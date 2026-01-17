పచ్చని కొబ్బరి తోటల మధ్య మండువా లోగిలి - సందడి చేసిన 60 కుటుంబాలు
Sankranti celebrations in Manduva House At Konaseema District: కోనసీమ జిల్లా పర్యాటక రంగానికి ప్రసిద్ధి గాంచింది. జిల్లాలోని సంప్రదాయాలు, గోదావరి నీటి పరవళ్లు, పచ్చని కొబ్బరి తోటలు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ ప్రాంత వాసులు వ్యాపారం, ఉద్యోగం అంటూ వేరే ప్రాంతాలకు వలసలు వెళ్లినప్పటికీ, సంక్రాంతికి మాత్రం వారి వారి స్వస్థలాలకు వచ్చి సంక్రాంతి సంబరాలను ఎంతో కన్నుల పండుగగా జరుపుకుంటారు. అందులోనూ మండువా లోగిళ్లలో సంక్రాంతి వేడుకలంటే మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి.
లోగిలిలో అద్దె చెల్లించి సందడి: కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు మండలం, పెదపట్నం లంకలో ఉన్నటువంటి మండువా లోగిలిలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, చెన్నై, తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన దాదాపు 60 కుటుంబాలు మండువా లోగిలిలో అద్దె చెల్లించి సందడి చేశారు. ఉమ్మడి కుటుంబంలా మాదిరిగా కలిసిపోయి ఆట, పాటలతో సంబరాలు చేసుకున్నారు. పల్లెటూరి వాతావరణం కళ్లకు కట్టినట్లు ఉందని పాత జ్ఞాపకాలు గర్తుకు వచ్చాయనీ, మండువా లోగిలికి వచ్చిన వారు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ఆహ్లాదకరంగా ఉందన్న నగరవాసులు: పచ్చని కొబ్బరి తోటలు, పెంకుటిళ్లు, పంట పొలాల మధ్య మండువా లోగిలి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వారు విందులు, పుట్టినరోజులు,పెళ్లిరోజులు, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పట్టణాలు, నగరపాలక ప్రాంతాల్లో ఖరీదైన స్టార్ హోటల్స్లో ఏర్పాటు చేసుకుని లక్షలాది రూపాయలు బిల్లులు కడుతూ ఉంటామని నగరవాసులు పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల సహజసిద్ధమైన తృప్తి కలగకపోవడంతో పాటు కృత్రిమంగా ఉంటుందని వివరించారు. కానీ ఎత్తైన భవనాలు, కార్పొరేట్ సంస్కృతికి అలవాటుపడిన మాకు ఇక్కడ సహజసిద్ధమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడం మాకెంతో తృప్తినిస్తుందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
అదే పచ్చని కొబ్బరి తోటలు, పంట పొలాలు, గోదావరి గలగలలు, పాము మెలికలు లాంటి పంట కాలువలు ఇలాంటి వాటి మధ్య ఉండే మండువా లోగిళ్లలో విందులు, శుభ కార్యకార్యాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటే దాని ద్వారా పొందే తృప్తి మాటల్లో వర్ణించలేనిది. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, చెన్నై, తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన 60 కుటుంబాలు ఒక మండువా లోగిలిలో చేసిన సందడి, తద్వారా పొందిన అనుభూతి అంతా అంతా కాదని వీరు తెలియజేశారు.
సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కోనసీమకు: సంక్రాంతి సందర్భంగా కోనసీమకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చి ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న లాడ్జిలు, ఇతర వసతుల్లో గడిపారు. కోనసీమలో ఒక మండువా లోగిలిలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన 60 కుటుంబాలు ఒక మండువా లోగిలని అద్దె చెల్లించి దాంట్లో సంక్రాంతి సంబరాలు చేసుకుని ఓ సరికొత్త అనుభూతిని పొందారు.
మండువాను చక్కగా తీర్చిదిద్దిన యజమాని: మామిడికుదురు మండలం పెదపట్నం లంకలో ఒక యజమాని తన మండువా లోగిల్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. మన విడిది, మన మండువా లోగిలిగా దీన్ని అన్ని వసతులతో పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యంలో గ్రామీణ వాతావరణంతో కూడిన వంటలతో ఇక్కడ పదార్థాలను ఏర్పాటు చేయడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సంక్రాంతికి దీంట్లో గడిపిన వారు మధుర స్మృతులను పొందుతున్నారు.
తీపి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటాం: స్టార్ హోటల్స్లో పెద్ద పెద్ద మొత్తాల్లో చెల్లించి గడిపినా రాని ఆనందం ఇక్కడ తక్కువ మొత్తంలోనే డబ్బులను చెల్లించి గడుపుతున్నామని నగరవాసులు తెలిపారు. దీంట్లో గడిపిన తీరు అచ్చం ఇంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించిందని వీరంతా ఆనంద పరవశులయ్యారు. ఈ తీపి జ్ఞాపకాలను ఏడాదిపాటు పదిల పరుచుకుంటామనీ, వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఇలాంటి మండువాలో లోగిలినే ఎంచుకుని సంక్రాంతి చేసుకుంటామని ఆయా ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
"నగరాల్లో ఖరీదైన స్టార్ హోటల్స్లో ఏర్పాటు చేసుకుని లక్షలాది రూపాయలు బిల్లులను చెల్లిస్తుంటాం. ఎత్తైన భవనాలు, కార్పొరేట్ సంస్కృతికి అలవాటుపడిన మాకు ఇక్కడ సహజసిద్ధమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడం ఎంతో తృప్తినిస్తుంది. ఈ తీపి జ్ఞాపకాలను ఏడాదిపాటు పదిల పరుచుకుంటాం". -నగరవాసులు
