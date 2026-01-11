ETV Bharat / state

ఆత్రేయపురంలో అంబరాన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన ఈత పోటీలు

మూడు రోజులపాటు జరగనున్న ఆత్రేయపురం ఉత్సవం - ఈత పోటీలతో ప్రారంభమైన వివిధ కార్యక్రమాలు - ఉత్సవాల్లో భాగంగా రేపు జరగనున్న కేరళ తరహా డ్రాగన్ పడవ పోటీలు

Sankranti Celebrations At Atreyapuram in East Godavari
Sankranti Celebrations At Atreyapuram in East Godavari (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 4:26 PM IST

Sankranti Celebrations at Atreyapuram in East Godavari: తెలుగు ప్రజల పెద్ద పండగ సంక్రాంతి ముందస్తు సందడి మొదలైంది. అందుకు అనుగుణంగానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేడుకలు కోలాహలంగా సాగుతున్నాయి. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో భోగి మంటలు, ముత్యాల ముగ్గులు వేసిన విద్యార్థినులు మన సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

డాక్టర్‌ బీఆర్ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురంలో సంక్రాంతి సందడి నెలకొంది. ఈత పోటీలతో పాటు ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్‌ను ఆదివారం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, రాష్ట్ర సాంస్కృతిక కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ తేజస్విని పొడపాటి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తేజస్విని మాట్లాడుతూ కనుమరుగవుతున్న మన తెలుగు సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను కాపాడేందుకు కోనసీమ ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోటీలను నిర్వహించడం ఎంతో అభినందనీయమని కొనియాడారు.

ఆత్రేయపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలు - ఆకట్టుకున్న ఈత పోటీలు (ETV)

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతోందని చెప్పారు. ఈత పోటీల సందర్భంగా పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. స్థానికులతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. పోటీల్లో గెలుపొందిన వారికి నగదు పురస్కారం అందజేయనున్నారు. వీటిని తిలకించేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలిరావడంతో ఆత్రేయపురం ప్రాంతంలో 4 రోజుల ముందుగానే సంక్రాంతి సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ పడవ పోటీలు: సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురంలో ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. 3 రోజులపాటు ఆత్రేయపురం ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. సర్‌ ఆర్థర్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ వేడుకలలో ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, కలెక్టర్‌, ఎస్పీ పాల్గొన్నారు. ఈత పోటీలతో ఆత్రేయపురం ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. రేపు కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ పడవ పోటీలు జరగనున్నాయి. ఎల్లుండి గాలిపటాల పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఉత్సవాలలో పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన క్రీడాకారులు పాల్గొననున్నారు.

"మొదట్లో మేమంతా స్విమ్మింగ్ చేస్తుండే వాళ్లం. కానీ కొంతకాలానికి మధ్యలో ఆపేశాం. అయితే ఇప్పుడు మళ్లీ చేయడం మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. పండగ వాతావరణం చూస్తుంటే సంక్రాంతి అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ అనుభవం చాలా బాగుంది. ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా కార్యక్రమాలకు ఏర్పాట్లను ఎంతో చాకచక్యంతో చేశారు"-ఈత పోటీదారులు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన సర్‌ ఆర్థర్‌ కాటన్‌ గోదావరి ట్రోఫీ సంక్రాంతి సంబరాలకు సర్వం సిద్ధమైంది. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురంలో ఆదివారం నుంచి మంగళవారం వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. కయాకింగ్, కనోయింగ్, ఈత పోటీల్లో పాల్గొనే జట్లు ఇప్పటికే ఆత్రేయపురం చేరుకున్నాయి.

నేడు ఈత, రంగవల్లుల పోటీలు ఉంటాయని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు వెల్లడించారు. అదే విధంగా 12, 13వ తేదీల్లో నిర్వహించే డ్రాగన్‌ పడవ పోటీలు, 13న గాలిపటాల పోటీలు నిర్వహిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. పడవ పోటీల్లో కేరళ, ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడులకు చెందిన 25 జట్లలో 300 మంది వరకు పాల్గొంటారని చెప్పారు. అంతేకాకుండా భోజన ప్రియులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కోనసీమకు ప్రత్యేక వంటకాలతో ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్‌ నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

