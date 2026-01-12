ETV Bharat / state

సంప్రదాయ సంబరం, సంస్కృతుల సంగమం - అన్నీ కలిస్తేనే సంక్రాంతి వైభవం

హైదరాబాద్​లో విభిన్నంగా పలు రాష్ట్రాల ప్రజల సంక్రాంతి వేడుకలు - భిన్న సంస్కృతులకు వేదికగా భాగ్యనగరం - పొంగల్‌ వేడుకలో తమిళులు - లోహ్రీ పేరుతో జరుపుకుంటున్న పంజాబీలు

Sankranti Celebrations in Hyderabad
Sankranti Celebrations in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankranti Celebrations in Hyderabad : భాగ్యనగరం విభిన్న సంస్కృతుల సమ్మేళనం. తెలుగుతో పాటు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇక్కడ కలిసిమెలిసి జీవనం సాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి వంటి పండుగలు ఈ సంస్కృతుల సంగమానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు తమ సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్లే భావిస్తూ జీవిస్తున్నారు. సంక్రాంతి అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వేడుక.

నగరంలో ఇతర రాష్ట్రాల సంక్రాంతి సంబరాలు : సంక్రాంతి మూడు రోజుల ముచ్చటైన పండగ. మొదటి రోజు భోగిమంటలు వేసి, వాటి దగ్గర చలి కాచుకుంటారు. చిన్నారులకు భోగిపండ్లు పోస్తారు. రెండో రోజు రంగురంగుల ముగ్గులతో వాకిలంతా నింపేసి, కొత్త బట్టలు, చక్కెర పొంగలి, పిండివంటలు, గాలిపటాలతో సందడి చేస్తారు. ఇక మూడోరోజు పండగ హడావిడి ఏమాత్రం తగ్గకుండా కనుమ జోరును కొనసాగిస్తారు. అయితే ఇదంతా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనిపించే సంక్రాంతి సందడి. ఇందుకు భిన్నంగా హైదరాబాద్​లో నివసించే ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు సంబరాలు జరుపుకొంటారు. వారి సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా పొంగల్​ని సెలబ్రేట్​ చేసుకుంటారు.

బెల్లం పంచి సంప్రదాయ వంటకాలు : కన్నడిగులు ఈ పండగను సుగ్గిహబ్బ, మకర సంక్రాంతిగా పిలుస్తుంటారు. హైదరాబాద్​లోని కన్నడి గులు పండగ రోజు అంతా ఒకేచోట చేరి బెల్లం పంచి, సంప్రదాయ వంటకాలు చేసుకుంటారు.

అంతా ఒక్కచోట చేరి! : నగరంలో తమిళులు అప్పా జంక్షన్​ సమీపంలోని పీబీఈఎల్​లో​ ఎక్కువగా నివాసం ఉంటుంన్నారు. వీరు తమిళర్​ సంఘం పేరుతో ఈవెంట్లు నిర్వహిస్తుంటారు. భోగి, తైపొంగ్​, మట్టు పొంగల్​, కానుమ్​ పొంగల్​ పేర్లతో జరుపుకొంటారు. ఇళ్లముందు రంగోలి వేస్తారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వన భోజనాలు, ఫోక్​ డ్యాన్సులు ఏర్పాటు చేసి అంతా ఒక్కచోట చేరి సంబరంగా సంక్రాంతి పండుగ నిర్వహిస్తారు.

Sankranti Celebrations in Hyderabad
గురుద్వారాలో పంజాబీల సంక్రాంతి సందడి (Eenadu)

పంజాబీల లోహ్రీ : పంజాబీలు సంక్రాంతిని లోహ్రీ పేరుతో జరుపుకొంటారు. సికింద్రాబాద్​ గురుద్వారాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, కీర్తనలు చేస్తారు. సాయంత్రం భోగి మంటలు వేసి చుట్టూ చేరి గిద్దా పేరుతో పిలిచే జానపద డాన్యులు చేస్తారు. మహిళలంతా చలి మంటల చుట్టూ తిరుగుతూ పంజాబ్​ చరిత్ర, మనిషి జీవితంలో సూర్యుని పాత్ర, భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుని లీలలు వంటి అంశాలపై ప్రసిద్ధి చెందిన పంజాబీ పాటలను ఆలపిస్తారు. డ్రమ్స్​ వాయిస్తారు. రేవడీ, పాప్​కార్న్​, మక్కీ ది రోటీ, సర్సోస్​ దా సాగ్. మిఠాయిల వంటి​ వంటకాలు ఆరగిస్తారు. చిన్న పిల్లలు, కొత్తగా పెళ్లైన యువతులకు, వారి జీవితాల్లో తొలి లోహ్రి చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పంజాబీలు భావిస్తారు.

గుజరాతీల ఉత్తరాయన్ : గుజరాతీలు ఉత్తరాయన్​ పేరుతో మకర సంక్రాంతిని ఘనంగా చేసుకుంటారు. కె పో చే అంటూ గాలిపటాలను ఎగరవేస్తారు. పతంగులను ఎగరేయడంలో గుజరాతీలు మహారాష్ట్ర ప్రజలను మించిపోతారు. పుట్నాలు, పల్లీలు, నువ్వులు, బెల్లంతో చేసినవి ప్రత్యేక వంటకాలు ఈ పండగ స్పెషల్​.

బిహూ పండగగా : అస్సాంలో సంక్రాంతిని బిహూ అని పిలుస్తారు. యువత ఉత్సాహంగా జానపద నృత్యాలు చేస్తారు. నృత్యాలతో ఇంటింటికి వెళ్లి పెద్దల నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. పశువులకు స్నానం చేయించి వాటిని అలంకరిస్తారు.

తిల్‌గుల్‌ ఘ్యా : మరాఠీ ప్రజలు మకర సంక్రాంతిని తిల్​గుల్ మిఠాయితో జరుపుకొంటారు. నగరంలో బెల్లంతో చేసిన తిల్​గుల్​ వంటకాన్ని పంచి పెడుతుంటారు.

''మా స్వస్థలం తమిళనాడు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలరీత్యా నగరంలోని పీఈబీఎల్​ సిటీలో ఉంటున్నాం. భావితరాలకు తమిళ సంస్కృతిని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పండగ రోజు అంతా ఒక్కచోట చేరి వేడుకలు చేసుకుంటాం.'' - చిత్ర, సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగిని

13 నుంచి హైదరాబాద్​లో 'సెలబ్రేట్​ ది స్కై' సంబురాలు - ఈ హాలిడేస్​లో అస్సలు మిస్సవకండి

నిమిషానికి 45 కార్లు - రోడ్లన్నీ సంక్రాంతి ప్రయాణాలకే

TAGGED:

SANKRANTI CELEBRATIONS IN TG
PONGAL CELEBRATIONS IN HYDERABAD
PONGAL CELEBRATIONS IN KPHB
నగరంలో సంక్రాంతి సంబరాలు
SANKRANTI CELEBRATIONS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.