ఏపీ ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - హైదరాబాద్ టూ విజయవాడ 10 ప్రత్యేక రైళ్లు

Published : January 10, 2026 at 3:39 PM IST
Sankranti Special Trains From Hyderabad To Vijayawada : సంక్రాంతి సెలవుల సందడి మొదలవడంతో హైదరాబాద్ నగరం ఖాళీ అవుతోంది. హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై సందడి ప్రారంభమైంది. నేటి నుంచి విద్యాసంస్థలకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించడంతో సంక్రాంతి సంబురాలను స్వగ్రామాల్లో జరుపుకునేందుకు ప్రజలు క్యూ కట్టారు. నిన్నటి నుంచి మధ్యాహ్నం నుంచే సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారు పయనమయ్యారు.
పది ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు : మరోవైపు సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య పది ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఛైర్ కార్, జనరల్ బోగీలతో నడిచే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించింది. పండగకు ముందు, తరువాత రోజుల్లో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నట్లు ప్రకటించింది. పండుగ సందర్భంగా మరిన్ని రైళ్లు నడపాలని దూరప్రాంత వాసులు కోరుతున్నారు.
- ఈ నెల 11, 12, 13, 18, 19 తేదీల్లో ఉదయం 6.10 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడవవున్నాయి.
- ఈ నెల 10, 11, 12, 17, 19 తేదీల్లో మధ్యాహ్నం 2.40 గంటలకు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక రైళ్లు నడవవున్నాయి.
- ఛైర్ కార్ బోగీల్లో ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు.
- రిజర్వేషన్ చేసుకోని వారి కోసం రైళ్లలో సగానికి పైగా జనరల్ బోగీలు ఏర్పాటు చేశారు.
సంక్రాంతి రద్దీ దృష్ట్యా 6431 స్పెషల్ బస్లు : సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా టీజీఎస్ఆర్టీసీ 6432 స్పెషల్ బస్సులను నడిపిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు 1000 బస్సులను, మిగతా వాటిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు నడిపిస్తోంది. నిన్నటి నుంచి ప్రారంభమైన ప్రత్యేక బస్సులు ఈనెల 13వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని రంగారెడ్డి ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ శ్రీలత ఇప్పటికే తెలిపారు. తిరిగి 18, 19 తేదీల్లోనూ స్పెషల్ బస్సులు నడుస్తాయని వివరించారు. కాగా ప్రత్యేక బస్సులకు 50 శాతం అదనపు చార్జీలు వసూలు చేయనున్నారు.
హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై రద్దీ : శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచే హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై వాహనాల రద్దీ మొదలైంది. దీంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలగకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ చర్యలు చేపడుతున్నారు. జాతీయ రహదారిపై వెళ్లే వాహనాలకు అంతరాయం కలగకుండా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ పట్టణంలో నారాయణపురం రోడ్డును పోలీసులు మూసివేశారు. వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన జాగ్రత్తలు చేపట్టినట్లు టోల్ప్లాజా నిర్వాహకులు వివరించారు.
పోలీసులు సూచిస్తున్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలివే : వాహనాల రద్దీ దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసులు కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచించారు ఆ వివరాలివే.
- హైదరాబాద్ నగరం నుంచి గుంటూరు, మాచర్ల, అద్దంకి, ఒంగోలు, నెల్లూరు ప్రాంతాల వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు నార్కట్పల్లి వరకు వెళ్లి అద్దంకి నేషనల్ హైవేపై నుంచి వెళ్తుంటారు. వీరు విజయవాడ హైవే మీదుగా వస్తే హయత్నగర్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్, చౌటుప్పల్, పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద ట్రాఫిక్లో చిక్కుకొనే అవకాశం ఉంటుంది. పదుల కిలోమీటర్లు దూరం పెరిగినా హైదరాబాద్-నాగార్జునసాగర్ రహదారి మీదుగా వెళ్తే ప్రయాణం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఔటర్ రింగురోడ్డు మీదుగా వెళ్లాలనుకునేవారు బొంగళూరు గేట్ వద్ద ఎగ్జిట్ తీసుకొని నాగార్జునసాగర్ హైవేపైకి వెళ్తే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
- ఖమ్మం, విజయవాడ మార్గంలో వెళ్లే ప్రయాణికులు భువనగిరి, రామన్నపేట మీదుగా చిట్యాల చేరుకోవచ్చు. నార్కట్పల్లి దాటితే వీరికి ట్రాఫిక్ చిక్కులు తప్పినట్లే.
- హైదరాబాద్ నుంచి భువనగిరి వైపు వెళ్లేందుకు ఔటర్ రింగు రోడ్డు పైకి వెళ్లి ఘట్కేసర్లో ఎగ్జిట్ తీసుకొని వరంగల్ హైవేలోకి ప్రవేశించొచ్చు. సికింద్రాబాద్, తార్నాక, ఉప్పల్ మీదుగా కూడా నేరుగా భువనగిరి చేరుకోవచ్చు.
- ప్రతి ఆదివారం చౌటుప్పల్లో సంత జరుగుతుంది. ఆరోజు చౌటుప్పల్లో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుంది. ఈ ట్రాఫిక్ బాధలు తప్పాలంటే ఇలా కొత్త మార్గాల్లో వెళ్లడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
