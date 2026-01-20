సంక్రాంతి ప్రయాణాలతో పెరిగిన ఆర్టీసీ ఆదాయం
పండగ ప్రయాణాలతో భారీగా పెరిగిన ఆదాయం- ఉమ్మడి ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 12 రోజుల్లో రూ.18.19 కోట్ల రాబడి- 735 ప్రత్యేక బస్సులు -ఇవికాక 1,012 వరకు సాధారణ సర్వీసులు
Sankranthi Travel Brings Huge Revenue to RTC of NTR District: సంక్రాంతి ప్రయాణాలు ఆర్టీసీకి భారీ ఆదాయం తెచ్చిపెట్టాయి. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో జనవరి 8 నుంచి 19 వరకు నడిపిన బస్సు సర్వీసులకు రూ.18.19 కోట్ల మేర ఆదాయం వచ్చింది. స్త్రీశక్తి నేపథ్యంలో గతేడాదితో పోలిస్తే రాబడి భారీగా పెరిగింది. సెలవులకు ముందు, తర్వాత వారాంతాలు రావడం కూడా ఆర్టీసీకి కలిసి వచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వారాంతాలు స్త్రీశక్తితో రాబడి: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో పండగ ప్రయాణాలకు సగటున రోజుకు 735 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపారు. ఇవికాక 1,012 వరకు సాధారణ సర్వీసులు తిప్పారు. బస్సులు సుమారు 40 లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాయి. జనవరి 10 నుంచి 13 వరకు ఎక్కువ బస్సులు కేటాయించారు. ఈ రోజుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలో రోజుకు వెయ్యి బస్సులు తిరిగాయి. రోజుకు రూ.1.5-2 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. సెలవులకు అనుబంధంగా వారాంతాలు రావడంతో ఎక్కువ రోజులు ప్రత్యేక బస్సులు నడిపే అవకాశం వచ్చింది. దీంతో హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, విశాఖ, రాయలసీమ తదితర ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపారు.
గత ఏడాది ఇదే స్థాయిలో బస్సులు నడపగా 12 రోజులకు రూ.15.15 కోట్లు ఆదాయం రాగా ఈసారి రూ.3.04 కోట్లు పెరిగి రూ.18.19 కోట్లకు చేరింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నుంచి రూ.15.53 కోట్లు, కృష్ణా జిల్లా నుంచి రూ.2.66 కోట్లు రాబడి వచ్చింది. ఆదాయం పెరగడానికి వారాంతాలు, ఆదివారం అమావాస్య కావడంతో కొందరు సోమవారమూ ప్రయాణాలు చేశారు. స్త్రీ శక్తి పథకం నేపథ్యంలో మహిళా ప్రయాణికులు ఈసారి బస్సుల్లో ప్రయాణానికి మొగ్గు చూపారు. పండగ ప్రయాణాల్లో స్త్రీశక్తి అనుమతి ఉన్న బస్సుల్లో 70 శాతంపైగా మహిళా ప్రయాణికులున్నారు.
|ఆదాయం (రూ. కోట్లలో)
|జిల్లా
|నిరుడు
|ఈ ఏడాది
|పెరుగుదల
|ఎన్టీఆర్
|12.83
|15.53
|2.7
|కృష్ణా
|2.32
|2.66
|0.34
లాభాల బాటలో ఆర్టీసీ - మూడు నెలల్లో కొత్త బస్సులు
గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు చర్యలతో కుదేలైన ప్రజారవాణా వ్యవస్థను కూటమి ప్రభుత్వ చర్యలు గట్టెక్కిస్తున్నాయి. స్త్రీశక్తి పేరిట మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలుతో వెలవెలబోయిన గ్రామీణం, నగరాల్లోని ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు కళకళలాడుతున్నాయి. రాయితీ సొమ్మును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏటా రూ.2 వేల కోట్లకు పైగా ఆర్టీసీకి తిరిగి చెల్లించనుండటంతో రాబడి గణనీయంగా పెరగనుంది. ఆర్టీసీకి పూర్వపు కళను తీసుకొచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
ఒకప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగిన ఆర్టీసీ గ్రామీణ ప్రాంత బస్సులు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. కొత్త బస్సులను ప్రవేశపెట్టి సంస్థకు తోడ్పాటు ఇవ్వాల్సింది పోయి ప్రైవేటు వాహనాలకు విచ్చలవిడిగా అనుమతులివ్వడంతో ఐదేళ్లలో అనేక గ్రామాలకు బస్సు సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. బస్సుల్లేని కారణంగా పరిమితికి మించి ఆటోల్లో ప్రయాణిస్తూ జరిగిన ప్రమాదాలకు లెక్కేలేదు. సురక్షిత ప్రయాణాన్ని అందించడం సహా ఆర్టీసీకి ఊపిరిపోయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం తెచ్చిన స్త్రీశక్తి పథకానికి విశేష స్పందన దక్కుతోంది.
ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయించే మహిళలంతా ఇప్పుడు కుటుంబాలతో సహా ఆర్టీసీ బస్సెక్కుతున్నారు. పైసా ఖర్చు లేకుండా సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుతున్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి పథకం ప్రారంభం కాగా పల్లెవెలుగు, ఆల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్ ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, సిటీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. గతంలో 50 శాతం ఆక్యుపెన్సీ గగనమయ్యే సర్వీసుల్లో ఇప్పుడు 75 శాతం సరాసరి నమోదవుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
