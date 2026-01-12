ETV Bharat / state

సంక్రాంతి వేళ పిండి వంటలకు పెరిగిన గిరాకీ - ఆన్​లైన్​ ద్వారా ఆర్డర్​

పండగ నేపథ్యంలో మాంసాహారం, పిండి వంటలకు సంబంధించి 90 శాతానికి పైగా ఆర్డర్లు - ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చక్కని పరిసరాల్లో వండే సహజ వంటలపై ఆసక్తి

Sankranthi Sweets Online Orders
Sankranthi Sweets Online Orders (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 10:04 AM IST

Sankranthi Sweets Online Orders : సంక్రాంతికి పిండివంటలు లేకపోతే ఎలా? సంక్రాంతి అంటేనే అరిసెలు, జంతికలు, చక్కిరాలు, గారెలు, మురుకులు, కజ్జికాయలు, బూరెలు, బొబ్బట్లు. సంక్రాంతి వచ్చిందంటే ఇన్ని రకాల పిండివంటలు కడుపునిండా ఆరగించాల్సిందే. పండగ సందర్భంగా రకరకాల పిండివంటలు తయారు చేస్తుంటారు. అందులోనూ గోదావరి జిల్లా అంటేనే రుచులకు పెట్టినపేరు. ఈ ప్రాంతంలో తయారుచేసే పిండి వంటలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి. సంక్రాంతి వేళ తెలుగు లోగిళ్లన్నీ పిండి వంటలతో ఘుమఘుమలాడుతాయి.

ఒకప్పుడు పండగ వచ్చిం దటే సున్నుండలు, జంతికలు, అరిసెలు, కారప్పూస ఇలా పసందైన వంటకాలను డబ్బాల డబ్బాలు తయారు చేసుకునేవారు. ఇంటిల్లిపాదీ కలిసి రుచులు ఆస్వాదించేవారు. చిన్నా,పెద్దా అని తేడా లేకుండా పిండి వంటల తయారీలో పాలు పంచుకునేవారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్‌ మారింది. ప్రస్తుత హడావుడి జీవన ప్రయాణంలో వంటల తయారీకి తీరిక లభించడం లేదు. ఒక్క క్లిక్‌తో ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్‌ ఇచ్చి, ఆ పిండివంటల సందడిని ఇంటికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. బయటదొరికే పిండివంటలపైనే చాలా మంది ఆధారపడుతున్నారు.

90 శాతం అవే :

  • రాజమహేంద్రవరం నగరంలో చిన్నాచితక హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు సుమారు 200 వరకు ఉన్నాయి. మిఠాయి దుకాణాలు, పిండి వంటలు మరో 100 వరకు ఉంటాయి.
  • సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో మాంసాహారం, పిండి వంటలకు సంబంధించి 90 శాతానికి పైగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని ఓ ప్రముఖ డెలివరీ సంస్థ ప్రతినిధి రామశర్మ తెలిపారు.
  • నగరంలోని పిండి వంటలు, స్వీట్లు దొరికే దుకాణాల నుంచి జంతికలు, సున్నుండలు, అరిసెలు, బూందీ మిక్చర్‌ వంటివి నాలుగైదు రోజుల నుంచి ఒక్కో రోజుకి దాదాపు 500-800 వరకు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని మరో డెలివరీ సంస్థ నగర ఇన్‌ఛార్జి వివరించారు.

మాంసాహారంపై మక్కువ : ఒకప్పుడు పందెంకోడి కూర, చేపల పులుసు, రొయ్యల వేపుడు, రకరకాల బిర్యానీలు హోటళ్లలో తక్కువగా దొరికేవి. ఇప్పుడు ఆహార ప్రియుల అభిరుచికి సరిపోయే విధంగా వీటిని ఎక్కువగా తయారు చేస్తున్నారు. బిర్యానీల్లో ఫ్రై పీస్, ధమ్, చేప, రొయ్యి బిర్యానీలు, మొగలాయ్‌ బిర్యానీలు, స్టార్టర్లను 80 శాతం ఆర్డురిస్తున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ఇంటి వంటల హవా : ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పలువురు చక్కని పరిసరాల్లో వండే సహజ వంటలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొందరు హోమ్లీఫుడ్స్​కు ఆకర్షితులవుతున్నారు. అందులో భాగంగా నేచురల్‌ రెసిపీలతో ఆహారం తయారు చేసే సంస్థలను అనేక మంది ఆశ్రయిస్తున్నారు. దీంతో కొందరు ఆహారం ఎంత శుభ్రమైన వాతావరణంలో తయారు చేస్తున్నామో వీడియోలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వాటి గురించి ఆన్‌లైన్‌లో వివరిస్తున్నారు. సహజ పదార్థాలతో వండే ఇలాంటి వంటకాలకు ఎంతో ఆదరణ పెరిగింది. ప్రస్తుతం నిర్వాహకుల సామాజిక మాధ్యమాలే డెలివరీ కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. కావాల్సిన వారు అందులోని నంబర్లు, ఈ-మెయిల్‌కు ఆర్డర్‌లను ఇస్తున్నారు. రాజమహేంద్రవరంలో ఇలాంటి సంస్థలు సుమారు 50 వరకు ఉన్నాయి.

పిండి వంటల వెనుక లాభాలు : ధాన్యం ఇంటికి చేరడంతో సకినాలు, గారెలు, అరిసెలు తదితర పిండి వంటలను నాలుగైదు కుటుంబాలు కలిసి ఒకొక్కరి ఇంట్లో ఒక్కో రోజు తయారు చేస్తారు. దీంతో కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలు, ఆత్మీయతను పెరుగుతాయి. బియ్యం పిండిలో నువ్వులు, జీలకర్ర, ఓమ, ఉప్పు, కారం వేసి చకినాలు చేస్తారు. అయితే ఓమ జీర్ణశక్తిని పెంపొందించడంతోపాటు కడుపులో ఉండే నులి, బద్దె పురుగులను నివారిస్తుంది. ఇవి తినడంతో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. కాల్షియం ఉండటంతో ఎముకలకు చాలా మంచింది. బి1, బి3, బి6 విటమిన్లు కూడా లభిస్తాయి. పిండి వంటల్లో గారెలు శనగపప్పు, పల్లీ, కరివేపాకుతో తయారు చేస్తారు. కరివేపాకులో ఉన్న ఏ విటమిన్‌ కంటి చూపుకు దోహదం చేస్తుంది. అరిసెల తయారీలో ఉపయోగించే బెల్లంలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం ఉండగా ఎముకలు, గుండెకు మంచిది. జ్ఞాపకశక్తిని కూడా పెంచుతుంది.

ఆత్రేయపురంలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు- గోదారి తీరంలో సం‘క్రాంతి’ వేడుకలు

ఆత్రేయపురంలో అంబరాన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన ఈత పోటీలు

