సంక్రాంతికి పల్లెబాట పడుతున్న నగరవాసులు - కిక్కిరిసిన ప్రయాణ ప్రాంగణాలు
తెలుగురాష్ట్రాల్లో మొదలైన సంక్రాంతి సందడి - రద్దీ దృష్ట్యా అదనపు బస్సులు నడుపుతున్న ఆర్టీసీ - ప్రయాణికులను నిలువునా దోచేస్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ - ప్రయాణికుల నుంచి రెండు మూడింతలు ఛార్జీల వసూలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 10:19 AM IST
Sankranti Rush in Hyderabad Rtc Bus Stand and Railway Station : సంక్రాంతి సెలవులు మొదలైన వేళ ప్రజలు సొంతూరి బాట పడుతున్నారు. నగరాల్లోని రవాణా ప్రాంగణాలన్నీ కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. పండగ రద్దీతో ప్రధాన బస్టాండ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్రానికి జనం పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. పండుగకు తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి వచ్చే వారి కోసం ఆర్టీసీ 2,000 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది.
పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో రద్దీ నెలకొంది. ప్రయాణికులతో విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ కిటకిటలాడుతోంది. పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే అన్ని రెగ్యులర్ బస్సుల్లో సీట్లు నిండిపోయాయి. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర వైపు వెళ్లే అన్ని బస్సుల్లో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. అప్పటికప్పుడు వచ్చే ప్రయాణికుల కోసం అదనపు బస్సులను ఆర్టీసీ ఏర్పాటు చేసింది. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారింది. ప్రయాణికులతో అన్ని రెగ్యులర్, ప్రత్యేక రైళ్లు కిటకిటలాడుతోన్నాయి.
టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : సంక్రాంతి పండుగకు హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్ర వాసులు సొంతూళ్లకు వస్తున్నారు. దీంతో బస్ స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్ రద్దీ నెలకుంది. ముఖ్యంగా కూకట్పల్లి, మియాపూర్, ఎస్సార్నగర్, దిల్సుఖ్నగర్, ఎల్బీనగర్, హయత్నగర్ సహా ప్రధాన డిపోల్లో ప్రయాణికులు బారులు తీరారు. బస్టాండ్లలో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రధానమైన కూడళ్లలో అధికారులు సీసీటీవీలతో పరిస్థితిని మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు.
'జేబీఎస్ బస్టాండ్ నుంచి 14వ తేదీ వరకు కూడా 500లకు పైగా బస్సులు ప్లాన్ చేశాం. ఇందులో భాగంగా రోజువారీ 120-160 బస్సులు వస్తూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి ప్లాన్ ప్రకారం 120 బస్సులు నడపనున్నాం. అదనంగా ప్రయాణీకుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని బస్సుల సంఖ్యను పెంచనున్నాం. హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి, రాజోలు, రావులపాలెం, కాకినాడ, భీమవరం, తుని వరకు బస్సులు సర్వీసులు ప్లాన్ చేస్తున్నాం.' - ఆర్టీసీ, ఉద్యోగి
ఆ రూట్లో భారీగా ట్రాఫిక్ : సంక్రాంతి వేళ హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ, కాకినాడ, విశాఖపట్నం వైపు వచ్చే బస్సులు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. కూకట్పల్లి బస్టాండ్లో ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా అధికారులు 306 స్పెషన్ బస్సులు నడుపుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో సాధారణంగా ప్రతిరోజూ నడిచే 180 బస్సులకు తోడు ప్రత్యేకంగా 125 అదనపు బస్సులు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఇక సొంత వాహనాలు, ప్రైవేట్ వాహనాలు కూడా తోడుకావడంతో హైదరాబాద్, విజయవాడ రూట్లో భారీగా ట్రాఫిక్ పెరిగింది.
పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో రద్దీ నెలకొంది. బస్టాండ్లు అన్నీ ప్రయాణికులతో కికిటలాడుతోన్నాయి. స్కూళ్లు, కళాశాలలకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించడంతో బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్లకు ప్రయాణికులు భారీగా చేరుకుంటున్నారు. సీట్ల కోసం పలువురు ప్రయాణికులు ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల సీట్ల కోసం కిటికీల్లో నుంచి దూరి పోతున్నారు. కొందరూ రైళ్లు, బస్సులు ఖాళీ లేకపోయినా అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. రద్దీ పెరగడంతో బస్సులు అందక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నట్టు ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. రద్దీకి అనుగుణంగా ఆర్టీసీ మరిన్ని స్పెషల్ సర్వీసులు నడపనున్నారు.
పండగ రద్దీని చూసుకుని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ప్రయాణికులను నిలువునా దోచేస్తున్నాయని అన్ని మార్గాల్లోనూ రెండు మూడింతలు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
