేకుండా ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పుష్కర స్నానం ఆచరించడం ద్వారా తెలిసీ తెలియక చేసిన పాపాలన్ని నశించిపోయి అనంత పుణ్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. రోజుకు ఒక పీఠాధిపతి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని తెలిపారు. కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కోసం సకల సౌకర్యాలు కల్పించినట్లు ఆలయ అధికారులు వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ బస్డిపోల నుంచి కాళేశ్వరానికి 3,360 బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసు శాఖ 2500 మందితో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది.
"ఈ 12 రోజుల అంత్యపుష్కరాల్లో భాగంగా త్రివేణి సంగమం వద్ద కాశీ పండితులతో హారతి కార్యక్రమం ఉంటుంది. దాని తదనంతరం తెప్పోత్సవం కార్యక్రమం ఉంటుంది. రోజుకో హోమం దేవాలయంలో నిర్వహిస్తారు" -మహేశ్, కాళేశ్వరం ఆలయ ఈవో
