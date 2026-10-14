విజయవాడలో సందడిగా జాతీయ 'సరస్ మేళా' - 576 స్టాళ్లతో ప్రదర్శన
Saras Mela Vijayawada : విజయవాడలో జాతీయ స్థాయి 'సరస్ మేళా- 2026' లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. గురువారం రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. 576 స్టాళ్లతో మహిళా ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 9:52 AM IST
Saras Mela Vijayawada : దసరా ఉత్సవాల వేళ విజయవాడలో మహిళా సాధికారతకు అద్దం పట్టేలా 'సరస్-2026' జాతీయ ప్రదర్శన లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. స్వయం సహాయక సంఘాల (డ్వాక్రా) మహిళలు స్వయంగా తయారు చేసిన అద్భుతమైన ఉత్పత్తులతో పున్నమి ఘాట్ సమీపంలోని మైదానం సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గురువారం ఈ మేళాను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.
మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో సరస్ మేళాను భారీ ఎత్తున ఏర్పాటు చేశారు. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులు, హస్త కళాకారులు తమ అరుదైన ఉత్పత్తులతో విజయవాడకు చేరుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పూర్తి స్థాయిలో ఓ జాతీయ స్థాయి సరస్ మేళా నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి. గతంలో గుంటూరులో కేవలం ప్రాంతీయ స్థాయిలోనే ఈ మేళాను నిర్వహించారు.
విభిన్న ఉత్పత్తులు : ఈ భారీ జాతీయ ప్రదర్శనలో భాగంగా మొత్తం 576 స్టాళ్లను ముస్తాబు చేశారు. ఇందులో రాష్ట్రం నుంచి అత్యధికంగా 208 స్టాళ్లను కేటాయించగా, మిగతా స్టాళ్లలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల మహిళా సంఘాలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. సందర్శకుల సౌకర్యార్థం ప్రదర్శనను పలు విభాగాలుగా విభజించారు. చేతి వృత్తులకు సంబంధించి 191 స్టాళ్లు, చేనేత విభాగానికి చెందిన 193 స్టాళ్లు, విభిన్న రుచులతో కూడిన ఆహార విభాగాల్లో 41, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే సహజసిద్ధ (నేచురల్) ఆహార స్టాళ్లు 119 ఏర్పాటు చేశారు.
సరస్ మేళాలో కొలువుదీరిన ఉత్పత్తులు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. పర్యావరణహితమైన జనపనార (జూట్) ఉత్పత్తులు, రంగురంగుల ఆభరణాలు, వనమూలికలతో తయారు చేసిన హెర్బల్ సబ్బులు ప్రదర్శనలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. వీటితో పాటు ప్రసిద్ధ కలంకారీ వస్త్రాలు, ఆకర్షణీయమైన చేనేత చీరలు, ఇంటి అలంకరణ వస్తువులు, పౌష్టికాహారమైన డ్రై ఫ్రూట్స్, స్థానిక హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ కొనుగోలుదారులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
దుర్గమ్మ భక్తుల కోసమే పక్కపక్కనే : దసరా నవరాత్రుల సమయంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. ఆ భక్తులంతా విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0తో పాటు సరస్ మేళాను కూడా సులభంగా సందర్శించుకునేలా వేదికలను పక్కపక్కనే ఏర్పాటు చేశారు. గురువారం నాడు రాష్ట్రపతి ముర్ము అధికారికంగా ప్రారంభించే సమయానికి మొత్తం 576 స్టాళ్లు పూర్తిస్థాయిలో కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
"మేము ఈ సరస్ మేళాకు జూట్ (జనపనార) బ్యాగులు తీసుకువచ్చాం. ఈ జూట్ బ్యాగులు పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని చేయవు, మట్టిలో సులభంగా కలిసిపోతాయి. ప్రజలు ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా మానేసి ఈ బ్యాగులను వినియోగించాలనే ఉద్దేశంతోనే వీటిని తయారు చేశాం. నేను సరస్ మేళాకు రావడం ఇదే మొదటిసారి. నలుగురు వర్కర్స్తో కలిసి ఈ బ్యాగుల తయారీ మొదలు పెట్టాను. సహజ సిద్ధమైన గోగినారతో వీటిని తయారు చేస్తాం. చిన్న పిల్లలు వాడుకునే పౌచ్ల దగ్గర నుంచి పెద్దపెద్ద లగేజి బ్యాగుల వరకు అన్నీ నేచురల్గా తయారుచేసి విక్రయిస్తున్నాం."-డ్వాక్రా మహిళ, స్టాల్ నిర్వాహకురాలు
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