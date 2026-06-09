ఆ గ్రామంలో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు కిడ్నీ సమస్య - పరీక్షల్లోనూ అంతుచిక్కని కారణం
వైద్య పరీక్షలు చేసినప్పటికీ తేలని కారణాలు - వైద్య ఖర్చులతో ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నామని బాధితుల ఆవేదన - కిడ్నీవ్యాధుల సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని వేడుకోలు
Published : June 9, 2026 at 10:07 AM IST
People Facing Kidney Problems : అదో మారుమూల గ్రామం. దాదాపు ఊరంతా వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాలే. సాగు పనులు, కూలీ పనులు చేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్న ఆ ఊరి వాసులను అనుకోని కష్టం వేధిస్తోంది. గ్రామంలో సుమారు 30 నుంచి 40 మంది కిడ్నీ వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వైద్య బృందాలు పరీక్షలు చేసినప్పటికీ కారణం ఏమిటో అంతుచిక్కట్లేదు. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. వారంలో 2 నుంచి 3 సార్లు హాస్పిటల్కు వెళుతున్నారు. పని లేక, డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనికి తోడు రోడ్లు బాగాలేక ప్రయాణం చేయడం చాలా ప్రమాదకరంగా ఉందని ఆవేదన చెందుతున్నారు.
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఇటిక్యాల మండలం సాతర్లలో సుమారు 600లకు పైగా కుటుంబాలు ఉన్నాయి. గ్రామంలో 2,300కు పైగా జనాభా ఉంది. ఐదారేళ్లుగా మూత్రపిండాల వ్యాధితో మంచాన పడుతున్న వారి సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. సుమారు 30 నుంచి 40 మంది కిడ్నీలో రాళ్లు, ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధ పడుతున్నారు. పలువురు డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారు. మరికొందరు హైదరాబాద్, కర్నూలు, గద్వాల, భద్రాచలం తదితర ప్రాంతాల్లో చికిత్స చేయించుకుంటున్నారు. ఆరేళ్లలో సుమారు పది మంది వరకు మృతి చెందడం పరిస్థితి ఏ స్థాయిలో ఉందో కళ్లకు కడుతోంది.
గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మందులు వాడుతున్నా. గతేడాది నుంచి డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నా. వాపులు వస్తున్నాయి. మందులు వాడుతున్నా క్రియాటిన్ తగ్గట్లేదు. అప్పట్లో వారానికి మూడుసార్లు డయాలసిస్ చేయించుకునే వాడ్ని. ఇపుడు తిరగడానికి ఇబ్బందవుతుందని రెండుసార్లు మాత్రమే చేయించుకుంటున్నా. - బాధితుడు
వైద్య ఖర్చులతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు : కిడ్నీ సమస్యలు బాధిత కుటుంబాల్లో కల్లోలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ మానసికంగానూ కుంగిపోతున్నారు. వారానికి మూడుసార్లు ఆస్పత్రికి వెళ్లి రావడంతో ఆర్థికంగానూ చిక్కిపోతున్నారు. నెలకు సుమారు రూ.6 నుంచి రూ.12 వేల వరకు మందులకు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఇతర పనులు చేసుకోలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారానికి మూడుసార్లు డయాలసిస్ కోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వస్తుండగా, రోడ్డు అధ్వానంగా ఉండటంతో అవస్థలు పడుతున్నామని ఆవేదన వెలిబుచ్చుతున్నారు. మండల కేంద్రం ఇటిక్యాలలో డయాలసిస్ కేంద్రం పెట్టాలని కోరుతున్నారు.
గ్రామంలో ప్రస్తుతం మూడు కేసులున్నాయి. కిడ్నీ సమస్యలు రావడానికి నీటి సమస్య లేక తినే ఆహారం వల్ల వస్తుంది. ఇంటింటికీ తిరిగి సర్వే చేయిస్తాం. బాధితులకు పరీక్షలు చేయిస్తాం. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందించేలా చేస్తాం. అక్కడ క్యాంప్ పెట్టిస్తాం. నీటి సాంపుల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేయిస్తాం. సరైన వైద్యం అందిస్తాం. - రాధిక, వైద్యాధికారి, ఇటిక్యాల పీహెచ్సీ
వైద్య పరీక్షలు చేసినప్పటికీ తేలని కారణాలు : గ్రామంలో కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ పెరగడానికి కారణాలేంటో అంతుచిక్కట్లేదు. గతంలో తాగు నీటి పరీక్షలు చేయించి ఓ బోరు నీరు వాడొద్దని సూచించారు. ఓ దాత సాయంతో గ్రామంలో ఆర్వో ప్లాంటు సైతం పెట్టారు. అయినప్పటికీ కొత్త కేసుల సంఖ్య నమోదవుతూనే ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇంటింటి పరీక్షలు నిర్వహించి కిడ్నీ సమస్యలకు కారణాలేంటో తెలుసుకుంటామని వైద్యాధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టి తమ గ్రామంలో కిడ్నీ బాధితుల సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు.
6 సంవత్సరాలు డయాలసిస్ చేయించుకున్నా. రెండు ఏళ్లు మందులు వాడినా. కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడేవారు చిన్న పిల్లల నుంచి ముసలి వాళ్ల వరకు ఉన్నారు. అందరూ మందులు వాడుతున్నారు. బయటికి చెప్పుకోవట్లేదు. కొందరు చనిపోతున్నారు. మా ఊర్లో ఈ జబ్బు ఎక్కువగా ఉంది. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. - బాధితుడు
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