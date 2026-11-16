సంక్రాంతి ప్రయాణికులకు 'రిగ్రెట్' - ఈసారి సొంతూరిలో పండుగ కష్టమే!
Sankranti Trains REGRET : ప్రధాన రైళ్లలో రిజర్వేషన్లు నిండిపోయాయి. హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణలోని ఖమ్మం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రధాన రైళ్లు అన్నింటా ‘రిగ్రెట్’ చూపిస్తోంది.
Published : November 16, 2026 at 7:31 AM IST
సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే నగరవాసులకు రైలు ప్రయాణం ఇప్పటి నుంచే భారంగా మారింది. పండుగకు ఇంకా 2 నెలల సమయం ఉన్నప్పటికీ ప్రధాన రైళ్లలో రిజర్వేషన్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. ముఖ్యంగా జనవరి 11, 12, 13వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణలోని ఖమ్మం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రధాన రైళ్లు అన్నింటిల్లో 'రిగ్రెట్' చూపిస్తోంది. అంటే వెయిటింగ్ లిస్టులోనూ టికెట్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఏమాత్రం లేదని అర్థం. కొన్ని రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్టు ఏకంగా వందల్లో ఉంది.
రైళ్లలో రిజర్వేషన్ గరిష్ఠంగా 60 రోజుల ముందు బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. బుకింగ్ మొదలవ్వడమే ఆలస్యం నిమిషాల్లో టికెట్లన్నీ హాట్కేకుల్లా అయిపోయాయి. సంక్రాంతికి 3 రోజుల ముందు నుంచే ప్రయాణాలకు సిద్ధమవుతున్నారు. దీని ఫలితంగా జనవరి 11 నుంచే రద్దీ అత్యధికంగా ఉంది. సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్ స్టేషన్లతో పాటు మహబూబ్నగర్ నుంచి మొదలయ్యే రైళ్లకు ఖమ్మం, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, నెల్లూరు, నరసాపురం, విశాఖపట్నం, తిరుపతి మార్గాల్లో నడిచే రైళ్లకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఏర్పడింది.
ఏసీల్లోనూ భారీ రద్దీ
- సాధారణంగా స్లీపర్ క్లాస్ టికెట్లకు ప్రయాణికుల నుంచి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈసారి ఏసీ బోగీల్లోనూ రిజర్వేషన్లు స్పీడ్గా పూర్తయిపోయాయి. పలు రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్టు పరిమితి దాటేసి రిగ్రెట్ చూపిస్తుండటం ప్రయాణికులను నిరాశకు గురి చేస్తుంది.
- హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే శబరి, కోణార్క్, విశాఖ, గౌతమి, నారాయణాద్రి, గోదావరి, నర్సాపూర్ తదితర రైళ్లలోనూ రిజర్వేషన్ల పరిస్థితి కూడా రిగ్రెట్కు చేరింది. దీంతో నిల్చుని అయినా వెళదామని, కుటుంబంలో ఒకరికి సీటు దొరికినా సర్దుబాటు చేసుకుందామనుకునే వారికి ఆ అవకాశం కూడా లేదు.
- విశాఖపట్నం దురంతో, గరీబ్రథ్, వందేభారత్ రైళ్లలో అన్ని కోచ్లు ఎయిర్ కండీషనే. ఆ రైళ్లలోనూ టికెట్లు ఏ మాత్రం దొరకని పరిస్థితి ఉంది. టికెట్ ధరలు సామాన్యులకు కొంత ఎక్కువగా అనిపించే వందేభారత్ రైళ్లలోనూ జనవరి 10, 12, 13 తేదీలకు అత్యధిక డిమాండ్ నెలకొంది. కొన్ని తేదీల్లో వెయిటింగ్ లిస్ట్ సంఖ్య 130 నుంచి 270 వరకు ఉండటం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
- కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్లో 9, 10, 11 తేదీల్లో మాత్రమే టికెట్లు ఉండగా 12, 13న వెయిటింగ్ లిస్ట్కు వెళ్లింది.
- నల్గొండ, గుంటూరు మీదుగా రాకపోకలు సాగించే హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి ప్రయాణించే వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో మాత్రం జనవరి 9 నుంచి 13 తేదీల వరకు టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రకటిస్తేనే
ప్రతిసారి సంక్రాంతికి హైదరాబాద్ నుంచి పొరుగు రాష్ట్రం ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాలకు ఆ రాష్ట్ర వాస్తవ్యులు భారీ సంఖ్యలో ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. ఒడిశాకు వెళ్లేవారు కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉంటారు. ఈ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని భారత రైల్వే శాఖ ముందస్తుగానే స్పెషల్ రైళ్లను ప్రకటిస్తే ప్రయాణికులకు కొంతైనా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ మేరకు ప్రత్యేక రైళ్లపై ప్రకటన చేయాలని ప్రయాణికులు రైల్వే యాజమాన్యాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జన సాధారణ్ రైళ్లనూ నడపాల్సిన అవసరం ఉంది. మరోవైపు రైలు టికెట్లు దొరక్క ప్రయాణికులు బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల వైపు చూస్తున్నారు. పండుగ సమయంలో బస్సుల్లోనూ రద్దీ, ఛార్జీల మోత మోగే అవకాశం ఉంది.
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