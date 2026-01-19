ETV Bharat / state

ఇంగ్లాండ్​లో సంక్రాంతి సంబరాలు - TAGB ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక వేడుకలు

ఇంగ్లాండ్​లో గ్రేటర్ బోస్టన్ తెలుగు అసోసియేషన్ (టీఏజీబీ) ఆధ్వర్యంలో ‘సంక్రాంతి సంబరాలు’- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన గాయని షణ్ముఖ ప్రియ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌

Sankranthi Celebrations Under Greater Boston Telugu Association in England
Sankranthi Celebrations Under Greater Boston Telugu Association in England (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankranthi Celebrations Under Greater Boston Telugu Association in England: తెలుగు పండుగ సంక్రాంతి అంతర్జాతీయంగా సందడి చేసింది. ఇంగ్లాండ్​లో గ్రేటర్ బోస్టన్ తెలుగు అసోసియేషన్ (టీఏజీబీ) ఆధ్వర్యంలో ‘సంక్రాంతి సంబరాలు’ విజయవంతమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో గాయని షణ్ముఖ ప్రియ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌తో బోస్టన్ నగరాన్ని హోరెత్తించింది. సుమారు 43 ఏళ్ల ఘన చరిత్ర కలిగిన గ్రేటర్ బోస్టన్ తెలుగు అసోసియేషన్ (TAGB), ఈ ఏడాది ‘సంక్రాంతి సంబరాలను’ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. స్థానిక బెల్లింగ్‌హామ్ హైస్కూల్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకకు 650 మందికి పైగా ప్రవాస తెలుగువారు హాజరై, మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను ఘనంగా చాటి చెప్పారు.

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు: ఈ వేడుకల్లో ప్రముఖ భారతీయ సినీ గాయని షణ్ముఖ ప్రియ అండ్ టీం లైవ్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్​ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచి, ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది. అద్భుతమైన పాటలతో ఆమె స్టేజ్‌పై సందడి చేసిన తీరుకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ‘స్టాండింగ్ ఓవేషన్’తో నీరాజనాలు పలికారు. అంతకుముందు జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో సుమారు 100 మంది స్థానిక కళాకారులు 25 రకాల ప్రదర్శనలతో అలరించారు.

Sankranthi Celebrations Under Greater Boston Telugu Association in England
గాయని షణ్ముఖ ప్రియ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌ (ETV Bharat)

650 మంది సభ్యులు ఒకేచోట సంబరాలు: ఈ సందర్భంగా టీఏజీబీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ గొంది మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది సంక్రాంతి వేడుకలను అన్ని తరాల వారిని అలరించేలా నిర్వహించాలన్న తమ సంకల్పం నెరవేరినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 650 మంది సభ్యులు ఒకేచోట చేరి మన పండుగను జరుపుకోవడం గర్వకారణమన్నారు. స్థానిక కళాకారుల ప్రతిభకు, షణ్ముఖ ప్రియ వంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి గాయని ప్రతిభ తోడవ్వడం ఈ కార్యక్రమానికి మరింత వన్నె తెచ్చిందన్నారు. 2026-27 నూతన కార్యవర్గం నేతృత్వంలో టీఏజీబీని మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లేందుకు ఈ విజయం ఒక చక్కని మార్గమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

పక్కా ప్రణాళికతో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం: బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ చైర్మన్ అంకినీడు రావి మాట్లాడుతూ ఈ వేడుకల విజయానికి బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, గ్రాండ్ స్పాన్సర్ల మధ్య ఉన్న సమన్వయమే కారణమని ఆయన తెలిపారు. కార్యవర్గం పక్కా ప్రణాళికతో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిందన్నారు. టీఏజీబీ ఎప్పుడూ తన సామాజిక బాధ్యతను, సాంస్కృతిక విలువలను కాపాడటంలో ముందుంటుందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లోనూ ఇదే ఉత్సాహంతో మరిన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలిపారు.

వేడుకలోని ముఖ్యాంశాలు

వ్యాపార ప్రదర్శన: ఈ వేడుకలో సుమారు 27 మంది విక్రేతలు తమ ఉత్పత్తులను, సేవలను ప్రదర్శించడం ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.

దైవ దర్శనం: హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికీ తిరుపతి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేసి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించారు.

నూతన కార్యవర్గ పరిచయం: 2026-27 సంవత్సరానికి ఎన్నికైన నూతన కార్యవర్గాన్ని ఈ వేదికపై అధికారికంగా పరిచయం చేశారు.

1984లో ప్రారంభమై 43 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన టీఏజీబీ, న్యూ ఇంగ్లాండ్ ప్రాంతంలోని తెలుగు వారిని ఏకం చేస్తూ, భాషా సంస్కృతుల పరిరక్షణకు నిరంతరం కృషి చేస్తోంది.

సంక్రాంతి సందర్భంగా- నాలుగు తరాల ఆత్మీయ సమ్మేళనం

పచ్చని కొబ్బరి తోటల మధ్య మండువా లోగిలి - సందడి చేసిన 60 కుటుంబాలు

TAGGED:

SANKRANTHI IN ENGLAND
GREATER BOSTON TELUGU ASSOCIATION
SINGER SHANMUKHA PRIYA CONCERT
TAGB SANKRANTHI CELEBRATIONS
SANKRANTHI CELEBRATIONS IN ENGLAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.