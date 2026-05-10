ETV Bharat / state

వైద్యసేవలను సమర్థంగా అందించే ‘సంజీవని’ - త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు

ఏపీలో 5.20 కోట్ల మంది ఆరోగ్య సేవల లక్ష్యంతో డిజిటల్‌ వ్యవస్థ - త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు

Sanjeevani Project To Roll Out Across AP
Sanjeevani Project To Roll Out Across AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sanjeevani Project To Roll Out Across AP: ఏపీలో వైద్యసేవలను సమర్థంగా అందించే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్‌ ఆరోగ్య వ్యవస్థ సంజీవని. అయితే ప్రతి ఒక్కరికీ ఆరోగ్య సేవలను సులభంగా అందుబాటులోకి తేవడం, రోగనిర్ధారణ నుంచి కోలుకునే వరకూ నిరంతర పర్యవేక్షణ, ముందస్తు పరీక్షలతో వ్యాధి తీవ్రత, వ్యాప్తి కట్టడి మెరుగైన ఆరోగ్యసేవలు అందించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.

కుప్పంలో ప్రయోగాత్మకంగా మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు ఏపీవ్యాప్త అమలుకు ప్రభుత్వం భారీగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రాథమికంగా మధుమేహం, రక్తపోటు ఉన్న 71 లక్షల మందితోపాటు, వసతిగృహ విద్యార్థులందరికీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5.20 కోట్ల జనాభాకు డిజిటల్‌ ఆరోగ్య సేవలు చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

గతేడాది ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టిన సీఎం: కుప్పంలో గతేడాది జులైలో టాటా డిజిటల్‌ నెర్వ్‌ సెంటర్‌ ప్రారంభంతో సంజీవని పైలట్‌ ప్రాజెక్టుకు సీఎం చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇక్కడ 3 లక్షల మందిని డిజిటల్‌ వేదికతో అనుసంధానం చేసి ఆరోగ్య పరిస్థితి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఫలితమివ్వడంతో చిత్తూరు జిల్లావ్యాప్తంగా 18 లక్షల మందికి సంజీవని సేవలు చేరువ చేసే చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం తిరుపతి జిల్లా నారావారిపల్లె, అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరు, చౌడేపల్లి, సోమల, సదుం మండలాలకూ సేవలు విస్తరిస్తున్నారు. 33 మండలాల్లోని ఒక ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి, సీహెచ్‌సీ, 66 పీహెచ్‌సీలు, 484 విలేజ్‌ హెల్త్‌ క్లినిక్‌లలో సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

సంజీవని సిటిజన్‌ వెల్‌నెస్‌ యాప్‌: సంజీవని ఇంటిగ్రేటెడ్‌ హెల్త్‌కేర్‌ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ (ఐహెచ్‌డీపీ) ద్వారా ఇప్పటివరకు 1.75 లక్షల ఓపీలు నమోదయ్యాయి. 3.69 లక్షల మందికి మందులు పంపిణీ చేశారు. 21,441 మందికి ల్యాబ్‌ పరీక్షలు చేశారు. ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కేర్‌ కోఆర్డినేషన్, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సేవలు 1.24 లక్షల మంది పొందారు. టెలి కన్సల్టేషన్‌ అండ్‌ రిమోట్‌ కేర్‌ విభాగంలో 1.20 లక్షల మందికి సేవలు అందించారు. సంజీవని డిజిటల్‌ నెర్వ్‌ సెంటర్‌ ద్వారా 5,275 మందికి స్పెషలిస్టు కన్సల్టేషన్లు అందించారు. ఏఐ ఆధారిత వైద్యసేవలు, ఆరోగ్య రికార్డుల సదుపాయం ఉన్న సంజీవని సిటిజన్‌ వెల్‌నెస్‌ యాప్‌ను 4,691 మంది డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకున్నారు.

అమలుకు సిద్ధమవుతోన్న ప్రభుత్వం: సంజీవని ప్రాజెక్టు రాష్ట్రవ్యాప్త అమలుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. 108, 104 అత్యవసర సంచార సేవలతోపాటు ఆయుష్‌ వైద్య విధానాలనూ అనుసంధానం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఆర్థిక, సాంకేతిక ఇతరత్రా అడ్డంకులతో ప్రాజెక్టు అమలులో జాప్యం జరుగుతోంది. జులై నుంచి ప్రాజెక్టు అమలుచేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నా మరో నాలుగైదు నెలలు పట్టొచ్చనే వాదన వినిపిస్తోంది. ప్రత్యేక విభాగాలు, ఐటీ వ్యవస్థలు, మౌలిక సదుపాయాలు, మానవ వనరులు సమకూరకపోవడమే ఇందుకు కారణం.

జిల్లాకో సమన్వయ అధికారి: సంజీవని అమలుకు జిల్లాకో సమన్వయ అధికారిని, అమలు దశలో సాంకేతిక, నిర్వహణ సహకారం అందించడానికి ప్రతి జిల్లాకు ఐదుగురు ఇంప్లిమెంటేషన్‌ స్పెషలిస్టులు, ప్రతి నియోజకవర్గానికో ప్రత్యేక అధికారి, ఆరోగ్య కేంద్రం స్థాయిలో పేషెంట్‌ కేర్‌ మేనేజర్, కోఆర్డినేటర్, బ్యాకప్‌ కోఆర్డినేటర్లను నియమించాలి.

ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆరోగ్య సంజీవని కేజీహెచ్ - వైద్య సేవల్లోనూ 'కింగే'

ఆరోగ్య సంజీవని పాలసీ గురించి తెలుసా?

TAGGED:

SANJEEVANI PROJECT IN AP
SANJEEVANI PROJECT TO ROLL OUT
ఏపీలో సంజీవని ప్రాజెక్టు
SANJEEVANI PROJECT UPDATES
SANJEEVANI PROJECT TO ROLL OUT AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.