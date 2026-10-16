భాగ్యనగరంలో పల్లె సందడి - హైదరాబాద్ హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో సరస్ మేళా
Saras Mela in Hyderabad : హైదరాబాద్ హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో సరస్ మేళా నిర్వహిస్తున్నారు. మేళాలో 220 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయగా 20కి పైగా హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ స్టాల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
Published : October 16, 2026 at 10:35 PM IST
Saras Mela in Hyderabad 2026 : భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి నిదర్శనం మన దేశం. ఎన్నో కళలు, సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలతో అలరారుతోంది ఈ దేశం. ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత. ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కో ప్రత్యేక కళ. ఆ కళలే ఆయా ప్రాంతాల అస్తిత్వం. అలాంటి విభిన్న కళారూపాలకు వైదికైంది హైదరాబాద్ సరస్ మేళా. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో గ్రౌండ్స్లో జరుగుతున్న ఈ మేళాలో వివిధ రాష్ట్రాల హస్తకళాకృతులు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చేర్యాల పెయింటింగ్స్ నుంచి తోలుబొమ్మల వరకు ఎన్నో కళాఖండాలు కొలువుదీరాయి. వాటి ప్రత్యేకత ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
కొబ్బరి పీచుతో చేస్తాము. దీనికి మెటీరియల్ ఒడిశా నుంచి వస్తుంది. మేము బర్డ్ హౌసెస్ చేస్తాను. ఇలాంటివి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ బర్డ్ హౌసెస్ క్రియేషన్ వచ్చేసి మా నాన్న తయారు చేశారు. ఆ తర్వాత అమ్మ నుంచి ఇప్పుడు మేము కూడా చేస్తున్నాము'' - స్టాల్స్ నిర్వాహకులు
20కి పైగా హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ స్టాల్స్
సరస్ మేళా అంటేనే గ్రామీణ కళాకారుల చేతుల్లో రూపుదిద్దుకున్న కళాకృతులను పట్టణ ప్రజలకు పరిచయం చేసే వేదిక. ప్రస్తుతం నగర జీవనానికి ఎంతో అలవాటు పడినా, నాటి సంస్కృతి, సంప్రదాయ కళరూపాలను చూస్తే అదో అనుభూతి. ఎంతో చరిత్ర కలిగిన అలనాటి అద్భుత కళాఖండాలను హైదరాబాద్లోని హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ మేళాలో 220 స్టాల్స్ ఉంటే వాటిలో 20కి పైగా హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్కు చెందిన స్టాల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సహజసిద్ధమైన వనరులతో తయారు చేసిన కళాకృతులు చూపరులను కట్టిపడేస్తూ గ్రామీణ వైవిధ్యాన్ని చాటుతున్నాయి.
''చేర్యాల పెయింటింగ్ అనేది ఇండియాలోనే స్పెషల్ ఆర్ట్. ఇండియాలో మొత్తం ఏడు కుటుంబాలు మాత్రమే ఈ పెయింటింగ్ని వేస్తారు. ఇది దాదాపు 450 ఏళ్లుగా వస్తున్న కళ. చింత గింజల పిండి, వుడ్ పౌడర్తో మాస్క్ని చేయ్యితోనే తయారు చేస్తాము. ఈ చేర్యాల పెయింటింగ్లో పెయింటింగ్లు, మాస్క్లు, బొమ్మలు ఉంటాయి. మొత్తం 52 రకాల బొమ్మలు ఉంటాయి'' - స్టాల్స్ నిర్వాహకులు
హస్తకళాకృతులు, కళాఖండాలు ప్రదర్శన
కళాకృతుల అందం వెనక ఎంతోమంది శ్రమ దాగి ఉంటుంది. ముడిసరుకు సేకరణ నుంచి తుదిరూపు తీసుకొచ్చే వరకు పూర్తిశ్రమ కళాకారులదే. వీటిని తయారు చేయడంవల్ల మనస్సుకు ప్రశాంతతోపాటు ఉపాధి కూడా లభిస్తోందని కళకారులు చెబుతున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన సంప్రదాయాలకు ప్రతీకలు ఈ కళాఖండాలు అని కళాకారులు చెబుతున్నారు. వాటిని ఇక్కడ ప్రదర్శించేందుకు అవకాశం రావడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోందని తెలిపారు. నాటి గ్రామీణ కళావృత్తులు, సంప్రదాయ కళలను నేటి తరాలకు అందించే లక్ష్యంగా ఈ సరస్ మేళా సాగుతోంది.
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