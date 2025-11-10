ETV Bharat / state

హాట్​కేకుల్లా అమ్ముడైపోయిన ట్రైన్​ టికెట్లు - సంక్రాంతికి సొంతూళ్లు వెళ్లేదెలా?

రెండు నెలల ముందే మొదలైన సంక్రాంతి సందడి -ట్రైన్​ టికెట్లకు ఒక్కసారిగా పెరిగిన డిమాండ్‌, టికెట్ల జారీ పరిమితి మించిపోయి రిగ్రెట్‌ చూపిస్తోన్న గోదావరి రైలు

Sankranti Train Tickets Disappear
Sankranti Train Tickets Disappear (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Sankranti Train Tickets Disappear: సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. జనవరిలో సంక్రాంతి పండగకు ఊరెళ్లడానికి హైదరాబాద్‌ జంటనగరాల్లో ఉంటున్న ఏపీ వాసులు రైలు ప్రయాణానికి ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో విశాఖపట్నం వైపు వెళ్లే రైళ్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్‌ పెరిగింది. ముందస్తు రిజర్వేషన్‌కు విండో తెరుచుకోవడంతోనే టికెట్లు హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. జనవరి 9వ తేదీకి (శుక్రవారం) సంబంధించిన టికెట్లు అప్పుడే పూర్తయిపోయాయి.

సికింద్రాబాద్‌- విశాఖపట్నం మధ్య నడిచే గోదావరి రైలుకు టికెట్ల జారీ పరిమితి మించిపోయి రిగ్రెట్‌ చూపిస్తోంది. ప్రధానంగా ఈ రెండు స్టేషన్ల మధ్య నడిచే 2 వందేభారత్‌ రైళ్లలో ఉదయం పూట రైలుకు టికెట్లు అందుబాటులో ఉండగా సాయంత్రం రైలుకు వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ జాబితా చూపిస్తోంది. ఇవి మాత్రమే కాదు గరీబ్‌రథ్‌, ఫలక్‌నుమా సూపర్‌ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, మహబూబ్‌నగర్‌ -విశాఖ సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లలో వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ జాబితా దాటేసి ఇప్పుడు రిగ్రెట్‌ చూపిస్తోంది. స్లీపర్‌, థర్డ్‌ ఏసీ, 2ఏసీ, ఫస్ట్‌ ఏసీ అనే వ్యత్యాసం లేకుండా అన్ని సీట్లూ పూర్తిగా బుక్‌ అయిపోయాయి. అదే రోజు ఉదయం పూట బయల్దేరే జన్మభూమి, కోణార్క్‌, ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లకు మాత్రం ఇంకా వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ జాబితా చూపిస్తోంది.

జనవరి 10 వ తేదీకి రేపే బుకింగ్: జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో ఈ సారి భోగీ, సంక్రాంతి, కనుమ పండగలు వస్తున్నాయి. సాధారణంగా రెండ్రోజుల ముందు నుంచే సందడి ఉండడం సహజం. అయితే ఈసారి 10, 11వ తేదీల్లో శని, ఆదివారాలు రావడంతో రిజర్వేషన్ల సందడి ముందే మొదలైంది. ప్రయాణ తేదీకి దాదాపు 60 రోజుల ముందు నుంచే టికెట్లు బుక్‌ చేసుకునేందుకు రైల్వే శాఖ వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది. ఇంతకు ముందైతే ఈ గడువు 120 రోజులుగా ఉండేది. టికెట్ల జారీ ప్రక్రియ దుర్వినియోగం అవుతోందన్న కారణంతో ఈ గడువును కొంచెం తగ్గించింది. దాని ప్రకారం జనవరి 10వ తేదీకి నవంబర్‌ 11వతేదీన, 11వ తేదీకి నవంబర్ 12కి, 12వ తేదీకి నవంబర్‌ 13వ తేదీన రిజర్వేషన్‌ విండో తెరుచుకోనుంది. ఉదయం 8 గంటలకే ముందస్తు రిజర్వేషన్‌ టికెట్‌ విండో ఓపెన్‌ అవుతుంది.

వారికే తొలి అవకాశం: గతంలో ఐఆర్‌సీటీసీ ఖాతా ఉంటే టికెట్లు రిజర్వేషన్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది. కొందరు ఏజెంట్లు ఒక్కో ఖాతా నుంచి ఎక్కువ బుక్‌ చేస్తూ దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతుండడంతో సాధారణ ప్రయాణికులకు తత్కాల్‌ టికెట్లు లభించడం గగనంగా మారేది. ఈ నేపథ్యంలో జులై 1 నుంచి ఐఆర్‌సీటీసీ ఖాతాకు ఉన్న మొబైల్‌ నంబరుతో ఆధార్‌ కార్డు అనుసంధానమై ఉంటేనే తత్కాల్ టికెట్లు బుక్‌ చేసుకునేలా రైల్వే శాఖ నిబంధనలు మార్చింది.

దాంతో అక్టోబర్‌ 1 నుంచి సాధారణ రిజర్వేషన్‌ టికెట్లకూ ఇదే విధానాన్ని వర్తింపజేసింది. ఆధార్‌ అథంటికేషన్‌ పూర్తైన ఐఆర్‌సీటీసీ ఖాతాలు కలిగిన వారు మాత్రమే ఉదయం 8 గంటలకు రిజర్వేషన్‌ టికెట్లు తీసుకునేలా మార్పు చేసింది. లింక్‌ చేసుకోని వారు 8.15 గంటల తర్వాత మాత్రమే టికెట్లను పొందవచ్చు. ఒకవేళ ఆధార్‌ లింక్‌ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే చేసుకోండి.

