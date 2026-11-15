రూ.లక్షలు వెచ్చించి మొక్కలు నాటారు! - సంరక్షణ మరిచారు
Dried-up plants in Vanamahotsavam : పచ్చదనం, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం వనమహోత్సవం చేపడుతుంది. ప్రతిఏటా లక్ష్యం నిర్దేశించుకుని మొక్కలు నాటి నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తున్నారు. దీంతో ప్రజాధనం వృథా అవుతుందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
Published : November 15, 2026 at 9:56 PM IST
పచ్చదనం పెంచి, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపడుతున్న పథకం రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో నీరుగారుతోంది. ఏటా వర్షాలకు ముందు హడావుడిగా లక్ష్యం నిర్దేశించుకోవడం అనంతరం అమలులో నిర్లక్ష్యం చేయడం పరిపాటిగా మారింది.
జిల్లాలో ఈ ఏడాది లక్ష్యానికి మించి మొక్కలు నాటి రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచినట్లు రికార్డుల్లో నమోదు చేశారు. కొన్నిచోట్ల నాటకుండానే నిధులు కాజేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. శాఖల వారీగా రికార్డుల్లో తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో మొక్కలు కనిపించడం లేదు.
సంరక్షణ చర్యలేవి ?
జిల్లాలో ప్రధాన, గ్రామీణ రహదారులకు ఇరువైపులా నాటిన మొక్కలు సంరక్షణ లేక ఎండిపోతున్నాయి. ట్రీ గార్డులు ఏర్పాటు చేయక పోవడంతో పశువులు, మేకలు తినేస్తున్నాయి. మొక్కలు నాటడంతో బాధ్యత పూర్తయినట్లు భావిస్తున్నారు. నీరుపోసి, సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు. దీనికి తోడు ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా కూడా మొక్కలు బతకలేదు.
కానరాని పర్యవేక్షణ !
వన మహోత్సవం కోసం నర్సరీల్లో మొక్కల పెంపకం, గుంతల తవ్వకం, మొక్కల రవాణా, కూలిల చెల్లింపుల కోసం రూ.లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. కానీ వాటిపై జిల్లాలో పర్యవేక్షణ లేదనడానికి ఎండిన మొక్కలే సాక్ష్యాధారం నిలుస్తున్నాయి.
ప్రజాధనం ఖర్చు
ఏయే శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఎక్కడ ఎన్ని మొక్కలు నాటారో స్పష్టమైన వివరాలు ఉండడం లేదు. నాటిన వాటిలో ఎన్ని బతికాయో చూసే వారు లేరు. ఎండిపోయిన మొక్కల స్థానంలో కొత్తవి నాటడం, అవసరమైన చోట ట్రీగార్డుల ఏర్పాటు చేయడం లేదు. ప్రజాధనం ఖర్చవుతున్నా పచ్చదనం పెంచడంలో చిత్తశుద్ధి కనిపించడం లేదు.
పచ్చదనం నిల్
ఈ ఏడాది ములుగు జిల్లాలోని 171 గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో 12.30 లక్షల మొక్కలు నాటాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు. వివిధ శాఖల ఆధ్వర్యంలో 13.14 లక్షల మొక్కలు నాటి 106.81 శాతం లక్ష్యాన్ని అధిగమించి రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే రికార్డుల్లో లెక్కలకు భూమిపై మొక్కలకు పొంతన కనిపించడం లేదు. రహదారుల వెంట, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలల ఆవరణల్లో నాటినట్లు రికార్డుల్లో నమోదు చేసినా చాలాచోట్ల మొక్కలు ఎండిపోయి పచ్చదనం కనిపించడం లేదు.
మండలాల వారీగా మొక్కల లెక్కలు ఇలా
ములుగు జిల్లాలో ఈసారి నాటిన మొక్కలు వివరాలు మండలాల వారీగా ఘనంగా ఉన్నాయి. ములుగు, మల్లంపల్లి మండలాల్లో 1.50 లక్షలు, వాజేడులో 1.28 లక్షలు, వెంకటాపురంలో 84,715, ఏటూరు నాగారంలో 94,395, మంగపేటలో 64,697, కన్నాయిగూడెంలో 52,812, వెంకటాపూర్లో 74,450, తాడ్వాయిలో 59,930, గోవిందరావుపేటలో 49,664 నాటినట్లు రికార్డుల్లో నమోదు చేశారు. వాటిలో ఎన్ని బతికాయో లెక్కల్లేవు.
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