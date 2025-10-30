శారదా నది గట్టుకు గండి - జలదిగ్బంధంలో నాలుగు గ్రామాలు
భారీగా నీటమునిగిన పంట పొలాలు, రొయ్యల చెరువులు - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 4:52 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 5:38 PM IST
Sarada River Breach in Anakapalli District : అనకాపల్లి జిల్లాలో శారదా నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. రాంబిల్లి మండలం వైలోవ గ్రామ సమీపంలో శారదా నది ఎడమ గట్టుకు సుమారు 40 మీటర్ల పొడవైన భారీ గండి పడింది. దీంతో వైలోవ సమీప గ్రామాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. రైవాడ జలాశయం నుంచి నీరు విడిచిపెట్టడంతో శారదా నదిలో గంట గంటకూ వరద పెరుగుతోంది. ఫలితంగా నదిలోని వరద నీరంతా వైలోవ, రజాల, చిన్న కలవలపల్లి, పెదకలవలపల్లి గ్రామాలను ముంచెత్తింది. ఈ నాలుగు గ్రామాలు జలదిగ్బంధనంలో ఉన్నాయి. మరికొన్నిచోట్ల వరదగట్లకు గండ్లు పడే పరిస్థితిలో కనిపిస్తున్నాయి. పంట పొలాలు పెద్దసంఖ్యలో ముంపునకు గురయ్యాయి.
మరోవైపు అనకాపల్లి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం రైవాడ జలాశయంలోకి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరుతోంది. తుపాను ప్రభావంతో కురుస్తున్న వర్షాలకు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి జలాశయంలోకి 10,000 క్యూసెక్కుల వరదనీరు జలాశయంలో చేరుతుంది. దీంతో జలాశయం నాలుగు గేట్లు ఎత్తి దిగువ శారదా నదిలోకి 9,000 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని విడిచి పెడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 114 మీటర్ల కాగా, ప్రస్తుతం 112.25 మీటర్ల వద్ద ఉందని డీఈఈ సత్యంనాయుడు తెలిపారు.
ఇసుక బస్తాలు వేసి రక్షణ చర్యలు : శారదా నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపడుతున్నారు. మునగపాక మండలం గణపర్తి వద్ద శారదా నదికి గండి పడటంతో ఇసుక బస్తాలు వేసి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. పలుచోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పంటలు నీటమునిగాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు అధికారులు తరలించారు.
మొంథా తుపాను తీరం దాటినా అనకాపల్లి జిల్లాలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టలేదు. పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కారణంగా పలు గ్రామాల్లోని పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. వర్షాలు దాటికి తమలపాకు తోటలు నేలకొరిగాయి. పలుచోట్ల వరి పంటలోకి నీరు చేరింది. తాండవ నదిలో నీటిమట్టం పెరగడంతో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. పాయకరావుపేటలోని పలు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో వరద నీరు పోయే మార్గాలు లేక లోతట్టు ప్రాంతవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. లక్ష్మీ నగర్, రాజుగారి బీడు, ప్రశాంతినగర్ తదితర ప్రాంతాలు ముంపులో ఉన్నాయి.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు : అలాగే వర్షాలకు అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం కోనాం జలాశయంలోకి వరద పోటు పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఎగువ ప్రాంతం నుంచి 600 క్యూసెక్కుల వరద నీరు జలాశయంలో చేరుతుంది. దీంతో జలాశయం గరిష్ట నీటిమట్టం 101.25 మీటర్లు కాగా, ప్రస్తుతం 98.70 మీటర్ల వద్ద ఉంది. ముందస్తు జాగ్రత్తగా 500 క్యూసెక్కుల వరద నీరు జలాశయం నుంచి అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. అలాగే నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జలవనరుల శాఖ అధికారులు సూచించారు.
అలాగే రాంబిల్లి మండలం కొత్తూరు సమీపంలో శారదా నది ఒడ్డున పామాయిల్ తోటలో ఓ కుటుంబం చిక్కుకుంది. శారదా నది గట్టులోపల పామాయిల్ తోటలో దంపతులు కుమారుడితో కలిసి జీవిస్తున్నారు. నది ఒడ్డున తోటలో నివాసముంటున్న వీరి ఇంటిని వరద నీరు ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టింది. ఊహించని విధంగా ఆ కుటుంబం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. సమాచారం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే సుందరపు విజయకుమార్ ఘటనా స్థలానికి హుటాహుటిన చేరుకుని NDRF బృందాలను రప్పించారు. అనంతరం రబ్బరు బోటు, తాళ్ల సాయంతో ముగ్గురిని ప్రాాణాలతో బయటకు తీసుకువచ్చారు.
