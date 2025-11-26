ETV Bharat / state

సంక్రాంతికి బస్సెక్కాలంటే భయపడాల్సిందే - హైదరాబాద్​ టూ వైజాగ్ స్లీపర్​ టికెట్​​ రూ.7000

సంక్రాంతి రద్దీని సొమ్ము చేసుకుంటున్న ప్రైవేటు బస్సు ఆపరేటర్లు - హైదరాబాద్‌-విశాఖపట్నం, బెంగళూరులకు ఛార్జీల మోత - విమాన టికెట్ల కంటే అధికంగా ఛార్జీలు

Private Travels Increasing Prices in Long Routes
Private Travels Increasing Prices in Long Routes (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Private Travels Increasing Prices in Long Routes : సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే ప్రయాణానికి మాత్రం భారీ ఖర్చు అవ్వడం తప్పడం లేదు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనూ దాదాపు టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పుడే విమాన టికెట్ల ధరలకు అమాంతం రెక్కలొచ్చాయి. దీంతో పలు ప్రైవేటు బస్సుల యజమానులు అడ్డగోలు దోపిడీకి తెరలేపుతున్నారు. సంక్రాంతికి ఎలాగైనా సొంతూళ్లకు చేరుకోవాలనే నేపథ్యంలో ప్రజలు సిద్ధమవుతుండటంతో ఇదే అదనుగా ఛార్జీలను పెంచేస్తున్నారు.

సంక్రాంతి పండగ రద్దీని ప్రైవేటు బస్సు ఆపరేటర్లు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. వారి పాటికి వారు ఇష్టారాజ్యంగా ఛార్జీలు పెంచేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం వంటి నగరాలకు వెళ్లే రైళ్లలో, ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ బస్సుల్లో టికెట్లు దాదాపు అయిపోయాయి. ప్రత్యేక రైళ్లను, ప్రత్యేక బస్సులను ప్రకటించడంలో రైల్వే శాఖ, రోడ్డు రవాణా సంస్థలు ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దీంతో ఈ పరిస్థితులను ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు.

9, 10న భారీ డిమాండ్‌ : సంక్రాంతి పండక్కి ముందు వస్తున్న వారాంతం కావడంతో జనవరి 9,10 తేదీల్లో భారీ డిమాండ్​ ఉంది. ఆ తర్వాత రోజుల్లోనూ రద్దీ ఉన్నా ఈ రెండు రోజుల్లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణాలు పెట్టుకుంటున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు బస్సుల ఆపరేటర్లు అమాంతం ఛార్జీలను పెంచేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సుల్లోనూ అదనవు ఛార్జీలు ఉంటున్నా గరిష్ఠంగా 50 శాతానికి మించడం లేదు. ప్రైవేటు బస్సుల యాజమానులు మాత్రం రెండు, మూడు రెట్లు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారు.

పట్టించుకోని రవాణాశాఖ : ప్రైవేటు బస్సుల్లో ఛార్జీల్ని ఇష్టారాజ్యంగా పెంచుతున్నా రవాణాశాఖ ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. హైదరాబాద్​-బెంగళూరు బస్సు కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదానికి గురైన తర్వాత బస్సుల ఫిట్​నెస్​, ఇతర భద్రతా పరమైన అంశాలను కొన్ని రోజులు తనిఖీలు చేసి అధికారులు కేసులు పెట్టారు. ప్రతి ఏడాది పండగ సమయంలో భారీగా ఛార్జీలు పెంచుతున్నా కేవలం హెచ్చరికలకు పరిమితం అవుతున్నారు.

హైదరాబాద్-విశాఖపట్నం : ఆర్టీసీలో టికెట్​ ధర రూ.1,880. ప్రైవేటులో రూ.5 వేల నుంచి రూ.5,999. అదే ప్రైవేటు స్లీపర్​ బస్సుల్లో టికెట్​ ధర రూ.6,999. జనవరి 9న హైదరాబాద్​-విశాఖపట్నం విమాన టికెట్​ ధర రూ.6,157 వరకు ఉంది.

హైదరాబాద్​-రాజమహేంద్రవరం : ఆర్టీసీ సూపర్​ లగ్జరీలో రూ.1,032. స్లీపర్​లో రూ.2,338 ఛార్జీ ఉంటే ప్రైవేటు సీటర్​లో మాత్రం రూ.2,599- రూ.4,999 వసూలు చేస్తున్నారు. అదే స్లీపర్​లో అయితే ధర రూ.5,999 ఉంది.

హైదరాబాద్​-విజయవాడ : ఆర్టీసీలో సీటర్​ టికెట్​ రూ.440 ఉంటే ప్రైవేటులో రూ.1,750- రూ.1,799 ఉంది. ​అదే స్లీపర్​లో బెర్తు కావాలంటే సౌకర్యాన్ని బట్టి రూ.3500-5,999గా నిర్ణయించారు.

హైదరాబాద్​-బెంగళూరు : ఆర్టీసీ బస్సు టికెట్​ రూ.1,203. అదే ప్రైవేటు బస్సుల్లో ఒక్కో బెర్తుకు ఆపరేటను బట్టి రూ.2,799-6,899 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. జనవరి 9న విమాన టికెట్​ ధర రూ.3,956గా ఉంది.

PRIVATE BUS TRAVELS PRICES
SRIKRANTHI FESTIVAL BUS CHARGES
ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ ధరలు పెంపు
SANKRANTI FESTIVAL 2025
PRIVATE BUS TRAVELS INCREASES FARE

