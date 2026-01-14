ETV Bharat / state

ఊరూరా సంక్రాంతి శోభ - అంబరాన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు

విశేషంగా ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు - మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహణ - చిన్నారులకు వివిధ రకాల క్రీడల పోటీలు నిర్వహణ - సంబరాల్లో పాల్గొన్న ప్రజా ప్రతినిధులు

SANKRANTHI FESTIVAL CELEBRATION
SANKRANTHI FESTIVAL CELEBRATION (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026

Sankranthi Festival Celebrations : ఊరూవాడ సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. సంక్రాంతి విశిష్టతను తెలియజేసేలా నిర్వహించిన సంస్కృతిక కార్యక్రమాలు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. వేడుకల్లో భాగంగా మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు, చిన్నారులకు వివిధ రకాల క్రీడల పోటీలు నిర్వహించి, విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. సంబరాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని సందడి చేశారు.

ఆటలు పోటీలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు : గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ తరపున ఏర్పాటు చేసిన సంక్రాంతి సంబరాలు ఉత్సాహంగా సాగాయి. బొంగరాలబీడులోని క్రీడా మైదానంలో ఆటలు పోటీలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. విజయవాడ మొగలరాజపురంలోని మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి కార్యాలయం వద్ద సంక్రాంతి సామరస్య సమ్మేళనం నిర్వహించారు. మతాలకు అతీతంగా స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. మహిళలు అందమైన రంగవల్లులను అలంకరించారు. గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, హరిదాసుల కీర్తనలు అకట్టుకున్నాయి. సిటీ ఏఆర్ గ్రౌండ్స్‌లో పోలీసులు నిర్వహించిన వేడుకలకు డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా దంపతులు, సీపీ రాజశేఖరబాబు దంపతులు హాజరయ్యారు. పోలీసు సిబ్బంది కుటుంబాలు సంబరాల్లో పాల్గొన్నాయి.

ఊరూవాడ అంబరాన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు (ETV)

పిల్లలకు సైక్లింగ్, కుర్చీలాట : సంక్రాంతి సందర్భంగా బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు మండలం అన్నంభొట్లవారిపాలెంలో ఒంగోలు జాతి గిత్తల బల ప్రదర్శన పోటీలు ఉత్సాహంగా సాగాయి. మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో టీడీపీ నేత ఏరిక్షన్ బాబు ఆధ్వర్యంలో వేడుకలు జరిగాయి. ఒంగోలులోని మిని స్టేడియంలో ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఆధ్వర్యంలో డిజేఆర్ ట్రస్ట్ సహకారంతో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. పిల్లలకు సైక్లింగ్, కుర్చీలాట, మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు.

మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు : కడప జిల్లా పులివెందుల మున్సిపాలిటీలోని కృష్ణమందిరం ఆవరణలో నిర్వహించిన వేడుకలకు టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి హాజరయ్యారు. కర్నూలులోని నరసింహ రెడ్డి నగర్‌లో సంక్రాంతి సంబరాల్లో మంత్రి టీజీ భరత్ పాల్గొన్నారు. మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించి, బహుమతులను ప్రదానం చేశారు. ఎర్రబురుజు ప్రాంతంలో పేదలకు సంక్రాంతి కానుకలను అందజేశారు. ఏపీ మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో దేవనగర్‌లో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. శ్రీశైలంలో సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రెండో రోజు స్వామిఅమ్మవార్లకు విశేషపూజలు జరిపించారు.

యువతుల నృత్యాలు, కోలాటం : బీజేపీ మాజీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు ఆధ్వర్యంలో విశాఖలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో సినీ నటుడు సుమన్ పాల్గొన్నారు. భీమునిపట్నం మండలం ఆర్. తాళ్లవలసలో ఉన్న భరోసా లిటిల్ హగ్స్ అనాధాశ్రమంలో సంక్రాంతి వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా విశాఖ సీపీ శంఖబ్రత భాగ్చి హాజరయ్యారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట నియోజకవర్గంలో వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. సంబరాల్లో ఎమ్మెల్యే బగ్గు రమణమూర్తి పాల్గొన్నారు. మహిళల ముగ్గుల పోటీలు, యువతుల నృత్యాలు, కోలాటం ఆకట్టుకున్నాయి. విజయనగరం జిల్లా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పోలీసు పరేడ్ మైదానంలో సంక్రాంతి సంబరాలను ఎస్పీ దామోదర్ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో ఎస్పీ సతీమణి రూపానాయుడుతోపాటు పోలీసులు, వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఆట, పాటలతో అందరూ సరదాగా గడిపారు. ఎస్పీ దామోదర్, కుటుంబ సభ్యులతో కలసి, భోగి మంట వెలిగించారు.

స్కై రైడ్ : సంక్రాంతి సందర్భంగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో పారామోటరింగ్ రైడ్‌ను డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజు ప్రారంభించారు. జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి తొలి స్కై రైడ్ చేశారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మూడు రోజులపాటు నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా ముగిశాయి. ముగింపు వేడుకలకు కేంద్రమంత్రి భూపతి రాజు శ్రీనివాస్ వర్మ, ఎంపీ హరీష్ హాజరై విజేతలకు ట్రోఫీలను అందజేశారు. ఈత పోటీలు, స్పీడ్ బోట్లు, డ్రాగన్ పడవ పోటీలు విశేషంగా ఆకర్షించాయి. ఏలూరు జిల్లా పెదపాడు మండలం దుగ్గిరాల సమీపంలో సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక పేరుతో ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ పిండివంటలను పంపిణీ చేశారు.

