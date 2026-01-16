ETV Bharat / state

శ్మశానంలో సంక్రాంతి వేడుకలు - ఈ వింత ఆచారం ఎక్కడో తెలుసా?

బోడిగాడి తోటలో సమాధుల వద్ద సంక్రాంతి పండుగ సంబరాలు- సమాధుల పండుగకు వేలాదిగా తరలివచ్చిన ప్రజలు - పెద్దల సమాధుల వద్ద పిండి వంటలను నైవేద్యంగా పెట్టి వేడుక చేసుకున్న బంధువులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 7:43 AM IST

Updated : January 16, 2026 at 7:52 AM IST

Sankranti Celebrations in Graveyard at Nellore District : సంక్రాంతి పండుగ రోజు పెద్దలకు పూజలు చేసే కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడైనా ఇళ్లలో చేస్తారు. ఇందుకు విభిన్నంగా నెల్లూరులో శ్మశానంలో సమాధుల వద్ద సంక్రాంతి పండుగను వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. సమాధులను పూలతో అలంకరిస్తారు. చనిపోయిన వాళ్ల పెద్దలకు కుటుంబ సభ్యులు దీప నైవేద్యాలతో సమర్పించి, మొక్కుతారు.

నెల్లూరు బోడిగాడితోటలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సమాధుల వద్ద సంక్రాంతి పండుగను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఇంట్లో చేసిన అన్ని రకాల పిండి వంటలను సమాధుల వద్దకు తీసుకుపోయి చనిపోయిన వారికి నైవేద్యంగా పెట్టి బంధువులు అందరూ కలిసి తింటారు.

శ్మశానంలో సంక్రాంతి వేడుకలు - ఈ వింత ఆచారం ఎక్కడో తెలుసా? (ETV)

సమాధుల మీద చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటుంటే కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయిన వారితో ఉన్న అనుబంధాన్ని నెమరవేసుకుంటారు. వాళ్ల పెద్దల ఆత్మలు ఇక్కడి వస్తాయని పూజలు చేస్తే దీవిస్తారనే నమ్మకంతో కొన్నేళ్లుగా ఇక్కడికి వచ్చి పూజలు చేయడం ఆచారంగా మారింది. సమాధుల వద్దకు కుటుంబాలతో వచ్చిన వారు అర్ధరాత్రి వరకు అక్కడే ఉంటారు.

ఏర్పాట్లను పరిశీంచిన మంత్రి నారాయణ : సమాధుల వద్ద పూజల కోసం కార్పొరేషన్ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చే వారి కోసం మంచినీరు, విద్యుత్ లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు. సమాధుల ప్రాంతాన్ని శుభ్రంగా తయారుచేశారు. కార్యక్రమ ఏర్పాట్లను మంత్రి నారాయణ పర్యవేక్షించారు. సమాధుల వద్ద కుటుంబాలతో పూజలు చేస్తున్న వారందరిని మంత్రి పలకరించారు.

'ప్రతీ సంవత్సరం సంక్రాంతికి చనిపోయిన పెద్దలకు పూజించడం బోడిగాడితోటలో ఆనవాయితీగా వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఎంతో సంబరంగా స్మశానాల్లో సంక్రాంతి వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సారి అధికారులు ఏర్పాట్లు బాగా చేశారు. వాళ్లందర్నీ అభినందిస్తున్నాను.' -నారాయణ, మంత్రి

'గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆచారాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. ఆనం వివేకారెడ్డి దీన్ని మొదటిసారిగా ప్రారంభించారు. విద్య, ఉద్యోగం ఇలా పలు కారణాలతో ఎక్కడెక్కడో ఉంటున్న వాళ్లు నేడు ఇక్కడకు వచ్చి పండుగ సంబరాల్లో పాల్గొంటారు. సందడిగా పెద్దల స్మశానాలను అలంకరించి మొక్కుకుంటాం. ఇలా చెయ్యడం వల్ల వారి దీవనెలు పొందుతామని మా నమ్మకం.' - స్థానికులు

నారావారిపల్లెలో సీఎం చంద్రబాబు సంక్రాంతి వేడుకలు - పాల్గొన్న కుటుంబసభ్యులు

ఆ ఊర్లలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించరు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బూరవల్లి గ్రామంలో సంక్రాంతి పండగ జరుపుకొంటారు కానీ భోగి రోజున మంటలు మాత్రం వేయరు. తమ పూర్వీకుల కాలంలో ఓసారి భోగి మంట వేసినప్పుడు అపశ్రుతి చోటు చేసుకుందని, కొందరు అనారోగ్యం సమస్యలబారిన పడ్డారని, ఆ కారణంగానే పండగ చేసుకోమని చెబుతున్నారు గ్రామస్థులు. అలాగే శ్రీహరినాయుడుపేట, గోళ్లవలస, వాసుదేవపట్నం, రంగరాయపురం, కాకరాపల్లి గ్రామాల్లో భోగి మంటలు వేయరు. దశాబ్దాల కిందట ఆయా చోట్ల మంట వేసిన సమయాల్లో కొన్ని అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయని, వాటిలో కొందరు మనుషులు, మూగజీవాలు మృతి చెందిన విచారకర ఘటనలూ జరిగినట్లు గ్రామస్థులు పేర్కొంటున్నారు. అప్పటి నుంచి అంతా కలిసి గ్రామాల్లో భోగి మంటలు వేయరాదని నిర్ణయించుకున్నారు.
'భోగి మంట అంటే స్మశానంలో శవ దహనం' : గురండి గ్రామాన్ని రాజుల కాలంలో బ్రాహ్మణులకు కేటాయించారు. దీంతో అగ్రహారంగా ఉండటంతో బ్రాహ్మణులు అక్కడే నివసించేవారు. అప్పట్లో భోగి మంట అంటే స్మశానంలో శవ దహనం మాదిరిగా ఉంటుందనే భావనతో బ్రాహ్మణులు మంటలు వేసేవారు కాదని, నేటికీ అది అలానే అమలవుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పెద్దల మాటను కాదని గతంలో ఓసారి బోగి మంటను వెలిగించగాతర్వాత అగ్ని ప్రమాదం జరిగి ఇళ్లు కాలిపోవడం వంటి సంఘటనలు జరిగాయని, అప్పటి నుంచి పండగ జరుపుకోవడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించినట్లు పేర్కొంటున్నారు.

ప్రకృతి మురిసేలా - కోడెగిత్తలను పూజించే ముచ్చటైన పండగ

Last Updated : January 16, 2026 at 7:52 AM IST

