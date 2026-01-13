ETV Bharat / state

తెలుగు లోగిళ్లలో ముందే సంక్రాంతి శోభ - సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా కార్యక్రమాలు

పలుచోట్ల మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు - కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా పొట్టేళ్ల పందెలు - ఆత్రేయపురంలో ఉత్సాహంగా సాగిన డ్రాగన్‌ పడవ పోటీలు

Sankranti Celebrations in AP
Sankranti Celebrations in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 7:09 AM IST

Sankranti Celebrations in AP : తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి శోభ ముందే వచ్చింది. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా ఊరూవాడా సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. భోగిమంటలు, రంగవల్లులు, కోడిపందేలు, హరిదాసుల కీర్తనలు, డూడూ బసవన్నల విన్యాసాలతో పాటు ఆటలు పోటీలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి నిర్వాహకులు బహుమతులు అందజేశారు.

సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని లోక్‌భవన్‌ అధికారులు, ఉద్యోగులకు నిర్వహించిన వివిధ క్రీడల్లో విజేతలకు గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ సతీమణి సమీరా నజీర్‌ ట్రోఫీలు అందజేశారు. పోటీలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన అధికారులను, సిబ్బందిని గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అనంతరాము అభినందించారు.

తెలుగు లోగిళ్లలో ముందే సంక్రాంతి శోభ - సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా కార్యక్రమాలు (ETV)

సుమారు 250 పొట్టేళ్లు బరిలో: విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని గుణదలలో సంక్రాంతి సంబరాలను ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు ప్రారంభించారు. మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. కృష్ణా జిల్లా మొవ్వ మండలం కూచిపూడిలో పొట్టేళ్ల పోటీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఏపీతో పాటు తెలంగాణ, కర్నాటక, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చిన సుమారు 250 పొట్టేళ్లు బరిలో కాలు దువ్వాయి. చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చి పందెలను వీక్షించారు.

విశాఖ ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో మాజీ ఎంపీ జీవీఎల్‌ నర్సింహరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహా సంక్రాంతి వేడుకలకు ఒడిశా గవర్నర్‌ డాక్టర్ కంభంపాటి హరిబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గవర్నర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నా భాషా, సంస్కృతిని మరిచిపోలేదని కంభంపాటి హరిబాబు తెలిపారు.

అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలోని జనసేన నేతలు జిల్లాస్థాయి కబడ్డీ పోటీలు నిర్వహించారు. పోటీలకు ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా నుంచి సుమారు 30 జట్లు నమోదు చేసుకున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో జేఆర్​జీ డిజిటల్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ముగ్గుల పోటీలను మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్‌ బత్తిన నాగలక్ష్మి ప్రారంభించారు. జబర్దస్త్, ఢీ షో కళాకారులతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

'మన సంస్కృతిని ఇతర ప్రాంతాల వారికి చూపించినప్పుడు వారు చాలా సంతోషిస్తారు. నేను మిజోరంలో మూడున్నర సంవత్సరాలుగా గవర్నర్​గా ఉన్నప్పుడు ఆ రాష్ట్ర రాజ్​భవన్​లో ఉగాది పండగలను నిర్వహించే వాళ్లం. ఈ సంక్రాంతి పండగ ప్రతీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపి, రైతుల శ్రమకు తగిన గౌరవాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.' - డాక్టర్ కంభంపాటి హరిబాబు, ఒడిశా గవర్నర్

రెండో రోజు కేరళను తలపించేలా పడవ పోటీలు: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురంలో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చాటే కార్యక్రమాలు, సంప్రదాయ క్రీడా పోటీలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. 'సర్ ఆర్థర్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ' సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా రెండో రోజు డ్రాగన్ పడవ పోటీలను కేరళను తలపించేలా నిర్వహించారు. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర, నుంచి 22 జట్లు పోటీల్లో పాల్గొన్నాయి. ఆత్రేయపురంలోని గోదావరి సెంట్రల్ డెల్టా ప్రధాన పంట కాల్వలో రేవు వంతెన నుంచి ఉచ్చిలి వరకు కిలోమీటరు మేర పడవ పోటీలు సాగాయి.

మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఎన్టీఆర్ కళా పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి కబడ్డీ పోటీలను టీడీపీ ఇంఛార్జ్‌ ఏరిక్షన్ బాబు ప్రారంభించారు. స్వయంగా కబడ్డీ ఆడీ క్రీడాకారులకు ఉత్సాహపరిచారు.

ప్రముఖ శైవక్షేత్రం శ్రీశైలంలో సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా అంకురార్పణ చేసి అనంతరం ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ధ్వజపటాన్ని ధ్వజస్తంభంపై ఎగురవేశారు. పండగ వేళ విశాఖలో వస్త్ర దుకాణాలకు కేంద్రంగా ఉన్న జగదాంబ జంక్షన్ జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది. దుకాణాదారులు ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటించడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చి షాపింగ్‌ చేశారు. వారం రోజులుగా సంక్రాంతి కొనుగోళ్లు మంచి జోష్‌లో సాగుతున్నాయని వ్యాపారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

